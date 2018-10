La "surreal" entrevista exclusiva que Drew Barrymore nunca concedió

Getty Images Drew Barrymore protagoniza en la actualidad la serie Santa Clarita Diet de Netflix.

Tiene preguntas y respuestas raras. Ha sido calificada de "surreal". Se ha hecho viral. Y, sin embargo, quizá lo más impactante de esta entrevista a la actriz Drew Barrymore es que nunca ocurrió (al menos tal como aparenta lo publicado por la revista Horus, de la línea aérea Egyptair).

Y es que en su más reciente edición, la revista que edita la compañía aérea egipcia incluye un trabajo sobre la protagonista de la mítica película E.T. firmada por la periodista Aida Takla O´Reilly, quien fue presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), organización encargada de la entrega anual de los Globos de Oro.

El trabajo se inicia con una serie de comentarios sobre la vida amorosa de Barrymore, afirmando que ha sido "inestable en sus relaciones" y que ha tenido "varios matrimonios fracasados".

Luego señala que "la bella actriz estadounidense de Hollywood… ha decidido tomar unas vacaciones ilimitadas temporales para jugar su papel más crucial como madre", dando la impresión de que Barrymore se encuentra retirada de forma indefinida.

Eso contrasta con las numerosas veces que ella ha hablado de forma frecuente sobre los beneficios de ser una madre trabajadora y con el hecho de que en la actualidad trabaja en la serie Santa Clarita Diet de Netflix y está inmersa en otra serie de proyectos que incluyen una marca de vino y una línea de productos de maquillaje, entre otros.

El texto cita a la protagonista de Los Ángeles de Charlie diciendo que ella no "sigue intencionalmente algunos métodos de crianza" con sus hijas, Olive y Frankie.

"No consulto con psicólogos. Me concentro en alimentar sus mentes así como sus pequeños cuerpos", afirma según la revista.

El artículo alaba a la actriz de 43 años por haber recuperado su "grácil cuerpo anterior" tras dar a luz.

Getty Images Barrymore saltó a la fama tras su participación en la película "E.T., el extraterrestre" en 1982.

"Me siento abrumada cuando alguien me dice que he recuperado mi imagen y he logrado perder ese peso extra. Sin embargo, encuentro que es una gran oportunidad para estimular a cada mujer con sobrepeso a trabajar para recuperar su belleza y su cuerpo, especialmente porque no es tan difícil como uno podría pensar", señala una cita de la entrevista que además contiene errores gramaticales y de tipeo.

El texto se hizo viral después de que el analista político Adam Baron lo leyera durante un vuelo y escribiera un comentario al respecto en su cuenta de Twitter.

"Esta entrevista con Drew Barrymore en la revista de Egyptair es, umm, surreal", dijo.

Su mensaje pronto encendió las redes sociales y abrió la actual polémica en la que, al menos hasta el momento de escribir esta nota, aún hay versiones contradictorias sobre la participación de Barrymore en la polémica entrevista.

El propio Baron, quien es un experto en el tema de Yemen, mostró su sorpresa al ver el impacto que había tenido su tuit.

"Adam Baron ´Drew Barrymore´ tienen 5.000 hits en Google. ´Adam Baron´ ´Yemen´ tiene 18.200 hits. He estado escribiendo sobre Yemen durante ocho años. Todo lo de Drew Barrymore ocurrió en las últimas 30 horas", escribió el analista en otro tuit mostrando su sorpresa por el impacto del tema de la entrevista.

Aunque, quizá, no sea tan sorprendente si se toma en cuenta que los representantes de Drew Barrymore afirman que la actriz "no participó" en la entrevista.

Una "entrevista profesional"

Egypt Air ha defendido el texto diciendo que se trata de "una entrevista de revista profesional" y que la autora del texto Aida Takla O´Reilly insistió en que era "genuina y lejos de ser falsa".

Getty Images Aida Takla O´Reilly fue presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

En su propia cuenta de Twitter, la periodista publicó una serie de tres tuits en los que destaca que los medios para los que ha trabajado están autorizados para editar las versiones finales de las entrevistas, de acuerdo con los ajustes requeridos en relación con la extensión del artículo aunque sin alterar la sustancia del contenido.

"Eso no niega el hecho de que la entrevista con Drew Barrymoor (sic) que tuvo lugar en Nueva York es genuina y lejos de ser falsa. En relación con Drew la he entrevistado varias veces, la vi crecer ante mis ojos. Ella es encantadora y talentosa", apunta.

Pero, entonces, ¿qué pasó?

Aparentemente el texto es el producto de declaraciones ofrecidas por Barrymore durante encuentros con periodistas.

Es frecuente que las estrellas de Hollywood participen en ruedas de prensa con miembros de la HFPA, quienes usan las citas recogidas en esos encuentros en artículos que luego son publicados alrededor del mundo.

Los representantes de Barrymore dijeron que ella "técnicamente… no se sentó con Egypt Air para una entrevista" sino que sus citas fueron tomadas de una de esas conferencias de prensa.

