El expresidente peruano Alberto Fujimori escribió el siguiente mensaje con motivo de cumplir 80 años este sábado 28 de julio de 2018.

AFP recibió el documento manuscrito en exclusividad, cuyo contenido reproduce textualmente: "80 años: que la historia me juzgue =================================== He llegado a los 80 con todas las huellas que dejan los años, con todos los sobresaltos de la vida política, enormes satisfacciones y profundos pesares.

Después de 1990 mi vida cobró un ritmo vertiginoso porque me comprometí a rescatar al Perú del desastre que heredé: caos, terrorismo y ruina económica. Conozco nuestra patria, pues desde mi juventud he recorrido su territorio, por ello sé que no solo tiene enormes riquezas materiales, sino invalorables capacidades humanas.

Una nación como la nuestra podrá sufrir altibajos y retrasos, pero finalmente llegará a su destino, que es ser un país líder en América Latina. Probablemente yo no vea concretado totalmente ese objetivo, pero eso no importa. Sé que puse los cimientos para lograrlo.

En los contados años que me quedan me dedicaré a tres objetivos: unir a mi familia, mejorar en lo que pueda mi salud y hacer un balance equilibrado y sereno de mi vida. Esos son mis tres principales metas al cumplir mi octava década de existencia.

Mi agradecimiento más profundo, al cumplir 80 años, a mis compatriotas que vivieron antes de 1990 y comienzos de esa década, las más grandes penurias. Con su respaldo y comprensión, pudimos levantar juntos al Perú de los escombros. Su fortaleza moral fue mi gran inspiración.

Que la historia juzgue mis aciertos y mis errores".