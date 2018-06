Evo cierra sin acuerdos concretos su primer día en la sede del Mundial 2018

Prometió una agenda bilateral con inversiones para Bolivia por un valor de mil millones de dólares, frente a las críticas de los opositores por disponer de recursos públicos para viajar a Rusia en coincidencia con la inauguración del Mundial 2018, como hizo en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Unos 340 mil dólares de gasto público, se aventuró a calcular el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.

Es cierto, ayer el presidente Evo Morales tuvo varias reuniones de negocios en Moscú: la más importante, con el mandatario ruso, Vladimir Putin. Y el canciller boliviano, Fernando Huanacuni, que también es parte de la comitiva viajera, explicó que se firmarían seis documentos, trabajados desde 2017: un memorándum de entendimiento en materia de minería, un contrato de servicios sobre gas natural, otro acuerdo sobre gas vehicular, un convenio de cooperación para proyectos hidrocarburíferos y un acuerdo más en el campo energético.

Pero después de esos anuncios, en el primer día de periplo, no hubo informes de que se hubiesen dado resultados concretos para el país, excepto la confirmación de Dmitri Peskov, portavoz de Putin, de que el presidente boliviano asistiría a la ceremonia inaugural de la fiesta mundialista, según cita el medio oficial ruso RT. Compartirá con el mandatario ruso; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el príncipe heredero saudita Mohamed ben Salmán; el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y el presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte, Kim Yong-nam.

En medio de las cámaras de la prensa internacional y poco antes de que acabe su comparecencia, el presidente reconoció la invitación de la FIFA y aclaró que, a pesar de esta, el motivo principal de su viaje tiene que ver con atraer inversiones para Bolivia.



“En una primera reunión con el presidente Putin se habló sobre la coincidencia de políticas económicas; tenemos la intención de integrarnos a la Comunidad Euroasiática. Está en debate el tema del litio, lamento mucho que no hubiéramos avanzado en la parte técnica, económico-financiera, si no, el día de mañana hubiéramos firmado un acuerdo para la industrialización del litio”, sostuvo.



Consultado por su asistencia a la inauguración del Mundial por el corresponsal de EL DEBER, el mandatario boliviano le respondió: “Muy sinceros, ustedes. Con EL DEBER nos conocemos, sabemos cuál es el comportamiento de EL DEBER en Bolivia (con) nuestro proceso; pero sí, hemos sido invitados para participar en un acto que realizan esta noche (anoche) la FIFA y el Gobierno de Rusia, pero lo más importante será el acuerdo que vamos a firmar mañana”. Y no se refirió a más nada con relación al Mundial, dando por finalizada su conferencia de prensa.



Entre los más críticos con el viaje figura Doria Medina, para quien “los anuncios con los que el presidente Morales intenta justificar su lujoso viaje al Mundial Rusia2018 ya fueron comunicados en años pasados. Para muestra un botón”, publicó en Twitter.



Un viaje de 10 días



La gira de Morales, en agenda hace dos años según el Ejecutivo, también lo llevará por La Haya (Holanda), donde el 16 y 17 revisará los últimos detalles de la contramemoria por la defensa del Silala. Estará en China el 19 y 20 de este mes para sostener una reunión con su par, Xi Jinping, con quien abordará la importación de productos bolivianos al gigante asiático.

Llevó a Moscú una agenda de izquierda



El presidente Evo Morales atendió a periodistas de todo el mundo en el Club de Discusión de Valdái, donde abordó una agenda política de izquierda.



Explicó los pilares de su agenda para el 2020-2025, basada en los sectores hidrocarburífero, minero, energético y agropecuario.

Destacó que gracias a los movimientos sociales se garantiza la estabilidad política en el país, la misma que conlleva a la estabilidad económica.



Exaltó la toma del poder como dueños milenarios y su importancia para liberarse y refundar el país. Elogió el desarrollo económico boliviano por la elección de sus aliados diplomáticos.