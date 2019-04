Mya-Lecia Naylor, estrella infantil de la BBC, muere a los 16 años

Zena Naylor La actriz Mya-Lecia Naylor era una de las estrellas infantiles de la BBC

Mya-Lecia Naylor, estrella infantil de 16 años de la BBC, murió de forma súbita.

Naylor, quien apareció en el canal infantil CBBC, falleció el 7 de abril después de un desmayo, informó su agencia de representantes.

Hasta el momento no se han dado detalles de la causa de su muerte.

El canal CBBC dijo en un comunicado que "Mya-Lecia Naylor fue una parte muy querida de nuestro programa, además de ser una talentosa actriz, cantante y bailarina".

"Era brillante"

La noticia fue dada por el propio canal infantil, donde la estrella había desarrollado gran parte de su carrera.

Naylor fue uno de los principales rostros del programa "Millie Inbetween" sobre dos hermanas que viven el divorcio de sus padres.

También interpretó a Mya en la serie "Almost Never", en la que formaba parte de una banda musical en la que ella era la voz principal.

Tras conocerse la noticia, de inmediato una serie de tributos comenzaron a llenar las redes sociales.

Alice Webb, directora de la sección infantil de la BBC, dijo que la muerte de Naylor había dejado a su equipo "profundamente triste"

"Ella era brillante en nuestras pantallas, tanto en Millie Inbetween como en Almost Never y nos parece increíble que no vaya a ser más parte de nuestro viaje", dijo Webb.

En las redes sociales de la serie "Almost Never" se publicó un homenaje y se dan las condolencias a la familia y los amigos de la joven actriz.

https://www.instagram.com/p/BwXGZc7H1wV/

Emily Atack, quien actuó junto Naylor varias veces, dijo que su compañera era una "hermosa y talentosa muchacha con la que siempre se divertía".

Y añadió que "estaba muy golpeada y triste" por la noticia de su muerte.

https://www.instagram.com/p/BwXdoohDkIf/

La actriz de la exitosa serie Game of Thrones Nathalie Emmanuel (quien interpreta a Missandei, la traductora y fiel escudera de Daenerys Targaryen), también escribió un mensaje de condolencias por la muerte de la actriz.

"Aunque no la conocí personalmente, quiero enviar mis condolencias a su familia, amigos y colegas en estos difíciles momentos", escribió en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/missnemmanuel/status/1118630884436062208

