Getty Images R Kelly, de 51 años, es uno de las voces del R&B más importantes de las últimas décadas.

Las acusaciones de abuso sexual contra R Kelly, famoso cantante de R&B, le han costado gran parte de su presencia en Spotify.

La plataforma eliminó la música del artista estadounidense de sus listas de reproducción y recomendaciones. La medida es resultado de la nueva política de "Contenido de odio y conducta grosera" del servicio de streaming, según anunció el jueves.

R Kelly, de 51 años, es una de las voces del R&B más importantes de las últimas décadas, pero en 2017 surgió la campaña #MuteRKelly para boicotearlo después de años de acusaciones de agresión sexual que él niega.

Spotify dijo el jueves que eliminará "la música de R Kelly de todas las listas de reproducción y recomendaciones algorítmicas de propiedad de Spotify, como Discover Weekly o New Music Friday".

"Queremos que nuestras decisiones editoriales, lo que elegimos programar, reflejen nuestros valores", explicó Spotify a Newsbeat, de la BBC.

Getty Images R Kelly ha negado las acusaciones de agresión sexual.

Las listas de reproducción oficiales de la plataforma están etiquetadas como "por Spotify".

Los usuarios del sitio aún podrán encontrar la música del cantante y añadirlas a sus listas personales, pero Spotify ya no la promocionará activamente.

Nueva política

La nueva política de "Contenido de odio y conducta grosera" de Spotify está diseñada para "ser coherente" con los "roles distintivos en música y medios" de la compañía.

La plataforma describe al contenido de odio como aquél "que promueve o incita de manera expresa el odio o la violencia contra un grupo o individuo a causa de características como la raza, religión, identidad de género, sexo, etnia, nacionalidad, orientación sexual, estatus de veterano o discapacidad".

"No censuramos contenido debido al comportamiento de un artista o creador", dijo un representante a Newsbeat.

Getty Images En 2017 surgió la campaña #MuteRKelly, para que las plataformas musicales dejen de reproducir sus canciones.

"Cuando un artista o creador hace algo que es especialmente dañino u odioso, puede afectar la forma en la que trabajamos o apoyamos a ese artista o creador", sostuvo.

Spotify dice que ha estado trabajando en su nueva política durante "algunos meses" y ha invitado a sus usuarios a reportar contenido que consideran que la infringe.

Campaña contra R Kelly

Ante el anuncio de Spotify, representantes de R Kelly dijeron a medios estadounidenses que el artista "nunca ha sido acusado de odio y las letras que escribe expresan amor y deseo...".

"Es inocente de las acusaciones falsas e hirientes de la campaña de desprestigio en su contra, llevada a cabo por enemigos que buscan una recompensa", señalaron.

"Nunca ha sido sentenciado por ningún delito ni tiene denuncias pendientes".

Los representantes también acusaron a Spotify de promover a "otros numerosos artistas sentenciados por delitos, a otros que han sido arrestados por cargos de violencia doméstica y artistas que cantan letras violentas por naturaleza".

El rapero 50Cent también apoyó a R Kelly:

https://www.facebook.com/Rkelly/photos/a.10153078019065831.1073741829.153213885830/10156060672750831/?type=3&theater

Spotify dijo que decidiría en cada caso individualmente, según el periódico británico The Guardian.

En un reciente documental de BBC Three, R Kelly: Sex, Girls and Videotapes (R Kelly: sexo, chicas y cintas de video), el cineasta Ben Zand intenta romper el supuesto "muro de silencio" en torno a las acusaciones de abuso sexual que salpican al cantante.

R Kelly ha negado las demandas en su contra y fue declarado inocente en un juicio en 2008.

A fines de abril, su representante dijo a la revista Variety que la campaña #MuteRKelly "era un intento de linchamiento público de un hombre negro que había hecho extraordinarios aportes a la cultura".

Getty Images Como resultado de su nueva política, Spotify también eliminó la música del rapero XXXTentacion.

#MuteRKelly fue respaldada por el movimiento Time´s Up y cuenta con el apoyo de Lupita Nyong´o y John Legend.

Spotify también eliminó al rapero estadounidense XXXTentacion de sus listas de recomendaciones.

El artista de 20 años enfrenta acusaciones de violencia doméstica.

Su representante dijo a The New York Times que "no tenía comentarios" sobre la decisión de Spotify y que más bien preguntaba si también iban a eliminar a otros artistas prominentes con acusaciones de abuso y violencia sexual.