Quiénes son las 12 latinoamericanas en la lista de las 100 Mujeres de 2018 de la BBC

BBC

BBC 100 Mujeres anunció su lista de las mujeres más inspiradoras e influyentes de todo el mundo durante el año 2018.

Las seleccionadas de BBC 100 Mujeres tienen entre 15 y 94 años y proceden de más de 60 países, y entre ellas hay líderes, vanguardistas y heroínas de la vida diaria.

Con sus historias podremos explorar una variedad de temas, desde cómo se puede utilizar el enojo para provocar la acción o cómo rescatar de las sombras a las heroínas de la historia.

Y algunas de ellas también nos contarán qué pondrían en el "Basurero de la Libertad", nuestro "basurero digital" para aquéllos artículos que las mujeres sienten que las han reprimido.

Algunas de las seleccionadas tienen historias de logros a pesar de haber tenido todas las probabilidades en su contra: desde la británica que usó su condena en prisión para crear un negocio inspirador, hasta la niña afgana que casi fue intercambiada por un niño.

Y entre ellas hay, por supuesto, mujeres latinoamericanas de diferentes ámbitos y países. Conócelas.

BBC

Esta es la lista en orden alfabético, por nombre, con su edad, profesión, país de nacimiento y biografía. Destacamos a las latinoamericanas con letras negrillas.

1) Abisoye Ajayi-Akinfolarin, 33 - Empresaria de impacto social, Nigeria.

Abisoye es la fundadora de GirlsCoding, una ONG que enseña a las niñas cómo codificar, diseñar y construir sitios web para ayudar a resolver problemas en sus comunidades.

2) Esraa al-Shafei, 32 - Directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro Majar.org., Baréin.

Esraa ha fundado un número diverso de plataformas digitales para dar voz a los que están poco representados en Medio Oriente y el norte de África.

3) Svetlana Alekseeva, 18 - Modelo, Rusia.

Svetlana sobrevivió un incendio que le quemó casi la mitad del cuerpo y ahora trabaja ayudando a personas con cicatrices para que se sientan positivas sobre su cuerpo.

4) Lizt Alfonso, 51 - Directora y coreógrafa, Cuba.

Lizt creó una compañía de danza-fusión reconocida internacionalmente que se ha presentado en cientos de ciudades alrededor del mundo.

5) Nimco Ali, 35 - Escritora y activista, Somalilandia.

Nimco es una activista premiada por sus esfuerzos contra la mutilación genital femenina.

6) Isabel Allende, 76 - Escritora chilena, nacida en Perú.

Isabel es la escritora en español más leída del mundo y ha vendido más de 70 millones de libros en 42 idiomas.

7) Boushra Yahya Almutawakel, 49 - Artista, fotógrafa y activista, Yemen.

Boushra es la primera fotógrafa profesional yemení, cuyo trabajo ha sido difundido en publicaciones internacionales y adquirido por el Museo Británico.

8) Alina Anisimova, 19 - Estudiante de programación, Kirguistán.

Alina dirige la Escuela del Espacio de Niñas Kirguisas, que intenta enviar al espacio al primer satélite del país.

9) Frances Arnold, 62 - Profesora de ingeniería química, bioingeniería y bioquímica, Estados Unidos.

Frances recibió el Premio Nobel de Química 2018, y su trabajo sobre enzimas es utilizado en laboratorios, para producir cualquier cosa desde medicinas avanzadas hasta biocombustibles y detergentes de limpieza.

10) Uma Devi Badi, 54 - Parlamentaria, Nepal.

Uma proviene de la comunidad badi, que es considerada "intocable" en Nepal, y está trabajando para cambiar esa percepción.

11) Judith Balcazar, 65 - Diseñadora de modas retirada, Reino Unido.

Judith dirigió varias compañías de modas antes de cofundar la empresa Giggle Knickers, que produce ropa interior especial para mujeres que sufren incontinencia urinaria.

12) Cindy Arlette Contreras Bautista, 28 - Abogada, Perú.

Arlette se convirtió en el rostro del movimiento NiUnaMenos contra la violencia doméstica en Perú después de que un video en el que la atacaba su novio se volviera viral.

13) Leyla Belyalova, 61 - Profesora universitaria, Uzbekistán.

Leyla trabaja para conservar los ecosistemas montañosos de Uzbekistán y proteger las especies de aves, incluidas los de rapiña, del país.

14) Analía Bortz, 51 - Médica, rabina y experta en bioética, Argentina.

Analía es doctora y experta en bioética dedicada al tratamiento holístico de las mujeres que sufren infertilidad.

15) Fealofani Bruun, 35 - Capitán de yate, Samoa.

Fealofani es la primera samoana y la primera mujer de los países del Pacífico que logra el título de capitán de yate y está a cargo de una canoa de navegación polinesiana.

16) Raneen Bukhari, 31 - Curadora y gerencia de una red social, Arabia Saudita.

Raneen es curadora y consultora de arte que también trabaja para la empresa de diseño de su familia.

17) Joy Buolamwini, 28 - Artista/investigadora de inteligencia artificial, Canadá.

Joy es una "poeta de código", que utiliza arte e investigación para iluminar las implicaciones sociales de la inteligencia artificial.

18) Barbara Burton, 62 - Presidenta ejecutiva de BehindBras, Reino Unido.

Barbara estableció BehindBras, que capacita a las mujeres que salen de prisión para que comiencen carreras en la industria de la moda, después de ella misma estuvo en prisión a fines de sus 50 años.

19) Tamara Cheremnova, 62 - Escritora, Rusia.

Tamara vive con parálisis cerebral y escribe cuentos de hadas, lo que le ha ganado el apodo de "la cuentista de Siberia".

20) Chelsea Clinton, 38 - Vicepresidenta de la Fundación Clinton, Estados Unidos.

Chelsea es autora de numerosos libros y vicepresidenta de la Fundación Clinton, donde trabaja en varias iniciativas, incluidas las que buscan empoderar a la próxima generación de líderes.

BBC

21) Stacey Cunningham, 44 - Presidenta, Grupo Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), Estados Unidos.

Stacey es la 67a presidenta de la Bolsa de Nueva York, siendo la primera mujer que ocupa ese cargo en los 226 años de la historia de la compañía.

22) Jenny Davidson, 50 - Presidenta ejecutiva de Stand Up Placer, Estados Unidos.

Jenny ayuda a sobrevivientes de violencia doméstica, asalto sexual y tráfico humano, y dirige un refugio que acepta a sobrevivientes y sus mascotas.

23) Asha de Vos, 39 - Bióloga marina, Sri Lanka.

Asha trabaja en el área de conservación marina para incrementar la diversidad, inclusión y oportunidad en este campo.

24) Gabriella Di Laccio, 44 - Soprano y fundadora de DONNE: Mujeres en la Música, Brasil.

Gabriela es una soprano ganadora de premios internacionales y fundadora de un proyecto para celebrar y destacar a las compositoras.

25) Xiomara Diaz, 34 - Empresaria, restaurantera y fundadora de organizaciones de ayuda, Nicaragua.

Xiomara usa sus conexiones empresariales para identificar y luchar contra la explotación sexual y concientizar sobre el problema en Nicaragua.

26) Noma Dumezweni, 49 - Actriz, eSwantini (antes conocida como Suazilandia).

Noma es la primera mujer que interpreta la versión adulta de Hermione Granger en Harry Potter y el Legado Maldito, que se presenta en Londres y Nueva York.

27) Chidera Eggerue, 23 - Bloguera ´Slumflower´, Reino Unido.

Chidera es escritoria y activista detrás del movimiento de redes sociales #saggyboobsmatter (#lastetasflácidasimportan), que ha provocado una conversación sobre las percepciones de los cuerpos de las mujeres.

28) Shrouk El-Attar, 26 - Ingeniera de diseño electrónico, Egipto.

Shrouk es refugiada e ingeniera, y utiliza su danza del vientre para concientizar y hacer campaña por los derechos de la comunidad LGBT+ en Egipto.

29) Nicole Evans, 44 - Facilitadora de ventas en internet, Reino Unido.

Nicole fue diagnosticada con fallo ovárico prematuro a los 30 años y ahora apoya a otras mujeres que están experimentando menopausia prematura.

30) Raghda Ezzeldin, 26 - Apneísta, Egipto.

Raghda ha roto récord en buceo libre descendiendo a profundidades extremas sin aparatos para respirar.

31) Mitra Farazandeh, 42 - Artista, Irán.

Mitra es una artista que habla sobre vivir con discapacidades físicas.

32) Mamitu Gashe, 72 - Enfermera senior y cirujana de fístula, Etiopía.

Mamitu es ahora una cirujana de fístula certificada internacionalmente después de que la trataron por una fístula (una lesión que puede ocurrir durante el parto).

33) Meena Gayen, 36 - Empresaria, India.

Meena trabajó con otras mujeres en el delta de Sundarbans para construir un camino de ladrillos que hacer más accesible su aldea.

34) G.E.M., 27 - Cantante, autora, China.

G.E.M. ha alcanzado éxito de ventas como artista y utiliza su influencia para apoyar a organizaciones de ayuda dedicadas a la música, educación y pobreza.

35) Fabiola Gianotti, 58 - Física de partículas, Italia.

Fabiola es física de partículas y en 2016 se convirtió en directora general del CERN, la Organización Europeo para la Investigación Nuclear.

36) Julia Gillard, 57 - Ex primera ministra de Australia, Reino Unido.

Julia fue la primera primera ministra de Australia y ahora promueve la educación y el liderazgo para mujeres y niñas.

37) Elena Gorolova, 49 - Trabajadora social, República Checa.

Elena hace campaña contra la esterilización forzada y trabaja para regresar a sus familias biológicas a los niños que han sido recluidos en instituciones.

38) Randi Heesoo Griffin, 30 - Jugadora de hockey olímpica y científica de datos, Estados Unidos.

Randi desafió a los críticos de la igualdad salarial para las mujeres en el hockey sobre hielo utilizando datos en redes sociales que mostraban que las jugadoras eran tan populares como los jugadores. También anotó s primer gol en el equipo olímpico de Corea Unida en los Juegos de 2018.

39) Janet Harbick, 33 - Consultora de vientres de alquiler altruistas, Canadá.

Janet es una madre de cinco hijos que trabaja y es madre sustituta altruista que ahora por segunda vez está embarazada por alquiler.

40) Jessica Hayes, 41 - Maestra, Estados Unidos.

Jessica es "virgen consagrada". Ha prometido la virginidad perpetua como "novia de Cristo", enseña teología en secundarias y trabaja como asesora vocacional.

BBC

41) Thando Hopa, 29 - Modelo, abogada, activista, Sudáfrica.

Thando es activista de diversidad e inclusión. Apareció en el calendario Pirelli 2018, la primera persona de color en Sudáfrica que ha aparecido en la publicación.

42) Hindou Oumarou Ibrahim, 35 - Ambientalista y activista por los derechos de los pueblos indígenas y las mujeres, Chad.

Hindou es una mujer indígena de Chad, hace campaña para la protección del medio ambiente y por los derechos de los pueblos indígenas a escala internacional.

43) Reyhan Jamalovav, 16 - Estudiante y empresaria, Azerbaiyán.

Reyhan es una joven empresaria, fundadora y presidenta ejecutiva de Rainergy, una compañía que aprovecha de energía de la lluvia.

44) Jameela Jamil, 32 - Actriz, escritora, activista, presentadora, Reino Unido.

Jameela actualmente aparece en la aclamada serie de NBC "The Good Place" de Mike Shur. Lanzó la plataforma @i_Weigh, que llama a sus seguidoras a publicar sobre lo que las hace sentirse orgullosas.

45) Liz Johnson, 32 - Atleta paraolímpica y empresaria, Reino Unido.

Liz es nadadora que ganó oro en los Juegos Paralímpicos de Pekín y estableció una agencia de reclutamiento que intenta cerrar la brecha del empleo para los discapacitados.

46) Lao Khang, 26 - Jugadora y entrenadora de rugby, Laos.

Lao llevó al equipo nacional de rugby de mujeres de Laos a históricas victorias internacionales y es la primera mujer hmong que obtiene una licencia de entrenamiento de rugby.

47) Joey Mead King, 44 - Modelo, Filipinas.

Joey trabaja como modelo y presentadora en todo Asia y con su pareja, Angelina Mead King, apareció en un documental que cuenta el trayecto de la pareja cuando Angelina se presentó como transgénero.

48) Krishna Kumari, 40 - Política, Pakistán.

Krishna fue elegida para el Senado de Pakistán por su campaña por los derechos de las mujeres después de haber sido forzada a trabajo de esclavitud para pagar una deuda durante tres años.

49) Marie Laguerre, 22 - Ingeniera civil y estudiante de arquitectura, Francia.

Marie has created a platform for women to share stories of street harassment, after a video of her calling out her harasser went viral on social media.

50) Veasna Chea Leth, 44 - Abogada, Camboya.

Veasna fue la primera mujer que estudió leyes en la Real Universidad de Leyes y Economía de Camboya y vivió en un sótano del colegio debido a que no había dormitorios para mujeres.

51) Ana Graciela Sagastume López, 38 - Fiscal, El Salvador.

Ana fue nombrada en 2016 jefa de la unidad que investiga casos de feminicidio y a principios de este año asumió como fiscal especial de feminicidios.

52) María Corina Machado, 51 - Líder política, Venezuela.

María Corina ha hecho campaña para salvaguardar los procesos democráticos en Venezuela.

53) Nanaia Mahuta, 48 - Ministra de desarrollo maorí, Nueva Zelanda.

Nanaia ha servido en el Parlamento de Nueva Zelanda durante 22 años y fue la primera parlamentaria que llevaba un tatuaje maorí en la cara.

54) Sakdiyah Maruf, 36 - Comediante, Indonesia.

Sakdiyah es la primera mujer musulmana que utiliza la risa como forma de desafiar el extremismo islámico y la violencia contra las mujeres.

55) Lisa McGee, 38 - Escritora, Reino Unido.

Lisa es dramaturga de Irlanda del Norte y autora y creadora de "Derry Girls", el programa cómico del Canal 4 de TV más visto desde 2004.

56) Kirsty McGurrell, 30 - Coordinadora de organizaciones de ayuda, Reino Unido.

Kirsty estableció 4Louis, una organización de ayuda que ofrece "cajas de recuerdos" para los padres que han perdido un hijo, después de que su propio hijo Louis nació muerto.

57) Becki Meakin, 52 - Gerente general de Shaping Out Lives, Reino Unido.

Becki tiene una discapacidad e investiga las desigualdades que experimentan los sobrevivientes de abuso doméstico. También asesora a los servicios de refugiados sobre cómo ser más inclusivos.

58) Ruth Medufia, 27 - Trabajadora de metales, Ghana.

Ruth es una soldadora que vive en un barrio pobre urbano y aspira a ser modelo a seguir para las jóvenes en la industria de la construcción.

59) Larisa Mikhaltsova, 66 - Modelo y maestra de música, Ucrania.

Larisa es maestra de acordeón y se convirtió en modelo cuando cumplió 63 años.

60) Amina J Mohammed, 57 - Subsecretaria general, Naciones Unidas, Nigeria.

Amina es exministra de Medio Amiente de Nigeria y previamente fue asesora especial del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon.

BBC

61) Yanar Mohammed, 58 - Presidenta de la Organización de la Libertad de las Mujeres en Irak, Irak.

Yanar dirige una red de refugios para ayudar a sobrevivientes de abuso en Irak y ha ayudado a más de 800 mujeres a salir de situaciones violentas.

62) Joseline Esteffania Velásquez Morales, 26 - Estudiante y coordinadora de ONG, Guatemala.

Joseline trabaja en comunidades para ayudar a educar a niñas y jóvenes sobre sexo y relaciones, e intenta poner fin a matrimonios forzados.

63) Robin Morgan, 77 - Escritora y activista, Estados Unidos.

Robin ha escrito 20 libros y es líder del movimiento de mujeres de Estados Unidos y fundadora del Instituto The Sisterhood y el Centro de Medios de las Mujeres.

64) Nujeen Mustafa, 19 - Estudiante, Siria.

Nujeen huyó de la guerra en Siria cruzando miles de kilómetros en su silla de ruedas y ahora hace campaña por los refugiados con discapacidades.

65) Dima Nashawi, 38 - Artista, Siria.

Dima es artista, payaso y cuentista visual. Colecciona y reflexiona en historias de Siria.

66) Helena Ndume, 58 - Oftalmóloga, Namibia.

Helena ha realizado cirugías para restaurar la visión en 35.000 namibios, de forma gratuita. Muchos de sus pacientes ahora la llaman "la doctora milagrosa de Namibia".

67) Kelly O´Dwyer, 41 - Miembro del Parlamento, Australia.

Kelly es la ministra para Empleo y Relaciones Industriales y ministra para Mujeres en el Parlamento australiano, y es la primera ministra en su país que da a luz mientras ocupa un cargo de gobierno.

68) Yuki Okoda, 23 - Astrónoma, Japón.

Yuki estudia física y es la primera persona que descubre una nueva estrella que puede ofrecer información sobre los orígenes de nuestro Sistema Solar.

69) Olivette Otele, 48 - Profesora de historia en la Universidad de Bath Spa, Camerún.

Olivette es historiadora y erudita de la memoria que investiga la historia colonial europea y los legados postcoloniales.

70) Claudia Sheinbaum Pardo, 56 - Jefa de gobierno de la Ciudad de México, México.

Claudia es la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México y también es física y ganadora del Premio Nobel de la Paz.

71) Park Soo-yeon, 22 - Activista digital, Cora del Sur.

Soo-yeon es fundadora de una organización que busca erradicar los crímenes sexuales digitales.

72) Ophelia Pastrana, 36 - Comediante y personalidad de los medios, Colombia.

Ophelia es física, economista y comediante, y también es una personalidad transgénero.

73) Viji Penkoottu, 50 - Activista, India.

Viji estableció un sindicato de mujeres en Kerala y dirigió la lucha para obtener derechos básicos para las mujeres que trabajan como vendedoras, incluido el derecho a sentarse durante el horario de trabajo.

74) Brigitte Sossou Perenyi, 28 - Productora de documentales, Ghana.

Brigitte es productora de TV que ha ganado premios al contar su vida como una Trokosi en Togo, una práctica que envía a las niñas a servir a sacerdotes en santuarios como pago por los "pecados" de su familia.

75) Vicky Phelan, 44 - Gerente educativa, Irlanda.

Vicky expuso el escándalo del programa de análisis de cáncer de cuello uterino en Irlanda, después de descubrir que a ella y a cientos de otras mujeres se les dieron resultados incorrectos sobre sus pruebas.

76) Rahibi Soma Popere, 55 - Agricultora y fundadora del Banco de Semillas, India.

Rahibi creó un movimiento para preservar semillas indígenas para impulsar la agricultura en su comunidad tribal del occidente de India.

77) Valentina Quintero, 64 - Periodista, Venezuela.

Valentina se dedica a mostrar a los venezolanos cada esquina de su país, escribiendo y presentando programas de TV sobre turismo y asuntos medioambientales.

78) Sam Ross, 30 - Asistente de preparación de comidas, Reino Unido.

Sam ha trabajado durante 10 años como asistente de comidas en el Glasgow City College y viaja por el mundo representando a las personas con síndrome de Down.

79) Fatma Samoura, 56 - Secretaria general de la Fifa, Senegal.

Fatma es la primera mujer y la primera africana que ocupa el cargo de secretaria general de la Fifa.

80) Juliet Sargeant, 53 - Diseñadora de jardines, Tanzania.

Juliet es médico convertida en diseñadora de jardines que trabaja para hacer que los lugares "se sientan tan bien como se ven".

BBC

81) Sima Sarkar, 44 - Madre de tiempo completo, Bangladés.

Sima necesitó llevar cargando a su hijo discapacitado de 18 años a un examen y la foto se volvió viral en redes sociales.

82) Shaparak Shajarizadeh, 43 - Activista, Irán.

Shaparak públicamente retiró su pañuelo para oponerse a la regla obligatoria de usar hiyab en Irán, y ahora vive exiliada y enfrenta una sentencia de 20 años en prisión.

83) Haven Shepherd, 15 - Estudiante y nadadora, Vietnam.

Haven es una esperanza paraolímpica, después de sobrevivir un ataque suicida con bomba de sus padres.

84) Nenney Shushaidah Binti Shamsuddin, 42 - Jueza, Malasia.

Nenney lucha por la protección de las mujeres musulmanas en sus cortes y desea cambiar las percepciones negativas de la ley de Sharia.

85) Hayat Sindi, [edad desconocida] - Jefa de asesoría científica del presidente del Banco de Desarrollo Islámico, Arabia Saudita.

Hayat es una de las principales biotecnólogas del mundo, es embajadora de buena voluntad de la Unesco para la ciencia y fundadora del Instituto i2 para la imaginación y la ingenuidad.

86) Jacqueline Straub, 28 - Teóloga, periodista y escritora, Alemania.

Jacqueline espera convertirse en sacerdote católica y está haciendo campaña para romper el "techo de cristal" del Vaticano.

87) Donna Strickland, 59 - Profesora de física, Canadá.

Donna es profesora de física de la Universidad de Waterloo en Canadá y es una de las receptoras del Premio Nobel de Física 2018.

88) Kanpassorn Suriyasangpetch, 30 - Dentista, empresaria tecnológica, Tailandia.

Kanpassorn fundó la primera app de bienestar mental para personas en Tailandia, después de experimentar ella misma problemas de salud mental.

89) Setsuko Takamizawa, 90 - Retirada, Japón.

Setsuko está aprendiendo inglés para guiar a turistas que visitan Tokio para las Olimpiadas en la ciudad em 2020.

90) Nargis Taraki, 21 - Asesora legal de ONG, Afganistán.

Nargis fue la quinta hija consecutiva de sus padres y casi fue intercambiada por un niño. Pero sus padres la dejaron completar su educación y ahora hace campaña por el empoderamiento femenino.

91) Ellen Tejle, 34 - Presidenta ejecutiva de la casa de medios Fanzingo, Suecia.

Ellen lanzó una campaña global que intenta concientizar sobre la representación de las mujeres en el cine.

92) Helen Taylor Thompson, 94 - Ex espía y fundadora de una organización de ayuda, Reino Unido.

Helen formó parte del "ejército secreto" del primer ministro Winston Churchill que enviaba mensajes en código a espías durante la Segunda Guerra Mundial y después estableció el primer hospicio de Sida en Europa.

93) Bola Tinubu, 51 - Abogada, Nigeria.

Bola es abogada corporativa que estableció la primera línea de ayuda para niños en Nigeria.

94) Errollyn Wallen, 60 - Compositora, Belice.

Errollyn es compositora y artista. Ha escrito 17 óperas y ganó un Premio Ivor Novello.

95) Safiya Wazir, 27 - Activista comunitaria, Afganistán.

Safiya llegó a New Hampshire, Estados Unidos, cuando tenía 16 años y se convirtió en la primera refugiada afgana que es elegida como representante estatal en ese estado en las elecciones de medio término de 2018.

96) Gladys West, 88 - Matemática, Estados Unidos.

Gladys es profesora y matemática cuyo trabajo fue recientemente reconocido como instrumental en el desarrollo de los GPS.

97) Luo Yang, 34 - Fotógrafa, China.

Luo ha estado tomando retratos de jóvenes chinas desde 2007 para su serie "Chicas".

98) Maral Yazarloo-Pattrick, 37 - Diseñadora de modas y motociclista, Irán.

Maral está viajando alrededor del mundo en su motocicleta, desafiando la prohibición de Irán de las mujeres manejando motos en público.

99) Tashi Zangmo, 55 - Directora ejecutiva para la Fundación Monjas de Bután, Bután.

Tashi nació y creció en uno de los lugares más rurales de Bután. Obtuvo certificados de educación superior en India y Estados Unidos y ahora dirige la Fundación Monjas de Bután.

100) Jing Zhao, 35 - Empresaria, China.

Jing dirige una red en internet que ayuda a las mujeres a aprender y hablar sobre sus cuerpos y deseos sexuales y también promueve productos para ayudar a las mujeres a gozar más del sexo.

Créditos fotográficos: BBC, Michelle Frankfurter, Amanda Desiree Brown, Christopher Lane, Deji Akinpelu, Monica Stromdahl, Fergal Philips, Water and Grace Photography, Samara Fox, Christian Beutler, Joshua Paul, Kings College London, Lori Barra, United Nations, Bath Spa University, Abdullah Alshehri, Micky Wiswedel, Dima Nashawi, Mitra Farazandeh, University of Waterloo, Isabell Hojman, Bryce Vickmark, Brigitte Sossou Perenyi, Mamitu Gashe, Gypsy Westwood, David Dittmar, Maria Scard, Caltech, Anatole Klapouch, Azzurra Primavera, Lily Martin, Sakdiyah Ma´ruf, YIEDIE Project, Kola Oshalusi, Padam Bist, Rachell Smith, Getty Images, Channel 4, Celine Nieszawer, Elena Gorolova, Anoulek Douangdala, Hector Garrido, Muktha Deedi Chand, Mu Mu, Shutterstock, Sela Shiloni, Nevada Halbert, Anna Bertram, Salma Khalil and Terre Indigene, Tashi Zangmo, Meli Wetzel, Nicole Laxton, Yvonne Venegas, GoJoven Guatemala, Macepena,Today´s Catholic/Joe Romie, Leylya Belyalova, Krishna Kumari, Michaela Tornaritis, Shaira Luna, Chelsea Clinton, Zhang Chao, Tutul Nesar, @Diego Maeso, @Brizzle Boiz

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.