Juan Guaidó cree que la inmensa mayoría de los venezolanos quieren un cambio de gobierno, pero el autoproclamado presidente encargado de Venezuela admite que este solo será posible si los militares le dan la espalda al gobierno de Nicolás Maduro.

"Va a ser requerido el apoyo y el respaldo de las Fuerzas Armadas pare el cambio democrático y pacífico en Venezuela, en todos los sectores", admitió Guaidó en una entrevista con la BBC celebrada el domingo, hacia el final de una nueva jornada de protestas contra los apagones masivos que afectan al país sudamericano.

Aunque el también presidente de la Asamblea Nacional -que declaró ilegítima la reelección de Maduro de mayo del año pasado- considera que el descontento generado por los problemas generados por la fallas en el servicio eléctrico podría terminar convirtiéndose en la gota que derrama el vaso.

"Estábamos muy cerca -estamos muy cerca- y esto viene a agravar aún más la situación, viene a agravar aún más la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela", dijo Guaidó, quien calificó la situación como "muy delicada".

"Es muy grave. En 31 días del mes (de marzo), apenas nueve días fueron días hábiles producto de los brutales apagones. Y eso por supuesto también deriva en falta de agua", explicó.

"La petición de la gente son elementos de vida: luz y agua", agregó el líder opositor, quien en la entrevista también denunció que los colectivos armados afines al gobierno habían atacado a los manifestantes.

"Incluso para proteger a los manifestantes de esos grupos armados por el régimen (los militares) van a ser una variable importante", puntualizó Guaidó, quien aseguró contar con el apoyo del 90% de los venezolanos que "quieren cambio, y quieren un cambio rápido".

Los apagones también han provocado problemas con el suministro de agua potable.

El gobierno de Maduro, sin embargo, insiste en que los apagones son el resultado de "ataques terroristas" en contra de la infraestructura del país, parte de una "guerra eléctrica" que busca forzar un cambio de gobierno.

Y, para enfrentar la crisis, el domingo las autoridades anunciaron un plan de racionamiento de 30 días "para lograr consistencia en el suministro de electricidad"

"El gobierno bolivariano decidió mantener suspendidas las actividades escolares en todo los niveles del sistema educativo y se establece una jornada laboral diaria especial hasta las 2 de la tarde en instituciones públicas y privadas", informó además el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en un comunicado.

"Soluciones reales"

Según Guaidó -quien está siendo investigado por "su presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico de Venezuela"- los venezolanos tienen sin embargo claro que los apagones son "producto de la corrupción e incapacidad del régimen".

"La gente quiere soluciones reales a la crisis y saben que eso pasa por la salida de Nicolás Maduro Moros", agregó el líder opositor, quien también le dijo a la BBC que como parte de su estrategia para lograrlo "hemos hablado claramente con las Fuerzas Armadas".

El gobierno venezolano, que dice que los apagones son resultado de ataques terroristas orquestados por la oposición, anunció un plan de racionamiento.

En la entrevista con la BBC, Guaidó también le quitó importancia a la publicitada llegada de dos aviones militares rusos al país la semana pasada, supuestamente cargados con equipos y soldados "para cumplir contratos técnicos militares".

"Yo lo veo como una provocación del régimen de Maduro, simplemente para tratar de hacer ver que tiene un respaldo que no es tal porque no ha tenido ningún tipo de préstamos, no ha tenido ningún tipo de respuesta real, más allá de algunos anuncios diplomáticos", aseguró.

