Reuters El primer ministro de Canadá se vio obligado a pedir disculpas en público tras la publicación de una foto de su juventud que él mismo consideró "racista".

Justin Trudeau nunca pensó que una fotografía de su juventud acabaría saliendo a la luz pública y poniéndolo en el ojo del huracán casi 20 años después.

La imagen, publicada este miércoles por la revista Time, muestra al primer ministro de Canadá con la cara y manos pintadas de negro en una fiesta de disfraces rodeado de cuatro mujeres.

La foto corrió como la pólvora y llevó al propio Trudeau, quien buscará su reelección en las elecciones de octubre, a calificarla de "racista" y asegurar que estaba "profundamente arrepentido".

Ante preguntas de los medios, explicó que en el año 2001 posó disfrazado de Aladino durante una fiesta basada en "Las mil y una noches" en la prestigiosa escuela privada de West Point Grey de Vancouver, donde trabajaba como profesor.

En la imagen aparece sonriente, vestido con ropajes orientales y un turbante en la cabeza. Trudeau, quien entonces tenía 29 años, es el único en la foto que tiene la piel oscurecida.

"No debería haberlo hecho. Debí haber sabido que no era adecuado, pero lo hice y realmente lo siento", declaró Trudeau, quien subrayó que no lo consideró "racista en su momento".

Trudeau también reconoció a los periodistas que esta no fue la única ocasión en la que se disfrazó y se "maquilló" como una persona negra.

"Cuando estaba en la escuela secundaria me disfracé en una actuación en la que canté ´Day-O´ con maquillaje", explicó.

Polémica

La foto causó una gran polémica en Canadá, donde el 21 de octubre se celebran elecciones generales y Trudeau intentará ser reelegido como primer ministro.

Pese al revuelo causado, el mandatario se negó a contestar si creía que debería presentar su dimisión después de que varios candidatos a diputados para las próximas elecciones renunciaran tras descubrirse posiciones racistas en antiguos mensajes de sus redes sociales.

Reuters Ante preguntas de los medios, Trudeau se negó a responder si debería presentar su dimisión tras la publicación de la polémica foto.

Andrew Scheer, líder de la oposición conservadora en Canadá, dijo que la imagen era racista en 2001 y lo es ahora.

"Lo que los canadienses han visto es a alguien con una falta total de juicio e integridad y a alguien que no está en condiciones de gobernar este país", dijo.

Por su parte, el líder del Nuevo Partido Demócrata, Jagmeet Singh (quien es de origen sij y siempre viste con un turbante), dijo que la imagen era "preocupante" e "insultante".

"Cada vez que vemos personas pintándose la cara de negro o marrón, se están burlando de alguien por lo que vive y por sus experiencias vividas", declaró.

Reuters Que un blanco se pinte la cara de negro, aunque sea como parte de un disfraz, es considerado en EE.UU. y Canadá como algo sumamente racista.

El Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses también mostró su más profundo rechazo por la imagen.

"Ver al primer ministro con la cara marrón/negra es profundamente triste. Pintarse la cara es reprobable, y recuerda una historia de racismo y una mitología orientalista que es inaceptable", dijo su director ejecutivo Mustafa Farooq.

"Blackface"

La imagen fue especialmente criticada por estar protagonizada por Trudeau, quien ha hecho de las políticas progresistas y a favor de la igualdad uno de sus estandartes.

Las encuestas de opinión indican que las elecciones del próximo mes de octubre serán un objetivo difícil para el actual primer ministro, quien busca ser elegido para un segundo mandato.

No es la primera vez que un político se ve envuelto en una polémica similar. Ralph Northam, gobernador de Virginia en EE.UU., admitió haberse pintado de negro en el pasado para emular a Michael Jackson.

Pintarse la cara de negro o marrón, conocido en inglés como blackface o brownface, es considerado en EE.UU. y Canadá una práctica sumamente racista por invocar una época de discriminación y creerse que fomenta estereotipos y ridiculiza a la población negra.

