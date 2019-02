Getty Images TikTok se ha convertido en la tercera app más descargada en todo el mundo.

¿Viste aquel video viral en el que un grupo de ositos de goma cantan a coro el éxito de Adele "Someone like you"?

¿O tal vez te llegaron aquellas extrañas imágenes de gente maquillando papas?

¿Escuchaste recientemente a alguien tarareando "Hit or miss"?

Estas tres experiencias que aparentemente no tienen mucho que ver comparten una cosa en común: son memes de TikTok, una plataforma de videos de la que probablemente no habrás escuchado hablar si tienes menos de 35 años.

Para quienes la usan es la nueva moda. Aunque la aplicación está tratando de extenderse a nuevas audiencias todo el tiempo.

Pertenece a la firma digital china Bytedance y fue lanzada en ese país en 2016 con el nombre de Daouyin (vibración musical). Alcanzó los 100 millones de usuarios en apenas un año, con mil millones de vistas diarias.

A principios de 2018 ya era la app más descargada en China y Tailandia, y en octubre se convirtió en la tercera más descargada en todo el mundo.

Reuters/Getty Images Los ositos de goma cantando una canción de Adele fueron un gran éxito en la app.

En 15 segundos

En Occidente su evolución ha sido muy positiva: en Estados Unidos ya tiene 80 millones de descargas.

En 2017, Bytedance compró Musical.ly -otra app de videos cortos que tal ve les resulte familiar a padres de niños pequeños- y eso le permitió sumar otros 30 millones de usuarios en el país norteamericano.

Ahora cuenta con más de 500 millones de usuarios activos en todo el mundo, y el 40% están fuera de China.

Los videos creados con TikTok normalmente no duran más de15 segundos, aunque la plataforma también ha experimentado recientemente con clips más largos, y algunos usuarios tienen permiso para crear videos de hasta 59 segundos.

Hace poco que el sitio incluye avisos publicitarios y está buscando otras maneras de monetizar su contenido.

Todos los clips están basados en temáticas como la música, la cocina, el baile o la moda.

https://twitter.com/IronicTikTok/status/1051519833253273600

Antes de eso, Bytedance se había enfocado en noticias, con una app llamada Toutiao que funciona con algoritmos que aprenden sobre las preferencias de los usuarios. Esa misma tecnología se utiliza para recomendar videos a los usuarios de TikTok.

TikTok cuenta con varios efectos especiales, como una herramienta de edición que hace que alguien parezca mover objetos con la mente.

"TikTok ha aprovechado un modelo exitoso de contenido generado por los usuarios al simplificar y hacer accesible la creación de videos de alta calidad", le cuenta a la BBC Paul Barnes, director de la firma de análisis de aplicaciones App Annie.

Y aunque no es la primera app de este tipo - ¿recuerdan Vine?- ha resultado durar mucho más en el tiempo.

Getty Images TikTok ofrece efectos especiales.

"Vine popularizó los videos cortos, pero era mucho más difícil hacer que fueran de alta calidad. Tenías que usar tus propios dispositivos y necesitabas un nivel alto de experiencia técnica, además de talento artístico para hacer algo que la gente quisiera ver", dice Barnes.

"En cambio, las funciones de edición en TikTok y la naturaleza relativamente sencilla para sincronizar los labios hace que sea más fácil que nunca crear contenido audiovisual original".

TikTok suele ser aplaudida por ser uno de los pocos "lugares felices" de internet: sus ligeros clips de video contrastan con el contenido más oscuro de YouTube.

https://twitter.com/IronicTikTok/status/1054776083189547008

Tal vez no dure, piensa Charlotte McEleny, de la revista sobre marketing y publicidad The Drum.

"Ninguna plataforma de contenido generado por el usuario, o mayoritariamente controlada por éste,jamás estará absolutamente limpia (de contenido no deseable). Lo que podemos y debemos aprender de los errores cometidos en el pasado es que es difícil lograr el equilibrio para permitir la creatividad y la autoexpresión y al mismo tiempo evitar contenido inapropiado".

Te guste o no, es probable que pronto sea difícil de evitar, en parte porque cuando un meme o un clip aparece en la web la gente te invita a visitar ese sitio, una forma de marketing que está haciendo que su sitio empiece a resonar en la web.

Y el hecho de que se concentre en una sola cosa -videos creados por usuarios- puede hacer destacar a Bytedance frente a rivales asiáticos más grandes como Tencent y Baidu, sobre todo entre el público occidental.

"Es interesante que algo tan simple haya logrado eso. Teniendo en cuenta el éxito de WeChat en China, muchos pensar que esa sería la app que lo haría", dice McEleny.

Getty Images Cada vez más personas usan TikTok en Occidente.

TikTok obtuvo mucha visibilidad en Estados Unidos gracias al programa de televisión de Jimmy Fallon, The Tonight Show, en el que se patrocinó una campaña en la aplicación.

Y, mientras tanto, TikTok sigue creciendo y sumando nuevos usuarios en varios países.

¿Quién usa TikTok?

Sophie tiene 12 años (así que, en teoría, no es lo suficientemente grande para usar la plataforma, oficialmente para mayores de 13). Ella, al igual que muchos jóvenes de su edad, la conoció a través de Musical.ly y la usa con aprobación de sus padres.

Dice que la usaba más cuando era Musical.ly, pero le gusta que su contenido sea efímero.

BBC Musical.ly, es muy popular entre preadolescentes y permitió atraer a esa generación hacia TikTok.

"Puedes meterte un minuto y, como los videos duran 15 segundos, ver mucho contenido en poco tiempo", dice Sophie.

Munavar Zeb tiene 32 y vive en India. Él usa TikTok desde hace más de un año para publicar videos que hace de camino al trabajo.

"Es la idea fundamental de que uno pueda actuar, bailar, cantar y hacer lo que se le da bien frente a una cámara, y publicarlo para que el mundo lo vea y, en última instancia, hacerse famoso", le contó a la BBC.

"No sé que opinan todos los demás pero sí, a mí me hace feliz ver que mi video recibe ´likes´".

Laurie Elle Laurie Elle comprueba la app cada día y participa en algunos de los retos.

Laurie Elle tiene 20 años y es de Manchester, Reino Unido. Tiene más de 2,5 millones de seguidores en TikTok y ha recibido invitaciones para asistir a algunos eventos offline. Es bailarina y suele compartir videos en los que baila.

Dice que encuentra la app muy fácil de usar. "Puedes grabar videos directamente desde tu celular y agregar efectos en la app, no necesitas herramientas profesionales para usar TikTok".

"Las tendencias en la app son muy populares, divertidas y fáciles para participar, y le ofrecen a todo el mundo la oportunidad de compartir su propio contenido y ser creativo", añade.

También le dijo a la BBC que aunque la app no tiene "contenido negativo" es el sitio de internet en el que más comentarios y mensajes negativos recibe. TikTok no ofrece la opción de desactivar los comentarios.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

https://www.youtube.com/watch?v=pa__B6ETqpo&t=19s

https://www.youtube.com/watch?v=VME2Z2tfL8o&t=9s