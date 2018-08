Perú: Paolo Guerrero, capitán de la selección, deberá cumplir su sanción por dopaje hasta abril de 2019

Paolo Guerrero, el delantero y capitán de la selección peruana, no podrá jugar, entrenarse y ni siquiera entrar a una cancha de fútbol hasta abril de 2019.

Este viernes, el Tribunal Federal de Suiza revocó la medida cautelar que había otorgado en el caso del delantero peruano, que había sido suspendido a fines de 2017 por supuesto dopaje.

Esto como consecuencia de rechazar la petición de nulidad del caso hecha por la defensa del jugador, por lo que deberá cumplir con los ochos meses que le faltan de la sanción por dopaje que le había impuesto el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) para volver a las canchas.

La medida cautelar le había permitido a Guerrero participar con su selección en el pasado Mundial de Rusia.

El capitán peruano había sido suspendido por la FIFA por el hallazgo en sangre de una sustancia prohibida - benzoilcegonina, principal metabolito de la cocaína- durante el control antidopaje tras el partido Argentina-Perú, que se disputó el 6 de octubre de 2017.

A partir de allí, el jugador -que acaba de firmar un contrato con el club brasileño Internacional de Portoalegre- buscó la manera de apelar la decisión y evitar quedarse fuera de Rusia 2018.

El jugador peruano había emprendido una larga pelea jurídica para poder estar en Rusia 2018 | Getty Images

Primero lo hizo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), que no solo no revocó la decisión de la FIFA sino que la incrementó de un año a 14 meses.

"Todo el mundo sabe que en ningún momento quise hacer trampa", le dijo en ese entonces en una entrevista exclusiva con BBC Mundo desde Suiza.

Entonces fue cuando Guerrero acudió al Tribunal Federal de Suiza, debido a que la FIFA y el TAS tienen sus sedes en ese país europeo.

La corte aceptó el caso y le concedió la medida cautelar mientras se tomaba una decisión final.

Por esa razón el jugador pudo disputar el Mundial junto a sus compañeros: el regreso de Perú al mayor torneo de fútbol después de no haber clasificado en 36 años.

Las razones finales

Después del Mundial, Guerrero, de 34 años, firmó un contrato por tres años con el Internacional y se aprestaba a comenzar la temporada

Pero de acuerdo a un documento enviado a BBC Mundo por el Tribunal Federal de Suiza, la corte del país europeo decidió rechazar la petición que habían hecho los abogados de Paolo Guerrero, que buscaba la nulidad de todo el caso de dopaje.

Paolo Guerrero fue suspendido después de que se le practicara una prueba antidopaje tras el partido Perú-Argentina | Getty Images

"Lo que creo que hizo el Tribunal Federal Suizo fue resolver la acción de fondo, que era la nulidad del procedimiento arbitral (lo que pedía la defensa de Guerrero). Y si rechazó ese pedido de nulidad, obviamente la medida cautelar también se levanta", le explicó al diario peruano El Comercio Gerardo Acosta, miembro del TAS.

Además, la decisión del Tribunal suizo es una decisión inapelable, por lo que el jugador deberá cumplir ahora con la suspensión sin más posibilidades de aplazamiento.

Hasta ahora no se ha conocido la reacción del jugador al dictamen judicial, pero sí del técnico de la selección peruana, el argentino Ricardo Gareca.

"Me ha caído muy mal no solo por lo profesional, sino por la persona. Me apena muchísimo por él y por su familia", le dijo a la cadena de noticias locales Radio Programas del Perú.

