Rodríguez: “No estoy de acuerdo con que Farías sea el seleccionador”

El vicepresidente de la FBF, Marco Rodríguez, se dejó de rodeos y dejó claro que, particularmente, no quiere que César Farías sea el técnico oficial de la selección nacional para encarar el próximo proceso mundialista rumbo a Catar 2022. “Para mí no es el entrenador para la Verde, claro como el agua”, apuntó el dirigente pandino, a quien el DT venezolano dijo que no lo conocía.

Farías fue nombrado técnico invitado para afrontar los partidos amistosos ante Estados Unidos, Corea del Sur y Serbia (hoy), aunque no pudo estar en el banquillo contra los surcoreanos, el jueves, debido a que dirigió a The Strongest, que el miércoles jugó la final del Apertura frente a Wilstermann.

Rodríguez nunca estuvo de acuerdo con la contratación de Farías, que antes de viajar a Austria para asumir el mando de la Verde dejó claro que el acuerdo que tiene con la FBF es por medio del presidente, César Salinas, por lo que no le interesaba lo que piense el vicepresidente de la federación.

“No estoy de acuerdo con que Farías sea el seleccionador y no es porque haya dicho que no me conoce, sino que la persona que asuma el mando en la selección debe tener un compromiso con el país, sea nacional o extranjero”, sostuvo Rodríguez.

Sin embargo, el vicepresidente de la FBF aclaró que el hecho de que no esté de acuerdo con la designación de Farías no quiere decir que el venezolano quede al margen, ya que la decisión es una atribución de todos los miembros del comité ejecutivo de la federación.

Sobre la preferencia que tiene César Salinas por Farías, el dirigente pandino dejó claro que eso no tiene nada que ver con la decisión definitiva. “Yo puedo querer que Guardiola sea el nuevo entrenador, pero eso no quiere decir que lo será”, indicó Rodríguez.

El dirigente reiteró que se eligió a Farías como interino porque varios entrenadores nacionales no quisieron aceptar dirigir los partidos amistosos, pues querían firmar por un proceso de cuatro años.

Con farías en el banquillo, la verde juega hoy ante serbia, en austria



César Farías volverá a tomar el mando de la selección y estará en el banquillo hoy (12:00), cuando la Verde se enfrente a Serbia, en Viena (Austria), en un amistoso que servirá de preparación para los europeos que se alistan para participar del Mundial de Rusia, que comienza la próxima semana.



Farías viajó el jueves desde Bolivia hasta Austria para sumarse a la concentración de la delegación nacional, que está en ese país desde el martes, ya que el jueves se enfrentó y empató contra Corea del Sur. En esa ocasión, el que dirigió a la Verde fue Daniel Farías, hermano de César y que forma parte del cuerpo técnico.



Antes de viajar, Farías señaló que la selección debe disputar todos los partidos amistosos en las fechas FIFA que haya en 2018; sin embargo, la FBF debe confirmar si es que el venezolano se quedará.

Por dentro

Solo el comité ejecutivo de la FBF tiene la facultad para designar al entrenador de la selección. La idea es que sea en consenso, pero si no se lo logra, entonces la elección será por medio de votación. Por ahora, los miembros de la FBF son cinco (faltan dos cargos por ser ocupados).

El nuevo DT de Bolivia debe preparar al equipo para la Copa América, que será en Brasil el próximo año. Luego comenzarán las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

La Verde viene de perder ante Estados Unidos, el 25 de mayo en Filadelfia, y de empatar contra Corea del Sur, el jueves en Austria.