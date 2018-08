WEST TWINS/COLLYER TWINS/ALBERTI TWINS/TTT

Las redes sociales son un espacio repleto de blogueros que buscan hacer dinero con los "me gusta" que consiguen y el número de seguidores que arrastran, pero para un selecto grupo, la clave para destacarse en ese mundo es verse igual.

Sí, verse exactamente igual.

Investigamos los secretos detrás de la marca #twinning, que hace alusión a la palabra en inglés twins (gemelos) y esto fue lo que encontramos:

Dos rostros son mejores que ninguno (o uno)

Claire y Laura Jopson no son las blogueras de viajes tradicionales: las dos odian volar.

"Empezamos "Twins that Travel" (Gemelas que viajan) porque odiábamos viajar", dice Laura, quien tiene 31 años.

"Fue como una especie de alter ego de alguien que yo no era en ese momento: una viajera confiada que recorre el mundo. Ahora viajamos, fue una extraña mentira que se volvió una realidad".

La aventura no siempre ha estado en las cartas de estas hermanas que viven a 15 minutos la una de la otra, cerca de Milton Keynes, en el sur de Inglaterra.

"Intentamos emprender nuestras propias aventuras por separado, pero fracasamos", señala Claire.

Las hermanas comenzaron a escribir sobre sus viajes en internet en el verano de 2014 y al principio no aparecían en sus publicaciones en las redes sociales.

Ilustraban sus comentarios con coloridas fotografías de paisajes.

Pero cuando un amigo les sugirió cambiar el foco de la cámara hacia ella, las cosas cambiaron.

"Olvidamos que el mundo exterior nos veía así", dice Claire, "pero una vez comenzamos a hacer énfasis en el factor de ser gemelas, se volvió más fácil establecernos".

Cuatro años, miles de millas aéreas y seguidores después, las hermanas se han convertido en blogueras de tiempo completo con una colección impresionante de premios.

Admiten que como individualidades, el blog "no hubiese ido a ninguna parte".

"Nuestras vidas enteras intentamos ser individualidades, encontrábamos (que vernos igual) era vergonzoso, pero ahora lo aceptamos porque es genial", señala Laura.

Sin embargo, todavía les da vergüenza cuando se visten de forma similar.

Marcas como las de ella funcionan bien, indica Claire. "Siempre se juega con el elemento gemelo. ´Descanso doble´, ´Ciudades gemelas´, es un gancho fácil, una herramienta de mercadeo".

Unos datos gemelos

Un tercio de todos los gemelos son idénticos.

Todas las mujeres embarazadas tienen aproximadamente las mismas probabilidades de tener gemelos idénticos: alrededor de 1 en 250 .

. Los gemelos idénticos (o monocigotes) suceden cuando un solo óvulo es fertilizado y, después, se divide en dos.

Cada bebé tendrá los mismos genes y el mismo género .

. No hay evidencia de que los gemelos idénticos sea un asunto de familia.

Fuente: NHS, Sistema Nacional de Salud de Reino Unido

Pero ¿cómo es trabajar juntos?

"Es como un matrimonio raro", indica Laura. "Podemos discutir pero 15 minutos después retomamos lo que estábamos haciendo donde lo dejamos. Es como tener una póliza de seguro".

Claire está de acuerdo: "No hay filtro", dice, "como gemelas estamos unidas. Tenemos que reconciliarnos y seguir adelante".

Ser los "primeros en el mundo"

"Una foto de dos chicas se va a destacar más si las dos se ven parecidas", señala Jenny West.

Que esa foto sea de dos gemelas fisicoculturistas, cuya ropa se combina entre sí y que incluya un mensaje motivacional... Tendrás ante ti un modelo de negocios.

Jenny y Lucy West, "The West Twins", viven en el centro de Inglaterra y hace tres años decidieron empezar a compartir en internet sus rutinas de entrenamiento.

"Durante unas vacaciones en 2015, Jenny me introdujo a Instagram", dice Lucy, quien ahora tiene 31 años.

La pareja publicó algunos comentarios y fotos con la temática de vacaciones y poco tiempo después se les acercó un manager y una compañía lista para patrocinarlas.

"Nos sorprendió. No esperábamos eso. Nuestros seguidores crecieron rápidamente", indica Lucy.

Un año después, Lucy trabajaba por cuenta propia y tres años después, la pareja contaba con 300.000 seguidores.

"Ser gemelas definitivamente nos ayudó a hacernos notar", dice Jenny. "Cuando empezamos, éramos las únicas gemelas en el mundo del entrenamiento deportivo".

Las gemelas siempre habían entrenado juntas y cuando Jenny participó en su primera competencia de fisicoculturismo en 2014, Lucy le siguió los pasos.

"Lucy y yo siempre hemos estado interesadas en cosas similares", señala Jenny.

"Ahora es parte de nuestro trabajo: ser gemelas. Nos hemos divertido tanto que no pensamos en frenarlo".

Las hermanas admiten que probablemente discuten más que unos socios de negocios promedio, pero también reconocen que se reconcilian rápido.

"Casi que nos turnamos para ver quién se encargará de empujar", dice Lucy. "Hay veces que las cosas nos sobrepasan y una de nosotras es la fuerza que nos guía y que organiza las reuniones o lo que sea".

"No te puedes desconectar, pero no me cambiaría por nada en el mundo".

Fascinación gemela

Los gemelos Alberti aparecieron en la televisión británica por primera vez en 2015, en el reality show de parejas Love Island.

John (izquierda) y Tony Alberti han estado trabajando en su libro de cocina Twintastico.

"Por ser gemelos sobresalimos y recibimos exposición por ello", indica Tony Alberti.

Con esa exposición, los autoproclamados "sementales italianos" de Manchester lanzaron un canal en YouTube y un blog y su cuenta de Instagram cuenta con 280.000 seguidores.

"Somos diferentes a tus chefs usuales", indica Tony, de 33 años. "Somos muy atractivos y la gente siente fascinación por los gemelos. Queremos hacer del cocinar algo divertido y sexy".

Difícilmente se les ve separados.

"Nacimos gemelos y sacamos la máxima ventaja de eso", señala Tony.

"La gente se percata de ti mucho más. No hay nadie como nosotros", añade su hermano John.

Los gemelos pueden cobrar miles por una publicación en la que patrocinan un producto y las marcas están felices de pagar por la imagen "visualmente mejor" de los chefs-espejo, reflexiona Tony.

Los hermanos también se han asegurado presentaciones regulares en la televisión estadounidense y canadiense en populares programas matutinos.

Han vivido juntos desde hace 10 años y bromean con que seguirán así hasta que encuentren otra pareja de gemelas para casarse.

Las mejores amigas y las peores enemigas

Loanne y Jordan Collyer - de Bromley, en el sureste de Londres - son las DJs y modelos detrás de "The Collyer Twins".

Su blog de estilo de vida empezó como un proyecto paralelo a los estudios universitarios de Jordan.

"Mi hermana se graduó un año después que yo y le planteé que definitivamente debíamos hacer esto juntas", señala Jordan. "El elemento de ser gemelas nos haría sobresalir".

Y así ocurrió, el factor gemelas fue determinante.

A través de publicaciones constantes en las redes sociales, empezaron a hacer un poco de dinero y a mediados de 2016, estaban blogueando de tiempo completo.

"Fuimos muy afortunadas. Después de que renunciamos a nuestros empleos conseguimos un manager que nos impulsó a un nivel diferente", señala Jordan, de 28 años.

La pareja viaja por el mundo trabajando con marcas de moda como Hunter y Asos.

"Sea cual sea la marca con la que trabajemos, nos quieren a las dos en la imagen… Podemos vestir la misma ropa, pero cada una le da un estilo diferente", explica Jordan.

"Las fotos que mejor funcionan son las que aparecemos con los mismos bikinis y las mismas poses, en las que jugamos el elemento gemelas. Somos las mismas, pero diferentes".

Empezaron a ser DJs como otra "oportunidad de negocios", indica Jordan. "No hay muchas DJ mujeres, ni hablar DJ gemelas".

Pero no todo se trata de negocios. Jordan ama ser una gemela.

"Nos gusta lo mismo. Nuestros gestos son muy similares. Cada una termina la oración de la otra".

"Pasamos todos los días juntas, lo cual es muy intenso. Pero lo hacemos funcionar. Somos las mejores amigas pero también las peores enemigas".

¿El secreto de su éxito?

"Tuvimos una buena visión y realmente acertamos en el factor de ser gemelas. Sabíamos que era nuestro USP (siglas en inglés para: Unique Selling Point: punto de venta único) en un mercado tan saturado".

"Es el poder de ser gemelas".

