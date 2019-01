Qué contiene la "Brexit Box", la caja de supervivencia para quienes temen una catástrofe por el Brexit

BBC James Blake dice haber vendido más de 600 kits.

Ante la incertidumbre sobre el Brexit, algunos británicos están comprando "kits de supervivencia".

Cuestan 300 libras (unos US$385) e incluyen comida liofilizada (que ha sido deshidratada haciendo que el agua pase de sólida a gaseosa sin volverse líquida en ningún momento) suficiente para 30 días, un filtro de agua y gel para prender fuego.

Lynda Mayall, de 61 años, dijo que compró uno para complementar sus suministros de comida enlatada y papel higiénico, ya que teme que haya "caos" en los meses posteriores a la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Un portavoz del gobierno afirmó que "no hay necesidad" de acumular reservas de ninguno de los artículos que vienen dentro de la caja que se está comercializando.

Varios productos de supervivencia ante el Brexit han aparecido en el mercado y muchos grupos de discusión al respecto se han organizado en internet.

Más de 3.500 personas se han unido al grupo de Facebook "48% Preppers", que asegura discutir las "preparaciones prácticas que la gente está haciendo para la vida después del Brexit".

El nombre del grupo hace referencia al 48% de votos que obtuvo en el referéndum la opción de no abandonar la UE y al "prepping", la práctica de abastecerse ante la expectación de una emergencia.

La página "Prepping for Brexit" ("Abasteciéndose ante el Brexit") en la red social especializada en maternidad Mumsnet tiene más de 250 publicaciones en las que sus miembros afirman que piensan acumular todo tipo de reservas: desde medicamentos, artículos de aseo personal y pañales, hasta tintes para el pelo y tabaco.

"¿Acaso importa que me esté pasando de ansiosa?"

BBC Lynda Mayall dijo que está guardando reservas de comida, papel higiénico y detergente de cara al 29 de marzo.

Lynda Mayall, 61, que vive cerca de la localidad inglesa de Wakefield, compró su kit después de oír noticias acerca de las dificultades que Reino Unido pasaría después del Brexit.

"No me preocupa el Brexit, me preocupa lo que vendrá después", aseguró.

"Siento que va a haber un poco de caos durante los seis primeros meses hasta que se solucione lo de los controles en la frontera".

"Siempre he sido una persona que cree que es importante asegurarse de tener suministros y ha habido ocasiones en el pasado en las que mis hijos y yo misma hemos tenido que vivir de las reservas de comida de emergencia porque no teníamos ingresos".

"¿Acaso importa que me estés pasando de ansiosa? Estas cosas tienen un tiempo de vida de 25 años así que no se van a malograr y eso significa que tendré algo con lo que protegerme en momentos de necesidad y de problemas".

En octubre, la empresa de ferris Stena advirtió que un Brexit duro (sin acuerdo con la UE) afectaría el abastecimiento de comida. La compañía de almacenaje en frío Wild Water anunció que se estaba quedando sin espacio debido a que los fabricantes estaban intentando acumular reservas de productos.

James Blake afirmó que desde que su firma de almacenaje, Emergency Food Storage UK, lanzara el mes pasado el kit "Brexit Box" ("Caja par el Brexit"), ya ha vendido más de 600.

"Intentamos hacer una caja que le diera a la gente los productos básicos que necesitarían. Tiene 60 porciones de platos principales además de 48 porciones de carne, un filtro de agua y un encendedor de fuegos en caso de que necesiten calentarla", aseguró.

Ante la pregunta de si no estaba aprovechándose de las preocupaciones de la gente sobre el impacto de dejar la UE, respondió: "El miedo ha existido desde que se votó porque nadie sabe qué va a suceder realmente".

"Tener algo así, en realidad, ayuda a calmar un poco los miedos de una persona porque ya sabe que ha hecho algo para prepararse para lo que pueda venir".

"Solo es estar un poquito más preparado y tener ese poquito más de margen de maniobra".

BBC La caja incluye comida liofilizada, un filtro de agua y un gel para prender fuego.

El profesor Tim Benton, un experto en sistemas de comida de la Universidad de Leeds, dijo que no prevé que Reino Unido se quede sin comida pero sí cree que habrá "situaciones en las que no podremos confiar en conseguir lo que esperamos ver en los estantes a diario".

Afirmó que la perturbación más posible estaría causada por el pánico de comprar y pidió a la gente que no "exagere".

Sin embargo, dijo que era "casi inevitable" que el abastecimiento de comida se vea afectado si hay un "Brexit doloroso".

Andrew Large, director general de la Confederación de las Industrias del Papel, le dijo al programa de la BBC Politics Live que si bien se está haciendo "mucho trabajo" para evitar una escasez de papel higiénico, esta era posible.

"Si hay un Brexit sin acuerdo, si hay verdaderos problemas de tráfico en los puertos, entonces habrá problemas con el suministro de papel higiénico junto a muchos productos más que se importan en grandes cantidades al Reino Unido".

Un portavoz del gobierno afirmó: "La gente no necesita acumular reservas de comida, filtros de agua o encendedores de fuego".

"Reino Unido tiene un sólido nivel de seguridad alimentaria construido sobre una gran variedad de fuentes que incluyen la producción interna y la importación desde terceros países. Este seguirá siendo el caso nos vayamos de la UE con o sin acuerdo".

