El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que "se expresó mal" cuando 24 horas antes afirmo en Helsinki tras reunirse con Vladimir Putin que no veía razones para que Rusia quisiera interferir en las elecciones presidenciales de 2016.

Sus declaraciones del lunes le ocasionaron un aluvión de críticas incluso desde el bando republicano, al considerar que daba más credibilidad a la versión del presidente ruso frente que a los informes de las agencias de inteligencia estadounidenses.

Este martes, sin embargo, Trump aclaró sus palabras.

"Me expresé mal (...) Quise decir que no veo razón por la queRusia no estuviese detrás" de la injerencia en los comicios, afirmó.

Asimismo, y tras las críticas recibidas, aprovechó su comparecencia para respaldar públicamente el trabajo de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

"Acepto la conclusión de nuestra comunidad de agencias de inteligencia de que Rusia sí interfirió en las elecciones de 2016", dijo el presidente.

Sin embargo, el mandatario matizó que esta intromisión de Rusia en las elecciones no tuvo ningún impacto en los resultados de los comicios, en los que consiguió la victoria frente a la demócrata Hillary Clinton.

Sus declaraciones de este martes ante la prensa, que fueron leídas, llegan un día después de que Trump se reuniera en Helsinki con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Trump asegura que se dio cuenta del error al revisar una transcripción y un video de sus comentarios.

En la mañana de este jueves el presidente había criticado la cobertura mediática de su encuentro con Putin, al que él se refirió positivamente.

"Tristemente (el encuentro) no ha sido reportado de esta manera. Las noticias falsas están enloqueciendo", escribió en Twitter.

Sus declaraciones del lunes provocaron multitud de críticas hacia Trump, algunas incluso de su propio partido republicano.

"Creemos que los países de la Unión Europea son nuestros amigos, pero no Rusia. Lo han demostrado de todas las maneras obvias durante los pasados años a través de la anexión de Crimea, la invasión al este de Ucrania, sin mencionar la innegable evidencia de que intentaron interferir en las elecciones de 2016, dijo el líder republicano en el Senado, Mitch McConnell.

