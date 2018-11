Quién es Luis Bracamontes y por qué acusan a Trump de usarlo para "generar miedo" en contra de los inmigrantes

CBS Bracamontes fue sentenciado a pena de muerte a principios de este año.

Una música tensa, que genera expectación, suena de fondo.

Y el protagonista del video dice, sonriente: "No me arrepiento de esa mierda. Lo único de lo que me arrepiento es de haber matado solo a dos. Ojalá hubiera matado a más cabrones de esos".

Es Luis Bracamontes, un inmigrante mexicano que fue deportado en dos ocasiones de Estados Unidos y que en abril fue sentenciado a pena de muerte en abril por haber matado a dos agentes de policía en California en 2014.

Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo utiliza como elemento central de su campaña, a pocos días de las elecciones de mitad de periodo.

"Es indignante lo que los demócratas están haciendo a nuestro país. ¡Vota Republicano!", escribió Trump en su Twitter, adjuntando el polémico video.

"¡El inmigrante ilegal, Luis Bracamontes, mató a los nuestros! (...) Los demócratas le dejaron entrar a nuestro país... Los demócratas le dejaron quedarse", dice la voz en off que acompaña el video.

En el clip de 53 segundos, también aparecen supuestas imágenes de la caravana de migrantes que se dirige hacia Estados Unidos desde Centroamérica, formada por personas que aseguran huir de la violencia y la pobreza de sus países y a quienes Trump considera "criminales".

Aparece una multitud de personas no identificadas creando disturbios en sitios sin determinar y tirando abajo vallas, y una breve entrevista de Fox News, el medio conservador favorito de Trump, a un "inmigrante deportado de la caravana" que pide perdón por un intento de asesinato.

Políticos de ambos bandos en Estados Unidos han tildado de "racista" el video difundido por el presidente entre sus 55,6 millones de seguidores de Twitter y han comparado el anuncio con uno similar de 1988 que apoyaba la candidatura del expresidente George HW Bush.

El caso de Luis Bracamontes

El caso de Bracamontes conmocionó a California en 2014.

Ocurrió el 24 de octubre, cuando el hombre, entonces de 34 años, estaba en su vehículo junto a su mujer en un aparcamiento de un motel de Sacramento.

Dos agentes de policía se acercaron a su auto y entonces Bracamontes les disparó con un fusil de asalto AR-15. Mató allí a uno de ellos de un tiro en la cabeza, según recogió el diario local The Sacramento Bee.

En las siguiente seis horas, Bracamontes eludió a cientos de agentes en su huída, hirió a otras personas y mató a otro policía.

Getty Images Trump ha redoblado su retórica dura sobre inmigración en las últimas semanas.

Al final, el hombre se entregó después de que le encontraran en una casa donde llevaba horas escondido.

Bracamontes había sido deportado en dos ocasiones del país, la primera en 1997 tras ser detenido y condenado por posesión de narcóticos, informó la cadena CNN. Fue arrestado de nuevo y enviado de vuelta a México en 2001.

Tras un polémico juicio, en el que Bracamontes incluso llegó a amenazar con matar a más policías, el hombre fue condenado a pena de muerte.

Dudas y críticas

En el video que Trump difundió en medio de la campaña para las elecciones de mitad de periodo se asegura que los demócratas dejaron entrar a Bracamontes, pero como señala el diario The Washington Post, no fue así.

Bracamontes parece que entró por última vez a Estados Unidos cuando George W. Bush era presidente, en algún momento entre mayo de 2001 y febrero de 2002, cuando registró su matrimonio en Arizona, según la información publicada por el diario local The Sacramento Bee, apuntael medio nacional.

Getty Images El diario The Washington Post asegura que Bracamonte entró por última vez al país durante el mandato de George W. Bush.

La difusión del video ha generado numerosas críticas para Trump y los republicanos.

El presidente del Comité Nacional Demócrata Tom Perez señaló en declaraciones a la CNN que el anuncio mostraba al "Donald más conflictivo y divisorio" y acusó al presidente de tratar de "meter miedo".

En algunos comentarios que se pueden ver en Twitter, algunos usuarios destacan los casos en que estadounidenses blancos fueron los responsables de varios de los tiroteos ocurridos en el país, incluido el reciente ataque a una sinagoga de Pittsburgh que dejó 11 muertos.

El anuncio fue incluso criticado por el senador republicano Jeff Flake, según informó el periodista de la CNN Jake Tapper.

"Es repugnante", dijo.

Varios de los críticos vinculan este anuncio con el caso de "Willie Horton" utilizado a finales de los años 80 para apoyar la carrera a la presidencia de George H.W. Bush.

Horton, un criminal afroestadounidense relativamente desconocido en Massachusetts, se convirtió en el centro de una campaña de ataques contra Michael Dukakis, entonces el candidato demócrata a la presidencia y gobernador de de ese estado.

El anuncio destacaba la historia de Horton, que violó a una mujer blanca tras ser puesto en libertad como parte de un programa que había sido apoyado por Dukakis.

Lee Atwater, el gestor de la campaña de Bush por entonces, pidió perdón en repetidas ocasiones por el anuncio.

El presidente Trump ha redoblado su retórica dura sobre inmigración en las últimas semanas.

El miércoles, el mandatario señaló a la prensa que hasta 15.000 tropas podrían ser desplegadas en la frontera con México para frenar la entrada de la caravana de immigrantes.

En una entrevista reciente, también dijo que estaba pensando acabar con "la ciudadanía por nacimiento" mediante una orden ejecutiva, una medida que los críticos aseguran enfrentaría a numerosos obstáculos en los tribunales.

