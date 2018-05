Nova se molesta con Guillermo Saucedo por desconocerlo

El campeón nacional de lucha grecorromana, Cristian Nova, se molestó con el director del Servicio Departamental de Deportes de Santa Cruz (SDD), Guillermo Saucedo, porque la autoridad dijo en la red Unitel que Nova no estaba participando en los Juegos Suramericanos, que arrancarán el 26 de mayo en Cochabamba.

"Que tristeza siento que nuestras autoridades deportivas no estén bien informadas sobre sus campeones y sus participaciones que tienen", empezó escribiendo el atleta en Facebook. Nova hizo un repaso de sus conquistas a lo largo de sus 21 años de carrera deportiva.

Nova se calificó como un luchador "fantasma" por ser desconocido por Saucedo. A la publicación que hizo en la red social, el competidor también adjuntó la lista oficial para Cocha 2018 (resaltó su nombre), además de colocar una serie de fotografías de participaciones pasadas.

"Con razón no recibo ningún apoyo de ellos, no solo yo, si no también muchos de mis compañeros deportistas que parecen ser fantasmas al igual que yo", disparó. Agregó que durante su preparación no recibió ningún tipo de ayuda.

"No pierdo la esperanza de que esto cambie y mejore para bien y decirles que yo todavía tengo gasolina para más y sigo siendo el campeón aunque no tenga el apoyo de mis autoridades deportivas locales y nacionales", complementó. El mensaje, tuvo muchos comentarios y fue compartido por más de 35 personas en las dos primeras dos horas de ser posteado.