Por qué Kim Kardashian es la celebridad "más peligrosa" en internet

Getty Images Kim Kardashian es una de las celebridades más buscadas en la red.

Si buscas en internet lo último sobre el show televisivo de Kim Kardashian y sus hermanas o cómo la celebridad respondió en Twitter a las criticas a su esposo, el rapero Kanye West, ten cuidado.

La estrella de los realities es una de las celebridades más peligrosas sobre las que buscar información en la web en 2018, según el estudio que realiza todos los años la firma de seguridad McAfee.

De hecho, Kim Kardashian es la primera en la lista de "celebridades peligrosas" de Reino Unido y está entre las 20 primeras de Estados Unidos.

Getty Images El nombre de Naomi Campbell también es peligroso para búsquedas web, según McAfee.

En Reino Unido, los nombres que siguen a Kardashian son los de la supermodelo Naomi Campbell y el de la hermana de Kim, Kourtney Kardashian.

En cambio, en Estados Unidos fue la actriz y modelo Ruby Rose, quien protagoniza la serie de Netflix "Orange is the new black", la que coronó la lista.

McAfee dice que los cibercriminales son conocidos por usar los nombres de celebridades populares para que los internautas hagan clic en enlaces de sitios infectados.

En esas páginas web instalan malware (software malicioso) o roban datos personales y contraseñas.

Reuters Ruby Rose está en el top de la lista para Estados Unidos.

Los nombres de Britney Spears o la cantante Adele también figuran en la lista para Reino Unido, que el año pasado encabezaba el cantante Craig David.

Según McAfee, el lanzamiento de nuevos discos es una oportunidad para los criminales cibernéticos a la hora de infectar y atacar los sistemas informáticos de los internautas, que muchas veces son hackeados cuando intentan descargar alguna canción.

También hay varios nombres de actores y actrices, tanto en la lista británica como en la estadounidense.

La estrella de programas de telerrealidad Kristin Cavallari quedó segunda en los resultados para Estados Unidos, por delante de la actriz francesa Marion Cotillard y de la también actriz Lynda Carter.

Getty Images Y otro nombre femenino en la lista: la actriz francesa Marion Cotillard.

Hay pocos nombres de hombres en el estudio elaborado por McAfee. Solo dos: el exfutbolista y actor estadounidense Brad William Henke, y Kem Cetinay, conocido por su participación en el reality show "Love Island".

El jefe científico de McAfee, Raj Samani, explicó que vivimos "en un mundo acelerado que está muy influenciado por la cultura pop y las redes sociales".

"La influencia de Kim Kardashian y sus iniciativas empresariales hacen que la gente llegue a extremos para parecerse un poco a ella", añadió.

"A menudo, los consumidores priorizan la velocidad (de conexión) y la seguridad, haciendo clic en enlaces sospechosos que prometen contenido sobre nuestras celebridades favoritas".

"En nuestro mundo hiperconectado, es importante que los consumidores se lo piensen dos veces antes de hacer clic y se protejan de amenazas como la infección de sus dispositivos o la suplantación de identidad", recomienda.

Getty Images El actor Brad William Henke también figura en la lista.

Algunos consejos...

La compañía de seguridad informática ofreció algunos consejos para evitar caer en las redes de los hackers.

Estos son algunos de ellos:

Reproduce videos en stream (reproducción digital de contenido multimedia) solo de fuentes fiables y de pago .

. Haz clic solo en las historias y noticias de páginas web en las que confíes.

Mantén actualizadas las aplicaciones y los software antivirus.

las aplicaciones y los software antivirus. No navegues sin protección: protege tus dispositivos del phishing y otro tipo de ataques.

