Jamel Myles: la agonía de una madre cuyo hijo de 9 años se suicidó "tras ser acosado en la escuela por ser homosexual"

La madre estadounidense que asegura que su hijo de 9 años se suicidó hace unos días tras ser acosado en su escuela "por ser homosexual", dice que "debió haber visto el dolor en los ojos" de su pequeño.

Leia Rochelle Pierce, de Denver, Colorado (oeste de EE.UU.), asegura que su hijo, Jamel Myles, estaba orgulloso de decirle a la gente que era gay en su reciente regreso a clases.

Según le explicó Pierce a la presentadora de la BBC Victoria Derbyshire, algunos de los compañeros de su hijo le dijeron a este que se quitara la vida.

La mujer asegura que se culpa a sí misma por la muerte de su hijo y que "su corazón se rompe a cada segundo".

"Me siento responsable porque no vi el dolor en los ojos de mi bebé. Debí haberlo sabido. Es mi culpa, no sabía".

Las autoridades escolares de Denver dijeron estar comprometidas con asegurar que todos los estudiantes sean tratados con dignidad y respeto.

"Orgulloso de sí mismo"

Según Leia Rochelle Pierce, su hijo Jamel le contó que era gay durante el verano.

No planeaba revelarlo en la escuela, pero dijo que "estaba orgulloso de ser quién era y no le importaba decírselo a los demás".

Tras su regreso a clases, Pierce dice que Jamel se veía normal.

Jugaba en su computadora y veía televisión como era su costumbre. Pero el jueves pasado, tan solo cuatro días después del inicio de clases, lo encontró muerto.

"Estoy segura que se lo dijo a alguien que adoptó una postura de ´eso no está bien´ y decidió meterse con él", asegura Pierce.

"He visto a niños atacar a otros niños por menos que eso. Estoy segura que se lo dijo a alguien, se esparció la noticia y la situación empeoró".

Después de la muerte de Jamel, la hija mayor de Pierce le comentó que él había dicho que lo acosaban por ser gay.

"Mi hijo regresó a casa y le dijo que los niños en la escuela le estaban diciendo que se quitara la vida", relató Pierce. "No me lo dijo a mi y eso me duele porque yo lo hubiera entendido, lo hubiera defendido. Él y su hermana eran muy cercanos, él se lo contaba todo a ella".

"No creo que sea justo tener que pasar por esto. Esa imagen, verlo así, quedará para siempre grabada en mi mente y eso duele. Jamás hubiera querido ver a mi bebé así o que alguien llegue a ver a su hijo así. No está bien", añadió.

"Hermoso y especial"

Pierce considera que todos los jóvenes, independientemente de su sexualidad, deberían sentirse especiales, bienvenidos y acogidos.

"Les diría que son hermosos y que son especiales. Que no hay nada diferente en ellos que deba señalarse o usarse para hacerlos sentir menos amados", dice la mujer.

"Todos somos diferentes y son nuestras diferencias lo que nos hace iguales. (Ser diferentes) es lo que tenemos todos en común".

Pierce explica que la escuela de Jamel le aseguró en una llamada telefónica que iban a trabajar en la prevención del suicidio. Cree que se debería detener el bullying, que es lo que lleva al suicidio.

"Enséñenles a sus hijos a amar, enséñenles que está bien ser diferentes. Todos somos diferentes". "Enséñenle compasión, respeto, a ser más tolerantes los unos con los otros".

"No importa si eres el acosador o no, todos sentimos dolor. A menos que detengamos el dolor y el daño que hay en todos, y los convirtamos en amor, nada cambiará. Debemos cambiar nosotros mismos por nuestros hijos".

Para Pierce su hijo "era magia". "Este pequeño podía entrar a cualquier lugar y hacer que todos se sintieran amados y especiales. Había una chispa en él".

"Quería cambiar al mundo y quería dar amor a las personas. Ya no puede hablar, así que estoy compartiendo sus palabras para que otros lo escuchen porque un alma amable y gentil dejó este mundo a causa de algo tan cruel. Quiero que mi hijo sepa que hizo un cambio para bien".

Tras el suicidio de Jamel, este martes los responsables de las Escuelas Públicas de Denver emitieron un comunicado en el que dijeron estar"profundamente comprometidos con asegurar que todos los miembros de la comunidad escolar sean tratados con dignidad y respeto, independientemente de su orientación sexual, género o estatus transgénero".

"Nuestras políticas y prácticas reflejan nuestro compromiso con asegurar que nuestros estudiantes LGBT puedan recibir una educación con dignidad y alegría. También sabemos, sin embargo, que como sociedad nos queda un largo camino para asegurar que ningún niño sea acosado o maltratado por la forma en la que se identifican", se lee en el documento.

