Facebook eliminó 32 cuentas y páginas a las que señala de haber sido creadas para influir en las elecciones estadounidenses de medio término en Estados Unidos, previstas para noviembre próximo.

La compañía dijo que está investigando lo ocurrido y que las pesquisas se encuentran en etapa "muy temprana", por loq que desconoce quién estaba detrás de las páginas.

También informó que los creadores habían hecho más esfuerzos para esconder su identidad que los detectados en una campana basada en Rusia para interferir en el voto presidencial de 2016

Facebook comparó los intentos de borrar la interferencia electoral con una "carrera armamentista".

¿Qué descubrió Facebook?

La red social dijo en un blog que había identificado 17 perfiles sospechosos en su propia plataforma y siete cuentas en Instagram.

Afirmó que había más de 9.500 publicaciones en Facebook creadas por estas cuentas y una pieza de contenido en Instagram.

Facebook Facebook compartió algunas de las imágenes publicadas por las cuentas falsas.

En total, más de 290.000 cuentas estaban siguiendo los contenidos de al menos una de las páginas involucradas, agregó.

Facebook dijo que las cuentas sospechosas también habían ejecutado alrededor de 150 anuncios en su plataforma y en Instagram, en lo que gastaron un total de US$11.000.

Las cuentas falsas más populares fueron:

Aztlan Warriors

Black Elevation

Mindful Being

Resisters

¿Por qué Facebook no tiene claro quiénes son los responsables?

Los "malos actores" fueron mucho más lejos para cubrir sus huellas de lo que fue la Agencia de Investigación de Internet (IRA, por sus siglas en inglés) con sede en Rusia en el pasado, dijo Facebook.

Esto incluyó el uso de redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés) para ocultar su ubicación, y el uso de terceros para ejecutar anuncios publicitarios en su nombre.

Además, la red social dijo que no había encontrado evidencia de direcciones de IP (protocolo de internet) rusas.

Sin embargo, sí encontró un enlace entre IRA y las nuevas cuentas.

Una de las cuentas IRA deshabilitadas compartió un evento de Facebook alojado en la página Resisters. La página también enumeró brevemente una cuenta IRA como uno de sus administradores.

Facebook Muchas de las publicaciones de estas páginas incluían mensajes en contra de Trump. Una de ella sugiere que Trump debe dimitir.

Facebook sostuvo que quizás nunca puedan "identificar la fuente" de las cuentas falsas.

"El conjunto de actores que vemos ahora podría ser el IRA con capacidades mejoradas o podría ser un grupo separado", explicó el jefe de seguridad de Facebook, Alex Stamos.

"Esta es una de nuestras limitaciones fundamentales: las organizaciones ofensivas mejoran sus técnicas una vez que han sido descubiertas y es ilusorio pensar que siempre seremos capaces de identificar a los actores persistentes con alta confianza", dijo.

¿Qué están haciendo al respecto?

Facebook ha eliminado las cuentas sospechosas, pero dice que otros administradores legítimos de páginas interactuaron involuntariamente con ellas.

Por ejemplo, después de que la cuenta de Resisters creó un evento de Facebook para una protesta entre el 10 y el 12 de agosto llamada "No Unite the Right 2", otros cinco propietarios de páginas ofrecieron ser coanfitriones de la marcha y publicaron detalles sobre el transporte y las locaciones.

Facebook dijo que había contactado con los administradores involucrados y que alertaría a los 2.600 usuarios que habían expresado interés en el evento.

Facebook Algunos de los mensajes marcados habrían sido difíciles de identificar por el público como interferencia en las elecciones.

La empresa dijo que también continuará los esfuerzos para detectar otros usos indebidos de su plataforma y trabajar más de cerca con las autoridades competentes y otras empresas tecnológicas, para comprender las amenazas que enfrentan.

¿Cómo han reaccionado los políticos?

El congresista demócrata Adam Schiff dijo: "El anuncio que publicó Facebook demuestra lo que temíamos desde hace mucho tiempo: los actores extranjeros malignos que llevan los sellos de las campañas de influencia rusas previamente identificadas continúan abusando y armando las plataformas de medios sociales para influenciar al electorado estadounidense".

El senador demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité Senatorial de Inteligencia del Senado, también señaló a Moscú.

"La revelación de hoy es una prueba más de que el Kremlin continúa explotando plataformas como Facebook para sembrar la división y diseminar la desinformación, y me alegro de que Facebook esté tomando algunas medidas para identificar y abordar esta actividad", dijo.

El senador republicano Lindsey Graham agregó que tenía la intención de tomar medidas de represalia mediante la presentación de un proyecto de ley de sanciones contra Rusia el jueves "que tiene todo menos el fregadero de la cocina en él".

"Será el proyecto de ley de sanciones del infierno. Y cualquier otro país que intente interferir en nuestras elecciones debería sufrir el mismo destino".

El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el republicano Richard Burr, dijo que el aparente objetivo de la operación había sido "sembrar la discordia, la desconfianza y la división en un intento de socavar la fe pública en nuestras instituciones y nuestro sistema político".

"Rusia desea un Estados Unidos débil", añadió.

Análisis: Dave Lee, reportero de Tecnología de Estados Unidos

Esto puede parecer otro titular desastroso para Facebook, pero no lo es.

A principios de 2018, la compañía prometió mejorar sus (hasta ahora caóticos) esfuerzos para eliminar la desinformación.

Prometió contratar a más personas, solicitar ayuda externa y trabajar en nuevos métodos de detección automatizados.

Facebook fue capaz de compartir un ejemplo tangible y amigable con los políticos de cómo esos esfuerzos se unieron para sofocar una campaña de desinformación antes de que, aparentemente, causara mucho daño.

Pero el futuro es preocupante y predecible. Esta última campaña fue más sofisticada que cualquier otra cosa anterior; el uso de terceros para comprar publicidad en Estados Unidos es un problema difícil de abordar para Facebook, sin que esto entorpezca su operación publicitaria.

Y para decir lo obvio, aunque Facebook pudo detectar esta operación específica, ninguno de nosotros sabe realmente cuán grande es el problema.

¿Qué sucedió con las elecciones presidenciales de 2016?

Poco después de la votación, el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, se burló de las sugerencias de que las noticias falsas publicadas en la plataforma habían influido en las elecciones presidenciales, diciendo que era una "idea bastante loca".

Getty Images El presidente ruso, Vladimir Putin, ha negado en reiteradas ocasiones las acusaciones de que su país intervino en las elecciones de 2016 en Estados Unidos.

Pero luego se disculpó por su desdén inicial.

En septiembre de 2017, Facebook reconoció que los rusos efectivamente habían usado identidades falsas para tratar de influir en el electorado estadounidense antes y después de las elecciones, y habían publicado comentarios, anuncios y detalles sobre las protestas callejeras para lograr esto.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos también han llegado a la conclusión de que los operadores estatales rusos utilizaron cuentas falsas en redes sociales para interferir en la campaña.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sin embargo, ha negado que Rusia se haya entrometido.

