Gas: Argentina propone pagar más en invierno y llevar menos en verano

Desde Argentina se informa que el Gobierno de Macri negocia con las autoridades bolivianas una reestructuración del contrato de compra de gas, en la que propone comprar más gas durante el invierno con una mejora del precio del fluido, siempre y cuando Evo Morales acepte vender menos gas en verano.

El ministro de Energía del país vecino, Juan José Aranguren, entabló una negociación con Óscar Barriga, presidente de YPFB para flexibilizar el contrato firmado durante la administración de Néstor Kirchner a mediados de la década pasada. Así lo confirmó el funcionario en diálogo con EconoJournal tras su presentación en el seminario “Vaca Muerta: Getting ready for the full development”, organizado en esta ciudad por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG).

La propuesta argentina consiste en comprar más gas durante el invierno incluyendo una mejora de precio del gas boliviano. Siempre y cuando, el gobierno de Evo Morales acepte enviar menos gas durante el verano. Para eso, hay que modificar la cláusula de “take or pay” (tomar o pagar), que obliga a la Argentina a comprar un mínimo de 21 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) de gas durante el invierno y 17 MMm3/día durante el verano.

“El contrato se extiende hasta 2026. Pero necesitamos y ya estamos negociando una mayor flexibilidad. Estamos dispuestos a pagar más por el gas que llega del invierno para tomar menos gas en verano y más en invierno”, señaló Aranguren.

El precio del gas importado desde Bolivia se calcula trimestralmente en función de la evolución de los precios de una canasta de derivados del petróleo (distintos tipos de gasoil y fuel oil). El importe actual ronda los $us 5,80 por millón de BTU.

Por la recuperación de la oferta local de gas -en el primer trimestre creció un 3,4% con relación al mismo período del año pasado- a partir de la incorporación de producción no convencional proveniente de Vaca Muerta, el Gobierno está renegociando los términos contractuales del gas que se importa desde Bolivia.

el principal comprador del gas boliviano, ha estado en los últimos meses tomando menos volúmenes del hidrocarburo del que establece el contrato (lo autoriza a importar 30,1 MMm3/día del fluido). En la misma línea, si consolida la oferta de gas desde campos no convencionales de la cuenca Neuquina y de tight gas de la cuenca Austral, la Argentina necesitará menos gas boliviano, en especial durante los meses de verano.

El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Sánchez, hace declaró que las demandas de gas natural en Brasil y Argentina se recuperan, ya que según los datos del primer trimestre del año se incrementó la exportación.

Hay optimismo por el repunte de envíos de volúmenes de gas a los mercados de Brasil y de Argentina, además de la mejora de los precios del barril del petróleo, que beneficia al gas boliviano por su cotización similar al crudo.

Datos proporcionados por el Ministerio de Hidrocarburos, los envíos de gas natural boliviano al mercado brasileño de enero a marzo se incrementaron en un 19,2% con relación al mismo periodo de 2017, al pasar de 18,7 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) a 22,3 MMmcd, según difundió América Economía.

En cuanto a los volúmenes de exportación al mercado argentino, los despachos se incrementaron un 8,5%, es decir, de un promedio diario de 17,7 MMmcd en el primer trimestre de 2017, a 19,2 MMmcd en este año.