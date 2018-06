Elecciones en Colombia: Iván Duque será el nuevo presidente al vencer a Gustavo Petro

Getty Images Duque dijo que había llegado la hora de poner fin a la polarización.

Colombia ya sabe quién será su próximo presidente: Iván Duque.

Se trata del candidato del partido uribista Centro Democrático, quien se impuso este domingo en la segunda vuelta de las elecciones contra Gustavo Petro, según el preconteo oficial por encima del 98,2%.

Según los resultados preliminares, Iván Duque obtuvo el 53,97% de la preferencia, mientras que Gustavo Petro superó el 41,8%.

El aspirante del Centro Democrático consiguió más de 10.200.000 votos mientras que su rival, postulado por el movimiento Colombia Humana, logró unos 7.900.000 votos.

Tras conocerse los resultados del preconteo, Petro publicó un mensaje en su perfil de Twitter en el que reivindicaba el valor de la votación obtenida, aunque reconocía que "por ahora" no llegará al poder.

https://twitter.com/petrogustavo/status/1008477723080187905

Por su parte, Marta Lucía Ramírez, la compañera de fórmula electoral de Duque y quien será la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Colombia, publicó un mensaje en el que daba las gracias a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, por su papel dentro de la alianza electoral.

"Con @IvanDuque vamos a fortalecer las instituciones y a unir nuestro país", dijo Ramírez.

El presidente Juan Manuel Santos anunció a través de su cuenta de Twitter que se comunicó con Duque para felicitarlo y ofrecerle su colaboración para una transición ordenada.

https://twitter.com/JuanManSantos/status/1008472197520875521

Unidad

En su primer discurso tras conocerse los resultados electorales, Iván Duque hizo un llamado a la unidad de todos los colombianos.

"Voy a entregar todas mis energías en unir al país. No más divisiones. Hoy no hay ciudadanos vencidos", dijo. "Esta es la oportunidad que esperábamos para pasar la página de la polarización. No voy a gobernar con odios", agregó.

Getty Images Duque gobernará junto a Marta Lucía Ramírez, quien será la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Colombia.

En relación con el proceso de paz negociado por el presidente saliente, Juan Manuel Santos, con la guerrilla de las FARC, Duque aseguró que es necesario superar la fractura existente entre amigos y enemigos de la paz porque ese es un anhelo de los colombianos.

"Hoy somos todos amigos de construir la paz y debe ser una paz que ante todo preserve ese deseo de permitirle a la base guerrillera su desmovilización efectiva", señaló.

Indicó que los acuerdos requieren "correcciones" para poner a las víctimas en el centro del proceso.

Duque dijo que buscará recuperar la seguridad en el país, de la mano de la justicia. "Seguridad no es violencia", afirmó Duque, quien asumirá la presidencia el próximo 7 de agosto.

Entre sus objetivos incluyó también la derrota de la pobreza extrema, la aprobación de una reforma tributaria y hacer de Colombia un país de emprendimiento y de desarrollo con sostenibilidad ambiental.

Getty Images Los partidarios de Duque celebran los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Duque aseguró que gobernará con transparencia y eficacia para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

"Nuestra bandera será la lucha frontal contra la corrupción, la politiquería y el clientelismo", apuntó.

El mandatario electo agradeció el apoyo recibido por distintas organizaciones y personalidades, incluidos los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, y anunció que conformará un gabinete en el que la participación de las mujeres será de 50%.

"El objetivo nuestro no es llegar a la presidencia sino la transformación de Colombia en ese país próspero que tanto añoramos", afirmó.

"Somos la oposición"

Antes de que Duque hiciera su primera comparecencia como presidente electo, Gustavo Petro ofreció un discurso ante sus seguidores, a quienes agradeció su apoyo calificándolos como "8 millones de colombianos y colombianas orgullosamente libres".

Getty Images Petro anunció que encabezará la oposición desde el Senado.

"Yo no me siento, la verdad, derrotado", dijo poco antes de reconocer el triunfo de Duque. "Aceptamos su triunfo. Es el presidente de la República de Colombia. Hoy somos la oposición a ese gobierno".

Petro hizo un llamado a sus seguidores a abandonar la tristeza y se propuso como objetivo consolidar el movimiento de Colombia Humana.

"Nos ganaron diciendo mentiras", afirmó el candidato que durante la campaña fue acusado insistentemente de seguir el "modelo venezolano".

Anunció que aceptará incorporarse al Senado a una curul que la normativa colombiana le otorga a los candidatos a presidente y vicepresidente que lleguen en segundo lugar en los comicios.

"Al Senado de la República vamos a volver para dirigirnos desde ahí al país, para recorrer una y otra vez las plazas públicas", señaló al tiempo que invitó a sus seguidores a mantenerse permanentemente movilizados.

Getty Images Pese a que Petro obtuvo una elevada votación, sus partidarios no lograron conquistar la presidencia.

Dijo que el movimiento que se puso en marcha en estas elecciones es inderrotable y que lo único que les falta es llegar a la presidencia.

"Solo nos hace falta entrar al Palacio de Nariño y algún día y muy pronto entraremos al Palacio de Nariño", afirmó.

Pudo más la fortaleza del uribismo y el miedo al "castrochavismo"

Análisis de Boris Miranda, corresponsal de la BBC en Colombia

Dos factores resultaron decisivos en la victoria de Iván Duque en la segunda vuelta electoral en Colombia.

Uno por virtud propia. La fortaleza del partido del mandatario electo, el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe.

Propios y extraños reconocen que el ex Jefe de Estado sigue siendo el actor clave de la política colombiana y el más popular en el país.

En el instante que Uribe declaró a Iván Duque como su elegido para buscar la presidencia, el futuro presidente saltó en las encuestas del 9% a más del 40%.

El uribismo, que ya había mostrado su fuerza al imponer la victoria del No en el plebiscito por la paz en octubre de 2016, vuelve al poder después de ocho años.

La victoria de Duque, entre muchas otras cosas, pone en suspenso el futuro del proceso de paz pues durante la campaña el candidato anticipó que en su presidencia revisaría los acuerdos con las FARC.

El segundo factor decisivo de la votación de este domingo fue el temor al "castrochavismo" con el que fue identificado con insistencia a Gustavo Petro.

Durante toda la campaña se vieron carteles con mensajes que decían "vota para que Colombia no se convierta en Venezuela", en clara alusión a la candidatura del exguerrillero Gustavo Petro.

Si bien Petro se esforzó, sobre el final de la campaña, en desmarcarse del proceso bolivariano, no fueron pocos los que votaron por su contrincante por el temor instalado.

No deja de ser significativo que Gustavo Petro haya llegado a segunda vuelta y obtenido más de ocho millones de votos en un país donde la mayoría de los candidatos de izquierda fracasaron o fueron asesinados.

