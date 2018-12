La enfermedad que esconden las fotos con ropa ancha de una “influencer” de Instagram

BBC A lo largo de la grabación del documental, Arooj Aftab conoció a Adam Pearson, que también padece NF1.

Arooj Aftab, de 22 años, es una influencer conocida por su estilo de ropa holgada.

Pero lo que sus 7.500 seguidores de Instagram no sabían es que detrás de su estilismo había un secreto.

Este es su relato, recogido recientemente en un documental de Newsbeat.

Si miras mi cuenta de Instagram encontrarás fotos con diferentes conjuntos de ropa y mi estilo con ropa ancha. Siempre me ha encantado llevar ese tipo de vestuario, es bastante deportivo pero también inteligente.

Tengo la suerte de trabajar en el mundo de la moda. Manejo las redes sociales de una agencia de modelos en Manchester.

Pero esta industria tiene que ver con tu aspecto físico y, a veces, siento que no siempre puedo llevar la ropa que quiero.

Nunca me verás usando prendas apretadas o ajustadas a mi figura.

En cambio, llevo muchas capas y lo hago porque estoy escondiendo algo.

Así revelé mi secreto

BBC La neurofibromatosis afecta principalmente al desarrollo y crecimiento de los tejidos de las células nerviosas.

Tengo un trastorno genético llamado neurofibromatosis tipo 1 (NF1), que provoca el crecimiento de tumores alrededor de mis nervios.

Cuando nací, tenía una marca de nacimiento en el lado izquierdo del cuerpo y, a medida que me hacía mayor, esa marca también se hacía más grande.

Tengo un lado del cuerpo completamente normal, pero en el otro lado, en la cadera, crecen tumores.

Algunos de ellos pesan bastante y el bulto es como si siempre estuviera caliente. Algunos de los tumores son muy duros, otros son realmente blandos.

No son cancerosos, pero a veces me causan dolor en las articulaciones y hace que me duelan la espalda y el lado izquierdo del cuerpo.

BBC Por lo general, la neurofibromatosis se diagnostica en la infancia o la adultez temprana, según la clínica Mayo.

Uso ropa holgada de gran tamaño para ocultar mis tumores. La gente piensa que la llevo como parte de mi estilo, pero hay algo más detrás de mi elección.

Las redes sociales están llenas de fotos de personas que se ven perfectas y en algún momento me plantee si realmente quiero ser la persona que destaque por no ser perfecta.

Proceso de aprendizaje

La industria del modelaje tiene mucho que ver con estar guapa y si trabajas en ella, en el fondo quieres vestirte bien.

En general, me lleva tiempo escoger la ropa que quiero usar porque me preocupa que se vean mis tumores.

El verano es probablemente la temporada más difícil para comprar ropa o para elegir vestuario.

BBC Los tumores suelen ser no cancerosos (benignos), pero a veces pueden volverse cancerosos (malignos).

Quiero aprender a aceptar mi enfermedad y tal vez usar ropa ajustada y no sentirme avergonzada por ello.

En lo que se refiere a tener citas, mis tumores me han frenado.

Todos mis amigos tienen relaciones y yo trato de no pensar en ello, pero sería bueno conocer a alguien algún día.

Pero me preocupa cómo explicar esta condición genética, en qué consiste y cuándo sería el momento adecuado para hacerlo.

Para mí es importante. Mis tumores van a estar conmigo el resto de mi vida.

Conociendo a Adam

Aparte de mi madre y mi hermana pequeña, no conocía a nadie más que tuviera neurofibromatosis.

Pero cuando participé en el documental de Newsbeat "Mi tumor me hizo popular", tuve la ocasión de conocer a Adam Pearson, que también sufre esta enfermedad.

Es actor y presentador y apareció en la película de 2014 "Under the Skin" con Scarlett Johansson.

Los tumores de Adam están principalmente en su cara. También afectan su visión. De hecho, no puede ver por su ojo izquierdo.

Me dijo que odió su etapa en el colegio porque le llamaban "Hombre Elefante", "monstruo" y "Quasimodo".

Hablar con él me dio una nueva perspectiva, porque él no puede ocultar a su enfermedad con ropa holgada como yo.

Es tan inspirador. Me quedé impresionada por su grado de confianza.

Arooj Aftab Arooj Aftab anunció en su cuenta de Instagram, con 7.500 seguidores, que quería compartir algo importante sobre su vida.

La gran revelación

Así que decidí que debería aceptar mi enfermedad y compartir con mis seguidores de Instagram cuál era la razón por la que siempre usara ropa holgada.

Estaba absolutamente aterrorizada con la idea de revelar algo que había mantenido en secreto durante tanto tiempo.

Y fue duro porque nunca he subido fotos de mi cuerpo y mucho menos de mis tumores.

Pero recibí muchos mensajes de apoyo y muchas personas compartieron mi historia.

Arooj Aftab Arooj Aftab recibió respuestas muy positivas de sus seguidores, a los que dio las gracias en Instagram.

Hubo incluso una madre que se puso en contacto para decirme que su hija padecía la misma enfermedad y que yo era una inspiración para ellas.

Después de todo, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima porque es algo que por mucho tiempo me hacía sentir insegura.

Y aunque mis seguidores ya saben qué me pasa, no estoy segura de querer enseñarlo constantemente con ropa ajustada.

Sin embargo, creo que la gente entiende ahora mejor por qué uso ropa holgada y me siento como una persona más real en Instagram.

