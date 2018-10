Qué es Portal, el primer "hardware" de Facebook, y para qué servirá

Facebook Los dispositivos están diseñados para hacer video llamadas a una distancia mayor que con tabletas o teléfonos celulares.

Uno de los "tenientes" más fieles y de mayor confianza de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, quiere que la red social tenga un micrófono y una cámara en los hogares de sus usuarios.

Y lo quiere lograr con sus Portal,unos dispositivos especiales para video llamadas que llegan en un momento delicado para la empresa: luego de dos escándalos de fuga de datos, el más reciente aún con muchas preguntas sin respuesta.

Actualmente hay dos modelos del dispositivo: el Portal+, valorado en US$ 349, y el llamado simplemente Portal, más pequeño, y valorado en US$199.

Ambos se apoyan en Facebook Messenger para hacer y recibir llamadas y también puede recurrir a la colaboración de la asistente digital de Amazon, Alexa.

Y los dos modelos están diseñados para ser usados a una distancia de entre 1,5 a 3 metros, mucho mayor que la de las video llamadas hechas con tabletas y teléfonos inteligentes.

Facebook La pantalla del Portal+ mide 39.6cm y puede rotarse. La del Portal es más pequeña y de menor definición (720p contra los 1080p de su hermano grande).

Para ello, los Portal cuentan con una cámara de 140 grados y 12 megapixeles que ofrecen una buena profundidad de campo y está equipada con un zoom que puede seguir -y acercarse- automáticamente a los usuarios.

También ofrecen la posibilidad de agregar gráficos, llamar canciones desde servicios como Spotify y Pandora y participar en conversaciones grupales, entre otras opciones.

En Estados Unidos los dispositivos están supuestos a salir a la venta en noviembre, a tiempo para aprovechar las ventas del Día de Acción de Gracias y Navidad.

Pero Andrew Bosworth, el ejecutivo de Facebook detrás de su lanzamiento, reconoce que la primera incursión de la compañía en el mundo del hardware podría verse complicada por las cada vez mayores preocupaciones con respecto a la privacidad -y la capacidad de Facebook para garantizarla.

Boswroth representa la cultura de Facebook en todos los sentidos.

A principios de 2006, menos de dos años después del lanzamiento de Facebook, salió de Microsoft y desde entonces ha jugado un papel fundamental en la creación del News Feed, liderando los equipos de Messenger y Video Llamadas y dirigiendo sus trabajos publicitarios.

Actualmente el título oficial de Bosworth es vicepresidente de realidad aumentada y realidad virtual, pero probablemente sea mejor conocido por otro escándalo: como el autor del llamado "memo de la horrible verdad", el cual se filtró en marzo.

En el escrito indicaba que la red social creía "tan profundamente" en conectar a las personas que cualquier cosa que lo hiciera posible era buena, incluso si personas morían como consecuencia de ello.

Posteriormente Bosworth dijo que su intención era ser provocativo, pero que no creía en lo que había escrito.

Bosworth habló con el editor de tecnología de la BBC, Leo Kelion, antes del lanzamiento de Portal y esto es lo que destacamos de su conversación:

Acaban de tener otro escándalo de violación de datos. ¿Crees que eso afecte que la gente use Portal?

Desde un inicio sabíamos que cuando presentas una nueva categoría de producto para hogar de alguien, debes antepones la privacidad y la seguridad. Es lo que hemos hecho desde el principio con este dispositivo.

BBC Bosworth habló con la BBC tres días después de que Facebook reconociera su más reciente violación de datos.

Enviamos una cubierta de cámara con la herramienta y hacemos todo el procesamiento de manera local, en el dispositivo, para que no envíe la información a la nube. Tampoco se almacena en los servidores de Facebook. Estamos orgullosos de eso desde el punto de vista de la ingeniería.

Pero tengo entendido que no utiliza cifrado de extremo a extremo, por lo que si las autoridades llegaran y dijeran: "Facebook, queremos poder escuchar las video llamadas de este sospechoso", eso sería técnicamente posible de hacer para ustedes.

Las llamadas están protegidas del mismo modo que en Messenger.

Y hasta ahora eso, para todas las personas que han adoptado Messenger, ha tenido el estándar de privacidad y seguridad que esperan. Eso es lo que estamos ofreciendo en este dispositivo.

Los precios a los que están lanzando Portal no parecen darles la oportunidad de obtener grandes ganancias del hardware. Por lo tanto, ¿deberíamos esperar que después de un tiempo agregarán algún tipo de publicidad?

No tenemos planes de agregar publicidad a esto y no tenemos la ambición de ganar dinero con esta pieza de hardware en este momento.

Ahora estamos explorando nuevos productos y vamos a ver si esto es algo que resuena con las personas y las deleita tanto como esperamos.

Tengo entendido que había planes de lanzar esto hace tiempo, pero se toparon con el escándalo de Cambridge Analytica.

Yo también leí esos rumores... El plan siempre fue hacer el lanzamiento en otoño (de este año).

Detrás de todo esto está el deseo de Facebook de conectar a las personas de diferentes maneras. ¿Pero es realmente algo bueno? Tu controversial documento defendía la idea, pero hacer que las personas estén súper conectadas puede tener consecuencias involuntarias, incluida la difusión de noticias falsas.

Estos dispositivos están relativamente enfocados en las redes que (los usuarios) ya han construido en Messenger.

Y a grandes rasgos, en Facebook siempre hemos trabajado para identificar el daño que puede surgir de los productos.

Definitivamente lamento no haberle dedicado más tiempo (al documento filtrado), a lo que fue una idea no muy bien pensada que terminó siendo expuesta públicamente. Realmente eso no demuestra cuánto hemos invertido históricamente en identificar daños y problemas.

Pero, obviamente, ese es el tipo de cosas en las que tuvimos que redoblar nuestros esfuerzos en el último año.

Seguimos tan atentos como es posible, pero somos optimistas sobre cómo encontrarle a las personas conexiones significativas. Ya sea con amigos, familiares o comunidades particularmente importantes, que los motiven.

Es algo bueno a lo que pueden acceder las personas y que, a largo plazo, reducirá la soledad y el aislamiento.

Algunos estudios sugieren que cuando los jóvenes usan Facebook, Instagram y otras redes sociales dan un vistazo a las vidas de otros que parecen geniales, pero que puede hacer que se sientan infelices y más solos. ¿Eres consciente de este riesgo?

Nosotros también hemos compartido investigaciones sobre esto. Ciertamente hay usos de las redes sociales que son perjudiciales, y hay usos que creemos que son realmente positivos.

Getty Images Ha habido preocupaciones sobre el impacto que pueden tener las redes sociales en los jóvenes.

Y lo que se pudo ver el año pasado es que Facebook reacciona a esa información al intentar cambiar la forma en la que el producto se expresa con las personas, avanzando hacia acciones sociales significativas. En la investigación que vimos, esto muestra un impacto mucho más positivo en cómo se sienten las personas, en su bienestar.

Sin duda asumimos una gran responsabilidad por el impacto que tenemos en cualquier individuo y en la sociedad en general. Trabajamos tiempo extra para continuar mejorando los productos, que es todo lo que se puede hacer.

Otra pregunta que tengo es sobre la cantidad de autonomía que tienen. Los cofundadores de Instagram recientemente anunciaron que se van y el cofundador de WhatsApp, Brian Acton, fue crítico (con Facebook) en una entrevista a Forbes.

Soy un gran fan de Brian Acton y también de Kevin (Systrom) y Mikey (Krieger). Me siento afortunado de haber trabajado con todos ellos en la medida que lo hice.

Todos ellos han tenido un tremendo impacto no solo en sus productos sino también en Facebook en general, y en la forma de pensar Mark y en la mía.

En la industria en la que estamos, la gente se mueve con mucha frecuencia.

De hecho, creo que, en promedio, hemos logrado involucrar a los fundadores por más tiempo de lo que es normal en Silicon Valley al menos. Me siento muy afortunado de que hayamos podido hacer eso.

Al mismo tiempo, existe una cultura vibrante de debate interno. Nos empujamos mutuamente y tratamos de promover causas en las que creemos. Y lo hacemos hasta que identificamos algo mejor que hacer con nuestro tiempo.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.