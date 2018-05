ElRubius, el youtuber en España con más suscriptores y el tercero a nivel mundial, ha anunciado que deja YouTube durante "unos meses" para afrontar el estrés y la “ansiedad del copón” que le ha llevado a acudir a médicos, aunque seguirá activo en redes sociales.

No es la primera vez que Rubén Doblas, de 28 años, habla del coste emocional que tiene su fama, señala Verne. En un vídeo de su canal colgado este jueves en su canal principal -con 29 millones de seguidores-, ElRubius explica:

"Últimamente no me estoy encontrando muy bien. Me está costando cada vez más ponerme delante de la cámara, grabar vídeos y hacer directos como he hecho estos siete años. Cada vez siento más y más presión y cada vez me pongo más nervioso. Y cada vez me cuesta más respirar. Me dan como bajones. He terminado algunos directos súper pronto porque notaba que me desmayaba. Y era por esto, por la ansiedad y los nervios de intentar ser la mejor versión de mí el 100% de las veces que estoy en cámara. Esto me lleva pasando el último año, cada vez ha ido más".

El youtuber seguirá usando redes sociales. "Seguiré activo en Twitter e Instagram, me podrás ver por ahí. Haré algunos viaje, me voy al E3 -una de las convenciones de videojuegos más imporantes del mundo- e igual cae algún vídeo, pero quiero estar este verano tranquilito", manifestó.

Mira el video: