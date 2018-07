Las 19 reglas del multimillonario dueño de los Cleveland Cavaliers Dan Gilbert para manejar más de 100 compañías

Aunque no tiene nada de secreta. Más bien lo importante son los ingredientes, dice el multimillonario estadounidense Dan Gilbert a través del sitio web Quicken Loans, una de la mayores empresas de préstamos hipotecarios de Estados Unidos.

Gilbert es también el dueño del equipo de baloncesto Cleveland Cavaliers y el director ejecutivo y fundador de Rock Ventures, con el que maneja un grupo de unas 100 empresas que se dedican a las inversiones y bienes raíces, entre otros negocios.

Y a sus empleados, Gilbert les da 19 reglas o ´ISMs´, como los llama, que son un conjunto de ideales para todos los miembros de su equipo.

"No importa, en realidad, lo que hacemos (…) sino lo que somos, la guía en la toma de decisiones, las acciones, los comportamientos", dijo Gilbert en el podcast Success How I did it (¡Éxito! Cómo lo hice), de la publicación estadounidense Business Insider.

Las 19 reglas

Getty Images Dan Gilbert, que en la imagen aparece junto al exjugador de baloncesto de los Cleveland Cavaliers James Jones, es dueño del equipo.

El grupo de principios viene acompañado de dibujos retro y es entregado a cada nuevo empleado de las compañías de Gilbert.

Y según el hombre de negocios, ellos "promueven la creatividad, el entusiasmo y la pasión" entre los trabajadores de sus empresas.

A continuación compartimos las 19 reglas y un resumen de la explicación de cada una.

1. "Elevar siempre el nivel de conciencia"

La clave está en escuchar al cliente siempre, estando alerta y consciente de lo que está pasando.

2. "Las ´pulgadas´ que necesitamos están en todas partes a nuestro alrededor

Una empresa no puede ser excelente siendo excepcional de una sola manera: se debe superar a la competencia hasta en los detalles más pequeños o los que Gilbert llama ´pulgadas´.

Getty Images Gilbert cree que en los detalles se esconde el éxito.

3. "Responder con un sentido de urgencia es la apuesta"

Todos los empleados deben responder las llamadas telefónicas y correos electrónicos, ya sean de clientes o colegas, el mismo día en que fueron recibidos.

4. "Todos los clientes. Siempre. Sin excepciones. Sin excusas"

A los clientes no les importa cuánto sabes hasta que se dan cuenta de cuánto te preocupas por ellos. Si deslumbras a cada cliente en cada oportunidad que tienes, entonces estarán satisfechos y tú también, dice la regla.

5. "Obsesionarse con encontrar una mejor manera"

Los empleados deben sentirse habilitados para hablar si creen que hay una mejor manera de hacer algo y así evitar una burocracia que mataría cualquier idea.

Getty Images Gilbert entrevistó al gurú de los inversores Warren Buffett en una conferencia en Detroit, EE.UU. en 2014.

6. "Sí antes que no"

Es importante que vivamos la cultura del "Sí". Esto no significa que todas las ideas, preguntas, sugerencias o recomendaciones se cumplan. Significa que no hay que descartar nada de inmediato, dice la regla en Quicken Loans.

7. "Ignora el ruido"

Muchas cosas que parecen serias a primera vista resultan ser solo ruido. No hay un ser humano en el planeta que no experimente ruido. Los ganadores desarrollaron la capacidad de ignorarlo y seguir bajo presión.

8. "No se trata de quién tiene razón, se trata de qué es lo correcto"

No hay lugar en nuestra compañía para la arrogancia corporativa, dice Gilbert.

9. "Somos ellos"

La diferenciación de equipos dentro de una empresa, donde los colegas se convierten en "otros", es tóxica, según Gilbert.

Todos los miembros del equipo deben saber que, como parte de la misma empresa, están trabajando para lograr los mismos objetivos.

Getty Images Según una de las reglas de Gilbert, hay que obsesionarse con encontrar la mejor manera de hacer las cosas.

10. "Tienes que sacar el asado del horno"

Ser un perfeccionista puede traer problemas y perder oportunidades. La perfección no es el objetivo a la hora de tomar una decisión.

11. "Lo verás cuando lo creas"

Nada significativo en este mundo ha sucedido sin que alguien lo haya creído primero.

Si creemos en nosotros mismos primero, aumentamos drásticamente nuestras probabilidades de éxito. Si creemos que puede pasar, entonces pasará, dice la regla.

12. "Lo resolveremos"

No necesitamos tener todas las respuestas antes de emprender un proyecto o lanzar una idea nueva e innovadora.

Tenemos fe en que cuando se trata de algunos detalles, lo resolveremos en el camino.

13. "Cada segundo cuenta"

El tiempo, no el dinero, es el bien más valioso de todos, afirma Gilbert.

El tiempo nunca puede ser reemplazado. Nunca intercambies cantidades significativas de tiempo por pequeñas sumas de dinero.

Getty Images Los Cleveland Cavaliers son uno de los grandes equipos de la NBA.

14. "Los números y el dinero no tienen valor"

El dinero y los números son una medida de las acciones pero no tienen valor en sí mismos. No son ni los fines ni los medios.

Irónicamente, la gran mayoría de aquellos que persiguen el dinero nunca terminarán con mucho. En cambio, hay que perseguir las grandes ideas.

15. "Un centavo ahorrado es un centavo"

"Un centavo guardado es un centavo ganado" es el peor consejo, dice Gilbert en sus reglas.

En cambio, invierta su valioso tiempo creando dólares.

16. "Comemos nuestra propia comida para perros"

La base de toda riqueza se encuentra en la fuerza de las relaciones. Hay que crearlas y buscarlas.

Gilbert cree que todas sus empresas del grupo deben apoyarse mutuamente.

Getty Images "¿Cómo puedes equivocarte haciendo lo correcto?", dice una de las reglas de Gilbert.

17. "La simplicidad es la genialidad"

La complejidad no equivale a calidad. De hecho, suele ser todo lo contrario, argumenta Gilbert.

Encuentra las formas más sencillas de hacer las cosas.

18. "Se recompensa la innovación y se rinde culto a la ejecución"

Las excelentes ideas y planificación son cruciales para el éxito, pero solo son la mitad del proceso. La ejecución requiere de la misma atención.

19. "Haz lo correcto"

El camino principal no es un atajo.

Hay que mantenerse en el más alto estándar de integridad, sin concesiones, dice Gilbert.

¿Cómo puedes equivocarte haciendo lo correcto?

