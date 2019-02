Método Marie Kondo: cómo aplicarlo en tu celular y computadora para hacer una limpieza digital

Getty Images Marie Kondo escribió "La magia del orden" en 2014 y ahora tiene su propio show en Netflix, "Tyding up" (Ordenando).

Elimina de tu armario todo aquello que no te transmita alegría.

Es la frase que resume por excelencia el método de Marie Kondo, la gurú japonesa de la limpieza, para organizar nuestras vidas. O como ella lo llama: dejar entrar en ellas "la magia del orden".

La idea gira en torno a quedarte solamente con las cosas que más aprecias. Minimalismo con un toque emocional.

"Cuando ordenas tu casa, también ordenas tus asuntos y tu pasado", dice Kondo.

Esa misma teoría también puede aplicarse a tu vida digital.

¿Cuántos archivos tienes en el escritorio de tu computadora? ¿Cuántos emails sin leer en tu bandeja de entrada? ¿Se te acumulan las fotos y videos? ¿Qué aplicaciones borrarías de tu celular?

Ordenar tu vida digital parece sencillo, pero puede ser incluso más complicado que ordenar tu casa.

Las preguntas se acumulan. Y el caos digital va creciendo mientras uno pospone la limpieza. Es difícil encontrar un buen momento para empezar la tarea.

Getty Images No te dejes abrumar por todos esos archivos... mejor céntrate en los que vas a guardar.

"El mayor error cuando se hace una limpieza digital es enfocarse demasiado en lo que tenemos que descartar", le contó Kondo a la cadena estadounidense CNN. "Tienes que enfocarte en lo que es importante para ti, aquello que quieres mantener en tu vida" (digital).

Kondo muestra con su método, al que llama KonMari, cómo hacer una limpieza a fondo sin estresarse.

En su show de Netflix, "Tyding up" (Ordenando), explica cómo doblar y guardar la ropa, cómo elegir de qué objetos deshacerse y cómo mantener ese orden.

¿Cómo aplicar esos consejos a una vida digital desorganizada?

"Documentos importantes"

Para organizar el escritorio de la computadora, Kondo recomienda crear dos carpetas: "Documentos importantes" y "Despiertan alegría" (su lema para ordenar). Esa segunda carpeta incluiría todo aquello que no es tan importante, pero no quieres descartar.

Pero, ¿puede un PDF transmitir alegría? "Sin duda, algunos emails y mensajes de texto lo hacen, aunque probablemente menos que los objetos tangibles", responde Kondo.

"Borra todo lo demás", aconseja la japonesa.

Mark Sagliocco / Getty Images La japonesa Marie Kondo, de 34 años, se ha convertido en un fenómeno con su método KonMari.

También recomienda trasladar esos "documentos importantes" -archivos, fotos y otros elementos- a memorias externas y organizarlas por fechas u otros criterios. El objetivo es no dejar nada (que realmente no necesites) en la computadora.

¿Cuántas fotos tienes?

En el caso de las fotos, estas tareas pueden ser especialmente complejas. Es frecuente acumular decenas, cientos e incluso miles de fotos en la computadora, en el celular y en la nube. ¿Despiertan "alegría" todas esas fotos? Probablemente, no.

Es posible que muchas te transporten a momentos que no quieres olvidar. Otras, simplemente, ocupan espacio y no aportan nada. Todas esas tomas repetidas de fotos en grupo que se tomaron al menos seis veces, o imágenes que quedaron oscuras o borrosas se acumulan en tu celular y en tu computadora.

Las redes sociales también pueden requerir una limpieza a fondo: ¿Realmente son importantes todas esas fotos y posts que se acumulan en tus cuentas de Facebook, Instagram, Twitter y Whatsapp?

Empieza por descartar las que no te transmitan nada para aplicar el método KonMari.

Puedes comenzar deshaciéndote de las fotos duplicadas y borrosas y después las que menos te gusten, las que no quieras guardar. "¿Es algo que quieres ver de nuevo? ¿Te hace feliz? ¿Quieres pasar más tiempo con esa imagen en el futuro?", son preguntas que plantea Keith Bartolomei, organizador profesional y "consultor de KonMari" en Zen Habitat, una compañía con base en San Francisco, Estados Unidos.

Getty Images Borra todo lo que no necesites, lo que no te haga feliz, recomienda Kondo.

Organiza tus emails

Los correos electrónicos suelen acumularse con especial facilidad.

Kondo dice que organiza los mensajes que recibe en dos categorías: "Guardados" y "Sin procesar". Esta última carpeta incluye todos aquellos emails que quieres leer y a los que esperas responder.

"Cuando veo que mi bandeja de entrada está llena, trato de sacar tiempo para organizar todos esos emails de una", explica.

Purga semanal

En cuanto al celular, asegura que hace una "purga digital" una vez por semana en su iPhone.

Getty Images ¿Cuántas fotos almacenas en tu celular?

El reportero tecnológico del New York Times Brian X. Chen también hace ese tipo de limpiezas. Dice que suele eliminar en esa purga las "aplicaciones innecesarias" que ocupan espacio.

"Apple ofrece para iPhones y iPads una herramienta para revisar el contenido almacenado. [...] En los dispositivos Android, Google ofrece una herramienta similar en el menú de configuración para encargarte del espacio ocupado y borrar las aplicaciones que no has abierto en meses", escribió recientemente en su columna.

Y en su computadora hace la limpieza una vez al año.

"Es un proceso sencillo: abre una carpeta y clasifica los archivos según la fecha en que los abriste por última vez. Así puedes eliminar de inmediato aquellos que no abriste en años", dice Chen. Algunos tecnólogos recomiendan aprovechar esa purga para hacer un back up (una copia de seguridad).

Kondo tiene un enfoque más espiritual: "Si no has abierto un documento en tres años.. y leerlo no te transmite alegría... entonces déjalo ir con gratitud".

Getty Images De la misma manera que organizas tu ropa, puedes organizar tus archivos, fotos e emails.

