El tributo a Stephen Hawking que la serie The Big Bang Theory tuvo que cortar de su capítulo de final de temporada

Stephen Hawking fue una gran inspiración para la serie The Big Bang Theory. Luego de su muerte, el programa de televisión no había podido hacerle un homenaje, y cuando lo hizo no pudo sacarlo al aire. Este viernes, los fanáticos por fin pudieron ver de qué se trata.