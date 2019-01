Guaidó y la crisis de Venezuela: fiscal general solicita prohibir la salida del país y congelar las cuentas del presidente de la Asamblea Nacional

Getty Images El fiscal Tarek William Saab abrió una investigación preliminar contra Guaidó.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó este martes al Tribunal Supremo de Justicia que ordene la prohibición de salida del país y la congelación de las cuentas del presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó.

Saab explicó que se trataba de medidas cautelares que el Ministerio Público pidió en el marco de una investigación preliminar por los hechos "violentos" ocurridos en la última semana, en referencia a las protestas contra el gobierno registradas en diversos puntos del país.

El fiscal también se refirió a los sucesos ocurridos desde el pasado 22 de enero, cuando la Asamblea Nacional (AN) designó embajador de Venezuela ante la OEA, asumiendo así una facultad correspondiente al Ejecutivo del país, encabezado por Nicolás Maduro.

Al día siguiente, el 23 de enero, en el marco de una manifestación multitudinaria, Guaidó se juramentó como "presidente encargado" afirmando que buscaba crear un gobierno de transición para convocar a elecciones libres.

Guaidó tuvo inmediatamente el reconocimiento de Estados Unidos y una decena de países latinoamericanos.

Nicolás Maduro, que tacha lo que llama "autoproclamación " de intento de golpe de Estado, recibió el apoyo de sus aliados en Bolivia, China, Cuba y Rusia.

Getty Images El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó ante la ONU a Estados Unidos de intentar derrocar a Maduro.

La situación desató una crisis internacional que llegó a ser discutida en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Y continuó escalando el lunes, cuando Estados Unidos adoptó una serie de duras sanciones contra la industria petrolera venezolana con el objetivo de aumentar la presión sobre Maduro, lo que generó una contundente reacción por parte de Rusia.

"No consideramos que esto sea correcto. Esta es una línea continua de abierta interferencia en los asuntos internos de Venezuela", dijo este martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que Washington "está violando todas las normas imaginables del derecho internacional y aplicando una política con la que busca abiertamente derrocar al gobierno legítimo en ese país latinoamericano".

Getty Images La juramentación de Guaidó creó una situación sin precedentes en Venezuela.

Consultado por la prensa sobre las medidas en su contra, el diputado Guaidó dijo: "No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así de nuestra parte. Les digo, muy responsablemente, que no es nada nuevo bajo el sol. Lamentablemente".

En medio de esta confrontación, Washington ha hecho saber que considera prioritaria la protección de Guaidó y de la Asamblea Nacional.

https://twitter.com/AmbJohnBolton/status/1090323542812569602

"Denunciamos las amenazas del ilegítimo ex fiscal general de Venezuela contra el presidente Guaidó. Permítanme reiterar: va a haber serias consecuencias para aquellos que intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=j2IF5Fav0HA

https://www.youtube.com/watch?v=GCO92Wbx4Wg

https://www.youtube.com/watch?v=g4P4P6f6Htw