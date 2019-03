Phil Knight, fundador de Nike: "No puedes tener miedo de ofender a la gente"

Nike ha estado en medio de grandes polémicas en el último año.

Primero, por el escándalo por denuncias de acoso sexual y discriminación laboral contra trabajadoras de la firma que provocó la salida de 11 directivos del más alto nivel.

Y luego, por la campaña publicitaria que lanzó la empresa en septiembre para celebrar el 30 aniversario del popular lema "Just Do It" (Simplemente hazlo).

En ella, la imagen del jugador de fútbol americano Colin Kaepernick aparece acompañada del mensaje: "Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo".

Kaepernick había estado previamente en medio de una tormenta cuando no cantó de pie el himno de Estados Unidos, como una una protesta por los casos de violencia policial contra afroestadounidenses.

La campaña de Nike con el rostro Kaepernick provocó molestia en sectores conservadores y un boicot por redes sociales contra los productos de Nike.

Pero eso no parece haber molestado a su fundador, Phil Knight.

"No importa cuánta gente odie tu marca, siempre y cuando haya suficiente gente que la ame", dijo recientemente Knight, en una charla organizada por la Escuela de Postgrado de Negocios de la Universidad de Stanford.

"No puedes tener miedo de ofender a la gente. No puede intentar ir por el medio del camino. Tienes que tener una postura", explicó el magnate.

Y aseguró que esa fue la razón que hizo que el anuncio funcionara.

La historia detrás del anuncio

Hacer una campaña con un punto de vista social, no es una decisión fácil para una empresa.

Por eso cuando el departamento de Publicidad de la firma le presentó la campaña a él y al director ejecutivo de Nike, Mark Parker, hubo cierta duda al principio.

Twitter | La imagen de Kaepernick, en la campaña de Nike, con el mensaje "Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo", causó polémica.

Parker lo miró asombrado, pero al final, juntos decidieron correr el riesgo.

"Bueno, este es el trato. Si vamos a tener esto a tiempo para la campaña, tienen 24 horas", dijo Knight en la reunión.

Durante la charla, el empresario comentó que decidió asumir el riesgo de hacer esa campaña, porque una conversación con la estrella del baloncesto LeBron James, le había quedado resonando en su cabeza.

Knight contó que al hablar con James, le dijo que estaba preocupado porque sus nietos tenían que sacar la licencia de conducir.

Twitter | Como parte de un boicot a Nike en redes sociales, algunos quemaron zapatillas.

En ese momento, James le habría dicho que su hijo también estaba a punto de obtener la licencia y que a él le preocupaba que -como joven afroamericano- pudiera recibir el disparo de un policía.

"Pensé en las primeras cien preocupaciones que tengo y esa no estaba en mi lista. Ese fue un momento que me abrió los ojos", comentó.

Zapatillas en el maletero

Quien ahora es uno de los hombres más ricos del mundo, comentó durante la charla que inició el negocio vendiendo zapatillas en el maletero de un auto en Oregon, después de pasar un tiempo en Japón.

De hecho, mientras estaba en el país asiático, negoció un acuerdo para importar calzado deportivo japonés.

Getty Images | Phil Knight cofundó Nike en 1964 bajo el nombre Blue Ribbon Sport.

De regreso a Estados Unidos, fundó en 1964 Blue Ribbon Sports junto a Bill Bowerman, que siete años más tarde fue rebautizada como Nike, por la diosa griega de la victoria.

Knight recordó a Bowerman como "su héroe" por haberle inculcado una actitud altamente competitiva.

Su estrategia para correr, dijo, era "dar las primeras dos vueltas a un ritmo muy rápido, correr la tercera lo más rápido posible y en la cuarta, triplicar la velocidad".

