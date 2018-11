AFP Se calcula que el auto de Sophia Flörsch se desplazaba a 276 kilómetros por hora en el momento del accidente.

La alemana Sophia Flörsch tuvo prácticamente "un ángel sobre su hombro" que le permitió sobrevivir a un grave accidente sufrido este domingo durante el clásico Gran premio de Macao de Fórmula 3 que se disputa anualmente en el sureste asiático.

El monoplaza de la corredora de 17 años, del equipo Van Amersfoot Racing, salió disparado por los aires como un misil e impactó contra las protecciones de seguridad del circuito callejero y un puesto en el que se encontraban los fotógrafos.

"Creemos que se desplazaba a unos 276 kilómetros por hora", explicó tras la prueba el dueño de su escudería, Frits van Amersfoot.

"Fue como un cohete. Es increíble que sobreviviera".

AFP Flörsch corrió en 2018 en el Campeonato Europeo de Fórmula 3.

Flörsch compartió un mensaje en sus cuentas de redes sociales informando que sería sometida este lunes a una intervención quirúrgica por la fractura que sufrió en su columna vertebral a raíz del fuerte impacto.

La operación duró siete horas. Según informaron los doctores todo salió de acuerdo a lo previsto, con los signos vitales de la piloto estables y sus extremidades activas.

El accidente ocurrió después de que Flörsch perdiera el control de su vehículo tras chocar con el corredor Jehan Daruvala. Esto precipitó que su monoplaza saliera volando y acabara en la zona donde estaban los reporteros gráficos tras tocar el bordillo de la pista y rozar el auto del japonés Sho Tsuboi.

Las imágenes del accidente son aterradoras.

Qué locura por favor el accidente de Sophia Florsch en #MacauGP. Ojalá lleguen buenas noticias pronto de ella y la gente en donde impactó el auto (marshals, fotógrafos y espectadores). #FIAF3WorldCup pic.twitter.com/F7bCX7xtO2 — Enrico Tornello (@EnricoTornello) November 18, 2018

Van Amersfoot describió los 20 minutos que siguieron al accidente como unos de los peores de su vida.

"Tuvimos algo de información a través de las redes sociales cuando esperábamos en la puerta del control de carrera, pero cuando ves esas imágenes te sientes descorazonado y piensas lo peor", le dijo el director holandés a la BBC.

"No creo que nunca haya visto algo así. No he visto todos los accidentes en el automovilismo, pero este seguramente es uno de los peores".

Investigación

El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Jean Todt, anunció que se abrirá una investigación sobre lo ocurrido en el circuito, donde el año pasado murió el piloto británico Daniel Hegarty en la prueba de motociclismo.

"La FIA se ha movilizado para ayudar a aquellos involucrados y analizar lo que pasó", escribió Todt.

EPA Fue la primera participación de Florsch en el Gran Premio de Macao, la tradicional prueba en la que han participado pilotos de la talla de Michael Schumacher y Ayrton Senna.

"Vamos a monitorear la situación y sacar las conclusiones necesarias".

Otras cuatro personas involucradas en el accidente también fueron trasladadas al hospital: el piloto japonés Tsuboi con dolores en la espalda, la fotógrafa Minami Hiroyuki con una conmoción cerebral, el también fotógrafo Chan Weng Wang con un duro golpe en el hígado y el comisario de pista Chan Cha In con una fractura facial y golpes en la cara. Los dos primeros ya fueron dados de alta.

AFP La revista especializada británica Autosport aseguró que las mejoras en los sistema de seguridad implementadas en los últimos años, tanto del circuito como del monoplaza, salvaron la vida de Flörsch.

El ganador de la prueba terminó siendo el británico Dan Ticktum después de que la prueba fuera detenida durante más de una hora para atender a los heridos.

