Pep Guardiola: las 6 canciones que definen la vida del entrenador del Manchester City

En una distendida entrevista con el periodista Guillem Balagué para BBC Radio 5 Live, Pep Guardiola, técnico catalán del Manchester City, habló sobre su crianza, su familia y su especial relación con la gente de la ciudad del noroeste de Inglaterra en la que vive.

Guardiola hizo un repaso a su vida eligiendo seis canciones que le han marcado.

Estas fueron sus palabras.

Don´t Look Back in Anger, Oasis (1996)

Me encanta esta canción, no te puedes imaginar cuánto. Es increíble, saca lo mejor de mí mismo cuando la escucho. Es una obra maestra. Cada vez que salimos siempre cantamos esta canción juntos. La amo.

Getty Images Liam Gallagher, cantante de Oasis, es un ferviente seguidor del Manchester City.

Me gusta, que después de lo que pasó en el Manchester Arena, ahora es la canción de la gente. Como en el video cuando todos están en silencio y una mujer comienza a cantar la canción y todos la siguen, ese es el momento, muy emotivo para mi familia y para mi.

Cuando ocurrió el atentado yo estaba en casa con mi hijo, pero mi esposa y mis hijas estaban allí, en el estadio.

Ella me llamó, pero la línea se cortó inmediatamente. Ella me dijo, ´algo pasó y estamos corriendo pero no sé lo que ha pasado´, y la línea se cortó.

Tratamos de llamarla pero no funcionó. Fuimos hasta allá y después de cinco o seis minutos volvió a llamar y dijo ´salimos, estamos yendo a casa´.

Fuimos muy afortunados. Mucha gente sufrió y nosotros tuvimos suerte. La vida es así. Estuvimos en una mejor posición que muchos que no tuvieron suerte.

The Healing Day, Bill Fay (2012)

Con la música a veces es la melodía y otras la letra. Esta canción es la que me recuerda el período de mi vida en Manchester. la escucho mucho. Me gusta mucho Bill Fay.

Getty Images Guardiola ha estado vinculado toda su vida al Barcelona y a Cataluña.

Es la canción perfecta para estar en casa, leyendo un libro, con los niños, escuchándola. Cada persona tiene su propia forma de escape y cuando estoy exhausto esa es mi casa.

Solo en mi hogar me siento seguro. Digo seguro en términos de no ser observado. Cierro la puerta y me siento seguro.

Conozco mi trabajo desde los 18, 19 años de edad. He vivido muchos años de esta forma y no es un problema, lo entiendo. Juego ese juego.

Pero cuando escapo voy a casa, a mi hogar, esposa, hijos. Es el único lugar donde hago lo que quiero, donde soy libre de hacer tonterías y estupideces y no ser juzgado.

Mi esposa Cristina, los encantadores niños que tenemos... todo es porque ella ha estado ahí.

Getty Images A Pep Guardiola siempre le acompañan su esposa Cristina Serra y sus hijos.

Mi familia sabe que estoy pero no estoy. A veces estoy en casa, pero no estoy. Me llaman, ¡Pep! ¡Pep!, pero saben que estoy en mi mundo.

Mi trabajo es muy exigente. Cristina es una mujer increíble, no solo una increíble madre. Cuando hablábamos de mudarnos a Nueva York, a Múnich o aquí, si ella no hubiera querido yo no estaría aquí. No puedo estar en este tipo de trabajo sin mi familia.

Fiesta, Joan Manuel Serrat (1970)

Serrat es uno de los mejores cantantes en Cataluña y esta canción siempre me produce felicidad. Me gusta mucho.

La fiesta de Sant Joan de la que habla la canción es una fiesta tradicional en Cataluña, que se celebra el 23 de junio con fuego en la playa o en las calles, todos bailando, divirtiéndose.

No fui un chico que fuera a muchas fiestas. A los 13 años ya estaba en la academia de fútbol el Barcelona. Traté siempre de enfocarme en lo mío y nunca fui a discotecas o a bares a beber mucho.

Getty Images Joan Manuel Serrat es tal vez el cantante más popular que ha dado Cataluña.

Pero en el verano, cuando el colegio había terminado, todos iban a la fiesta de San Joan y esta canción me recuerda mucho mi pequeño pueblo de Santpedor cuando era joven.

Creo que es imposible haber vivido una infancia mejor, haber sido un chico más feliz de lo que yo fui. No fuimos una familia adinerada, éramos normales, más pobres que ricos, en un pequeño pueblo, y todos los días los pasaba en una calle sin semáforos, sin autos, siempre en la bicicleta, jugando fútbol, baloncesto, tenis, en la piscina...

Recuerdo perfectamente eso. Me despertaba, salía a la calle, luego al colegio y de vuelta a la calle hasta que mi madre decía que era hora de la cena y regresaba a casa.

Getty Images Guardiola siempre se ha identificado mucho con su pueblo, Santpedor.

Los tiempos han cambiado mucho. No me estoy quejando, pero creo que a los niños les hace falta un poco de eso, especialmente en las grandes ciudades.

He vivido en Barcelona, Nueva York, Múnich y ahora aquí, en Manchester, pero fui tan feliz en ese período de mi vida... tengo unos recuerdos maravillosos.

No soy el mismo que cuando era un niño. Es normal. Tampoco soy el mismo que el del año pasado. Pero en el fondo soy el mismo.

La educación que recibes de tus padres, del colegio, tus amigos, siempre será algo que llevas contigo por el resto de tu vida, pero igual cambiamos. Antes fui un chico y ahora soy un padre; tal vez en unos años seré abuelo.

Amor Particular, Lluís Llach (1984)

Es una de las mejores canciones de amor que he escuchado en mi vida. A veces cuando conozco a personas inglesas me gustaría traducirles esta canción. Es muy real.

Lluís Llach es una de las personas que me han servido de inspiración, un cantante catalán, una leyenda en Cataluña. Es una de las personas más queridas y populares, como Serrat, por muchas canciones, pero en particular esta.

Lo descubrí de adolescente, mi primer amor, el segundo, y forma definitivamente parte de mi vida.

Getty Images Guardiola junto a Lluis Llach durante un concierto en 2012.

No tengo problemas en decir cuánto amo a mi gente. Tal vez lo contrario, tal vez digo demasiadas veces lo mucho que los amo. En eso soy latino, mi cara o mi lenguaje corporal siempre expresan perfectamente lo que siento en el momento, no estoy escapando o tratando de esconderme.

Con mis jugadores lo pienso muchas veces: no hagas eso Pep.

Incluso ahora no sé si debería mostrar tanto amor porque a veces sufres más si te acercas demasiado a tus jugadores.

Pero en el fútbol la pasión está en el campo y a veces necesito abrazarlos, no hablar con ellos. La gente se olvida que somos seres humanos. La gente cree que somos fríos, como máquinas. Eso está muy lejos de cómo somos realmente.

New York, New York, Frank Sinatra (1980)

¿Qué puedo decir de Nueva York que Frank Sinatra no haya ya explicado mejor que cualquiera? Todo lo que necesitas, todo lo que quieres, lo tienes ahí.

Mis hijos aprendieron inglés allí. Cuando llegamos no sabían ni una palabra y después de seis meses ya lo hablaban fluido, perfecto.

Getty Images Pep Guardiola repasó su vida y habló de la música que lo ha acompañado a lo largo de su carrera.

Todos los que han estado quieren regresar, es un lugar muy especial.

Pensé que que sería bueno pasar un año alejado del fútbol. Por supuesto que siempre estás conectado, pero vivir ahí y no en Europa es algo completamente diferente. Fue un buen momento.

Después de llegar y pasar un mes firmé el contrato para ir al Bayern Múnich. Comencé a estudiar alemán. Es tan complicado de aprender. Pasaba tres y cuatro horas en las mañanas con la gramática, pero después de dos meses pensé: voy a llamarlos y romper el contrato.

Getty Images "Sinatra fue un luchador", dijo en tono de admiración Guardiola.

Es complicado aprenderlo incluso para los niños alemanes. ¿Te puedes imaginar para un hombre de 41 años? Pero soy muy terco.

Sinatra fue un luchador. Tenía una ética de trabajo, no solo talento. Todos conocen bien su voz, es increíble. Siempre me ha gustado mucho porque tomaba sus propias decisiones, solo cantaba las canciones que quería cantar.

Your Song, Elton John (1970)

Por supuesto todos tenemos un regalo para dar. Yo creo que soy bueno en fútbol porque mi pasión es mi trabajo. Cuando digo que amo este juego, es porque lo amo. Cuando pones la pasión por delante siempre todo funciona.

Siempre trato de decir ´busca tu talento´. Incluso si quieres trabajar en la cosa más estúpida, simplemente hazlo. Les digo lo mismo a mis hijos, ´trata de descubrir lo que más amas y entonces no sentirás que se trata de un esfuerzo, será un placer´.

Getty Images Guardiola sueña con ir a un concierto de Elton John.

La vida es a veces corta, a veces larga, pero si te despiertas cada mañana sabiendo que vas a hacer algo que te gusta, eso es suficiente. Esa es tu recompensa.

Uno de mis sueños es ir a un concierto de Elton John, especialmente por esta canción. La primera vez que la escuché tenía 18 o 19 y recién había comenzado a jugar en el Barcelona. Recuerdo muchas

