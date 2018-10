BBC La campaña publicitaria salió a cuatro páginas en el diario Daily Mirror

"Tremendamente hipócrita": así recibieron activistas del sector la campaña publicitaria que llama a dejar de fumar de Philip Morris, una de las tabacaleras más grandes del mundo.

La fabricante de Marlboro, entre otras marcas, dijo que la medida era el "siguiente paso importante" en su objetivo de "finalmente dejar de vender cigarrillos".

Pero la organización británica Cancer Research dijo que la firma solo está tratando de promover sus alternativas a fumar como el tabaco caliente.

"Esto es una tremenda hipocresía", dijo la organización al señalar que Marlboro sigue promoviendo fumar fuera de Reino Unido.

"La mejor manera en la que Philip Morris puede ayudar a que las personas no fumen es dejar de hacer cigarrillos", dijo George Butterworth, gerente de políticas de tabaco de Cancer Research UK.

La organización dijo que fumar es la principal causa prevenible de cáncer e invita a las personas a dejar de fumar por completo, incluso mediante el uso de cigarrillos electrónicos.

La organización Action on Smoking and Health (Ash) también criticó la campaña, que se llama "Toma mi encededor" (Hold My Light) y que se lanzó en cuatro páginas del diario británico The Daily Mirror el lunes.

Para Ash, es una forma en la que Philip Morris sortea las reglas contra la promoción de tabaco en Reino Unido.

También hay un video como parte de la campaña que muestra a una joven negociando en una habitación estilo "Misión Imposible" para pasarle el encendedor a un grupo de amigos que la apoyan en su intento de dejar de fumar.

La mayoría de los anuncios y promociones de tabaco en Reino Unido están prohibidas y las normas introducidas el año pasado implican que los productos de tabaco se deben vender en paquetes simples de color verde.

Deborah Arnott, directora ejecutiva de Ash, dijo que Philip Morris aún seguía publicitando su marca Marlboro en cualquier parte del mundo que fuera legal hacerlo.

"El asunto es que ya no puede hacerlo en Reino Unido, somos un mercado oscuro donde toda publicidad, promoción y patrocino está prohibido, y los cigarrillos se venden en paquetes sin imágenes", dijo.

"Entonces, Philip Morris está promocionando el nombre de la compañía, que está ligado a Marlboro".

En ocasiones anteriores, Philip Morris ha dicho que busca un futuro "libre de humo".

Science Photo Library Reino Unido estableció un plan para reducir las tasas de tabaquismo.

Al igual que muchas empresas tabacaleras, Philip Morris se está enfocando en nuevos productos para reemplazar los cigarrillos a medida que el número de fumadores en Reino Unido sigue disminuyendo.

Es por eso que han empezado a comercializar varias alternativas a los cigarrillos, incluido un producto de tabaco calentado, Iqos. Otras marcas que pertenecen a Ohilip Morris son las de cigarrillos electrónicos Nicocig, Vivid y Mesh.

´Toma tiempo´

El director a cargo de la firma, Peter Nixon, dijo que su nueva campaña publicitaria era "para ayudar a los fumadores a encontrar alternativas".

Pero al preguntarle por qué, si Philip Morris está tan interesado en que la gente deje de fumar, no dejan simplemente de fabricar cigarrillos y se enfocan por completo en productos alternativos, dijo que es porque los fumadores simplemente buscarían algún producto de la competencia.

"Los cigarrillos todavía son 87% de nuestro negocio. Queremos llegar a ser [libres de humo] lo antes posible y queremos vender alternativas, pero toma tiempo", dijo.

Para lograrlo, Nixon dijo que la empresa invirtió más de US$5.000 millones en el desarrollo de productos alternativos a los cigarrillos. Y la campaña que lanzaron sugiere cuatro formas de dejar de fumar, incluyendo dejarlo de golpe, usar parches de nicotina, fumar cigarros electrónicos y usar productos de tabaco calentado.

De manera inusual, el diario The Daily Mirror hizo referencia en su editorial al anuncio que cubría el periódico y dijo que estaba "feliz de respaldar la campaña".

También agrego que: "Sí, también fue una sorpresa para nosotros que la campaña fuera creación de Philip Morris Ltd. Pero solo puede ser positivo el que traten de invitar a las personas a dejar los cigarros".

