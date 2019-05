La advertencia de Huawei: poner a la firma en una lista negra "perjudicará a millones de consumidores"

La decisión de Estados Unidos de poner a Huawei en una lista negra "sienta un precedente peligroso" que perjudicará a miles de millones de consumidores, afirmó el principal responsable jurídico de la empresa.

En conferencia de prensa, Song Liuping dijo que el veto comercial también "dañaría directamente" a compañías estadounidenses y afectaría al empleo.

Washington agregó recientemente a Huawei a una lista de empresas con las que las firmas estadounidenses no pueden hacer transacciones comerciales a menos que tengan una licencia.

El veto es parte de una batalla más amplia entre EE.UU. y Huawei.

El gobierno de EE.UU. decidió bloquear a la empresa china —el fabricante más grande de equipos de comunicación del mundo— por razones de seguridad nacional.

En repetidas ocasiones Huawei negó que el uso de sus productos suponga riesgos de seguridad, y asegura que es independiente del gobierno chino.

"Políticos en EE.UU. están utilizando la fuerza de toda una nación para perseguir a una empresa privada", dijo Song.

La decisión de poner a Huawei, que también es el segundo mayor productor del mundo de teléfonos inteligentes, en la lista tendrá implicaciones de largo alcance.

La medida "amenaza con perjudicar a nuestros clientes en más de 170 países, incluidos más de tres mil millones de consumidores que usan productos y servicios Huawei en todo el mundo".

"Al impedir que compañías estadounidenses hagan negocios con Huawei, el gobierno perjudicará directamente a más de 1.200 empresas estadounidenses. Esto afectará a decenas de miles de empleos estadounidenses".

"Solo especulación"

Durante su conferencia de prensa en Shenzhen, en el sureste del país, Song Liuping delineó también los pasos que Huawei había dado en relación a una demanda presentada contra el gobierno de EE.UU. en marzo.

El caso está vinculado a restricciones que hacen que las agencias federales estadounidenses no puedan utilizar productos Huawei.

La empresa dijo que presentó una moción para hacer un "juicio más rápido" en el que le pidió al tribunal en EE.UU. acelerar el proceso para "frenar acciones ilegales contra la compañía".

"El gobierno de EE.UU. no ha presentado evidencia que demuestre que Huawei representa una amenaza para la seguridad. No hay arma, no hay humo. Solo especulación", aseguró Song.

La audiencia de dicha moción tendrá lugar el 19 de septiembre.

Temores por la seguridad

En meses recientes, EE.UU. ha impulsado a otros países a bloquear el uso de productos Huawei, por temor a que el gobierno chino pueda usar a la empresa para llevar a cabo tareas de espionaje.

La firma china se ha transformado en un tema central en el conflicto más amplio entre China y EE.UU., que se ha manifestado mayormente a través de una guerra comercial.

Sin embargo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha tratado de vincular a los dos, diciendo recientemente que Huawei podría ser parte de un acuerdo comercial entre EE.UU. y China.

