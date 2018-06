Qué forzó a Google a pedir disculpas y provocó las quejas de usuarios en México

Google no ha tenido un buen estreno del llamado "internet de las cosas" en México.

El asistente personal de la marca, Google Home y Google Mini (en tamaño grande y pequeño, respectivamente), aterrizó esta semana en el país hablando en español, en lo que supuso su estreno en Latinoamérica, pero lo hizo con muchos problemas.

Numerosos usuarios se quejaron de los errores que mostraban los aparatos y la firma tuvo que pedir perdón.

Según explicó Google en redes sociales, el problema ha sido una falla global en la propia bocina y también en ChromeCast, un dispositivo que permite recibir la señal de otros aparatos de la casa de reproducción conectados a una misma red Wi-Fi.

El dispositivo funciona con el asistente de Google mediante el reconocimiento de voz, que acaba de estrenarse en español y algunas publicaciones especializadas como TechCrunch relacionan este sistema con el error.

"Lo siento, no puedo ayudarte"

Algunos de los casos reportados aseguraban que Google Home no podía ejecutar cosas sencillas como reproducir música, decir el tiempo que hace en tu ciudad o dar la hora.

Usuarios en México, que recién acaban de hacerse con el aparato, se quejaron en foros y en redes sociales de los problemas.

https://twitter.com/aydeeteatro/status/1012037622879981568

La falla alcanzó incluso a funciones más básicas como el sistema de búsquedas y causó más de un disgusto a algunos durante el partido de la selección de México contra Suecia, en el que se jugaba su paso a octavos del Mundial de Rusia 2018.

https://twitter.com/_Raviel_/status/1012067530343682049

Para activar la bocina, los usuarios simplemente tienen que iniciar la conversación con una frase: "Ok, Google". Por ejemplo: "Ok, Google. Pon música"; "ok, Google, ¿qué tiempo va a hacer hoy?". Pero también puede incluso contar chistes, como puede verse en el siguiente tuit.

https://twitter.com/spacemono/status/1011808299975630848

Pero durante el miércoles los usuarios que utilizan el servicio en español lo único que obtenían de la máquina era una disculpa: "Lo siento, no puedo ayudarte; "disculpas, en este momento no puedo realizar esa petición".

Google, de forma oficial y a través de sus redes sociales tanto en inglés como en español, ha pedido disculpas por lo ocurridoy ha ofrecido soporte a algunos usuarios.

La compañía no ha dado detalles sobre la causa del fallo pero ha pedido que se reinicien los aparatos para ayudar a solucionarlo.

¿Para qué sirve?

Según sus creadores, las bocinas inteligentes se diseñaron para facilitarnos la vida.

Es un asistente personal con el que podemos hablar para consultar dudas (al igual que haríamos con el buscador normal) o realizar funciones más específicas con los aparatos que están conectados en nuestro hogar sin tener que utilizar las manos. Todo mediante control remoto.

Estas son algunas de las funciones más interesantes que te permite hacer Google Home en español (porque no son tantas como en la versión en inglés).

1. Escuchar música

Puedes hacer que suene la radio, Spotify, tu lista de iTunes y también Youtube.

El buscador está ahora centrado en mejorar sus sistema de reconocimiento de voz y poner la inteligencia artificial al servicio del usuario | Getty Images

2. Agenda

Funciona como un recordatorio personalizado en el que si grabas tus citas, tus visitas al doctor o los cumpleaños, Google Home te las recuerda en el día que corresponda.

3. Encontrar cosas

El aparato tiene una función para saber dónde has dejado tu celular, pero también puedes enseñarle a que te ayude a encontrar otras cosas.

Por ejemplo, si hablas a la bocina para decirle que has dejado las llaves del carro en la estantería de la cocina, cuando le preguntes a Google "Ok, Google. ¿Dónde están las llaves de mi carro?" te indicará el lugar que le señalaste: "En la estantería de la cocina".

4. Encender aparatos de la casa

Levantarte y poner la cafetera en marcha desde la cama es posible. O activar la calefacción. También prender la lavadora o el lavavajillas, aunque para todo esto el resto de dispositivos deben ser también inteligentes y tienen que tener conexión Wi-Fi.

