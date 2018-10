Qué es 'Blexit'; el movimiento de afroestadounidenses contra el Partido Demócrata con el que simpatiza Kanye West

Getty Images Candace Owens es, además de fundadora de "Blexit", directora de comunicaciones en el grupo de defensa conservador Turning Point USA.

"Mientras Hillary Clinton nos ve como ´superdepredadores´ y CNN nos ve como ´objetos negros que no leen´, Donald Trump nos ve como estadounidenses".

Con esas palabras, la activista republicana Candace Owens anunció la creación del "Blexit", invitando a los afroestadounidenses a quitarle su apoyo al Partido Demócrata.

Inspirada en la palabra "Brexit", el apelativo surgido en Reino Unido para la separación de la Unión Europea: British (británico) - exit (salida), Blexit es la contracción de black exit o "salida negra".

En EE.UU., Owens explicó el objetivo del Blexit es: "Que los negros se separen de las ideas falsas que de alguna manera nos han alejado del resto de Estados Unidos".

Y esto se traduce en básicamente en apoyar al presidente Donald Trump y dejar de votar por el Partido Demócrata, con el que la comunidad afroestadounidense mayoritariamente se ha venido identificando.

Qué defiende el Blexit

En un discurso ofrecido el pasado sábado en Washington, Owens anunció que "el movimiento Blexit hará mítines en 2019 en todas las ciudades importantes de Estados Unidos que los demócratas han destruido".

"Por fin estamos listos para arrebatar un pedazo de este sueño de Estados Unidos".

https://twitter.com/TheOfficerTatum/status/1056292934323265536/photo/1

En el sitio web Blexit.com, además de vender camisetas y gorras con un logo que primero dijo Owens que había diseñado Kanye West y luego no, hay una sección que muestra las "verdades incómodas" contra las que busca luchar Blexit, muchas de ellas hechos históricos no comprobados.

Por ejemplo, dice que el Ku Klux Klan fue creado por el Partido Demócrata y linchó no solo a negros, sino también a 1.297 republicanos blancos.

Además, acusa de racista al expresidente de EE.UU. Lyndon B. Johnson, quien abogó por los derechos electorales de los afroestadounidenses, por una frase que se le adjudica y que no se sabe a ciencia cierta si fue, en efecto, de su autoría: "Voy a tener a esos negros votando demócrata por 200 años".

También critica a los manifestantes de distintas movilizaciones sociales:

"Marchan por las 17 personas que murieron en Parkland , pero están en silencio por las casi 500 personas que murieron en Chicago este año"

, pero están en silencio por las casi 500 personas que murieron en Chicago este año" "Marchan por 2.000 extranjeros ilegales que fueron separados de sus hijos, pero guardan silencio por los 900 bebés negros abortados diariamente".

https://twitter.com/RealCandaceO/status/1056921709708824577/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1056921709708824577&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thecut.com%2F2018%2F10%2Fkanye-west-blexit-merch-candace-owens.html

"#BLEXIT trata sobre historias hermosas de tantas personas negras que han despertado y las posibilidades de nuestro futuro, como estadounidenses. La prensa está tratando de usar el nombre de Kanye para crear dramas y más divisiones, algo que es INCORRECTO".

Quién es Candace Owens

Candace Owens, nacida hace 29 años en Stamford, Connecticut, ha sido descrita por el diario The New York Times como "una aguda y joven conservadora negra; una oradora con aspecto televisivo e instintos asesinos que hace videos con títulos del tipo ´Cómo escapar de la plantación demócrata´ y ´La izquierda piensa que los negros son estúpidos´".

Además, Owens ha comparado a Jay-Z y Beyoncé con esclavos por apoyar al Partido Demócrata y afirma que es una partidaria apasionada de Trump.

https://twitter.com/realcandaceo/status/982265732384763910?lang=en

"¿Hay algún negro que no pueda ver que Beyonce y Jay-Z trabajan a tiempo completo para el Partido Demócrata?Son la prueba viviente de que no importa cuánto dinero tengas, puedes seguir siendo un esclavo".

Owens abandonó la licenciatura en periodismo en la Universidad de Rhode Island en tercer año.

En 2015 lanzó un sitio web llamado Degree180, que ofrecía servicios de consultoría, producción y planificación, y donde tenía un blog en el que escribía de diversos temas, entre ellos la política.

Luego, intentó crear SocialAutopsy.com, una web que buscaba exponer la huella digital de los acosadores en Internet al publicar su identidad y datos personales. Pero el sitio nunca vio la luz.

Muchos sectores de la sociedad lo rechazaron, argumentando que podría convertirse en una lista pública de la vergüenza que alentaría el hostigamiento y las represalias.

Por cuenta de esto, usuarios anónimos publicaron sus datos personales en línea. Ese ataque hizo que ganara el apoyo de sectores conservadores y teóricos de la conspiración de extrema derecha y partidarios de Trump como Milo Yiannopoulos y Mike Cernovich.

Poco después de ese episodio, en el canal de YouTube The Rubin Report, Owens dijo: "Me convertí en conservadora de la noche a la mañana [...] Me di cuenta de que los liberales eran los racistas en realidad".

El "espíritu" de Kanye West

Una de las cuestiones más controvertidas del lanzamiento del Blexit ha sido hasta qué punto ha estado implicado el rapero Kanye West, considerado un amigo por parte de Owens.

Getty Images En un inicio se dijo que el rapero Kanye West había diseñado el logotipo de Blexit, pero la información luego fue desmentida.

"Blexit es un renacimiento y tengo la bendición de decir que este logotipo, estos colores, fueron creados por mi querido amigo y superhéroe Kanye West".

Eso dijo Owens el sábado, pero dos días después, el lunes, afirmó que no era cierto que Kanye West hubiera sido el diseñador del logotipo del movimiento, sino que ella simplemente le pidió consejo y le recomendó un diseñador.

Según Owens, ese diseñador, con creencias políticas diferentes a las suyas, la ayudó a crear las letras que usó en las gorras y ropas del Blexit.

"Ye es un diseñador de renombre mundial. Todos los que lo conocen le piden consejos sobre diseño [...] La insinuación de que Kanye es ahora el autor de mi movimiento político es claramente errónea y deshonesta", concluyó Owens.

La amistad del rapero Kanye West y Candace Owens se hizo evidente por primera vez el pasado 21 de abril, cuando le demostró su apoyo a través de su cuenta de Twitter".

https://twitter.com/kanyewest/status/987696355341553665

"Amo la manera de pensar de Candace Owens".

La afinidad de pensamiento entre Candace Owens y Kanye West parte en que ambos defienden que se puede ser afroestadounidenses y republicanos.

"Se supone que los negros debemos tener un pensamiento monolítico, solo podemos ser demócratas", dijo West en su visita al show de Jimmy Kimmel.

Getty Images Kanye West elogió a Trump durante un monólogo de diez minutos en su oficina, mientras el presidente lo miraba en silencio, sentado detrás de su escritorio, ambos rodeados por un gran número de periodistas y fotógrafos.

West no asistió al evento de lanzamiento del Blexit, llevado a cabo el sábado pasado en la Cumbre de Liderazgo de Jóvenes Negros de la ONG conservadora Turning Point USA, celebrada en Washington D.C.

Sin embargo, Owens afirmó que el rapero estaba presente "en espíritu".

https://www.instagram.com/p/BiPhamUgypj/?taken-by=realcandaceowens

