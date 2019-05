Julian Assange: experto de la ONU denuncia que el fundador de WikiLeaks sufre "tortura psicológica"

El relator especial de la ONU sobre temas de tortura afirmó este viernes que Julian Assange muestra síntomas de haber sido sometido a "tortura psicológica durante un periodo prolongado de tiempo".

Nils Melzer, quien visitó al fundador de WikiLeaks en la cárcel de alta seguridad de Reino Unido en la que está detenido, afirmó que le encontró agitado, bajo un severo estrés e incapacitado para afrontar su defensa legal en la petición de extradición cursada por Estados Unidos.

Assange no está en condiciones de ser juzgado, dijo el experto de la ONU, por lo que instó a Reino Unido a no extraditarlo.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, respondió a través de las redes sociales que fue Assange el que "tomó la decisión de esconderse" de la justicia.

Hunt escribió que Melzer "debería permitir que los tribunales británicos juzguen sin su interferencia o acusaciones inflamatorias".

Melzer cree, entre otras cosas que la extradición violaría los derechos humanos de Assange.

"El psiquiatra que acompañó mi misión dijo que su estado de salud es crítico", aseguró a la agencia de noticias Reuters.

También acusó a "varios Estados democráticos" de un llevar a cabo un "esfuerzo coordinado para someter la voluntad [de Assange]".

"Los tribunales de Reino Unido no han mostrado la imparcialidad ni objetividad requerida por ley", dijo contestando al tuit del ministro de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Justicia también dijo que Reino Unido no ha participado en ningún tipo de torturas y que el gobierno no está de acuerdo con las conclusiones de relator especial de la ONU.

Recordó que en Reino Unido los jueces son independientes del gobierno y que cualquier condenado tiene derecho a apelar.

50 semanas de cárcel

El australiano, de 47 años, está luchando contra un pedido de extradición a Estados Unidos por cargos relacionados con la filtración de secretos gubernamentales.

En total, se enfrenta a 18 cargos.

Assange y WikiLeaks insisten en que la filtración ayudó a exponer crímenes de guerra.

Pero mientras la justicia británica decide sobre la extradición, el Assange cumple una condena de 50 semanas de cárcel en Reino Unido.

Está en la cárcel por haber violado los términos de la libertad condicional que le concedió la justicia británica en 2010, mientras se debatía su extradición a Suecia, donde lo acusaban de violación y abuso sexual.

Getty Images Nils Melzer, el relator especial de la ONU sobre la tortura, advirtió que la salud de Assange está "en estado crítico".

Melzer le dijo al Washington Post que inicialmente se mostró reacio a involucrarse en el caso, ya que no es un fanático de Wikileaks y considera que su fundador es un mal actor.

El relator especial de la ONU dijo que Assange había sido sometido a una persecución colectiva de forma continuada, lo que incluye declaraciones amenazantes e incitación a la violencia contra él.

"He trabajado en muchas áreas de guerra en mi vida, en situaciones de violencia, he hablado con víctimas de persecución en todo el mundo y he visto atrocidades muy graves", dijo Melzer a la BBC.

"Pero [lo que] nunca he visto es que una sola persona haya sido deliberadamente aislada y, diría, perseguida por varios Estados democráticos en un esfuerzo coordinado para someter su voluntad".

Añadió que cree que Assange "tiene un caso muy fuerte, y un temor muy razonable, de que si lo extraditan a Estados Unidos no tendrá ninguna oportunidad de tener un juicio justo, dado el nivel de prejuicio público y oficial que existe contra él".

