El cambio climático agravó la desigualdad económica a nivel mundial, según un nuevo estudio.

La brecha en el producto interno bruto (PIB) de los países más ricos y los más pobres es un 25% mayor actualmente de lo que hubiera sido por culpa del calentamiento global.

Y eso se debe a que hay países a los que el cambio climático está beneficiando.

El que más es Noruega, según la investigación de dos académicos de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos.

Los cambios en la temperatura causados por la emisión de gases de invernadero ha enriquecido especialmente a países de climas más fríos, como Noruega, Canadá y Suecia.

Reuters Recientemente se realizaron protestas contra el cambio climático frente al parlamento noruego en Oslo, la capital del país.

Y a la vez ha deprimido el crecimiento económico en naciones de climas más calientes como India, Nigeria y Brasil.

"Nuestros resultados muestran que la mayoría de los países más pobres de la Tierra están considerablemente más empobrecidos de lo que estarían sin el calentamiento global", señaló el experto climático Noah Diffenbaugh, autor principal del estudio publicado en la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, Proceedings of the National Academy of Sciences o PNAS.

La temperatura y el PIB

Si bien la desigualdad económica entre los países ha caído en décadas recientes, el estudio muestra que la brecha entre las naciones ricas y pobres hubiera disminuido más rápido sin el calentamiento global.

El estudio se basa en una investigación previa de otro de los autores del estudio, Marshall Burke, profesor de sistemas terrestres en Stanford.

Burke y sus colegas analizaron en un trabajo anterior 50 años de temperaturas anuales y datos del PBI de 165 países. Y demostraron que el crecimiento económico en años más calientes que el promedio se aceleró en naciones con climas más fríos, como Noruega, y se volvió más lento en naciones con climas más calientes.

El nuevo estudio publicado esta semana indica que de 1961 a 2010, el calentamiento global disminuyó en promedio la riqueza per capita en los países pobres entre un 17% y un 30%.

"Los datos históricos muestran claramente que cuando la temperatura no es ni demasiado fría ni demasiado caliente, los cultivos son más productivos y la gente es más saludable y más productiva", señaló Burke.

"Esto significa que en los países fríos, un poquito de calor ayuda. Pero lo opuesto es cierto en las naciones que ya tienen temperaturas elevadas".

Países tropicales

"En el caso de la mayoría de los países, se sabe con bastante certeza si el calentamiento global ayudó o dañó el crecimiento económico", afirmó Burke.

Los países tropicales, en particular, tienden a tener temperaturas que distan mucho de las ideales para el crecimiento económico.

"No hay ninguna duda de que el cambio climático los ha dañado".

Es menos claro qué impacto ha tenido el calentamiento global en naciones de latitudes medias, como Estados Unidos, China y Japón.

Para estas naciones y otras de climas más templados, el estudio indica un impacto económico menor al 10% del PIB.

"Algunas de las mayores economías tienen temperaturas ideales para la producción. Pero el aumento del calentamiento en el futuro las empujará más y más lejos de ese óptimo", afirmó Burke.

"Tremenda pérdida"

Los mayores emisores de gases de invernadero registraron en promedio un aumento en el PIB per cápita de 10% respecto al que habría tenido lugar sin el calentamiento global.

Pero en los países que emiten menos gases responsables del cambio climático el PIB per cápita cayó un promedio de 2%.

"Este declive es comparable al registrado en Estados Unidos durante la Gran Depresión. Es una tremenda pérdida en comparación con lo que estos países podrían haber registrado", señaló Burke.

Getty Images El estudio enfatiza la importancia de que las naciones pobres tengan acceso a fuentes de energía renovable para poder seguir creciendo sin agravar el calentamiento global.

Impacto global

Más allá de perdedores y ganadores en el corto plazo, si el calentamiento del planeta sigue su curso actual nadie resultará beneficiado, según los vaticinios del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés.

Getty Images Las emisiones de CO2 deben caer en 45% para 2030 para evitar los efectos más catatróficos del cambio climático, según el IPCC.

BBC Las concentraciones de CO2 en la atmósfera han aumentado continuamente en las últimas décadas.

El aumento en el nivel del mar, el derretimiento de los glaciares, las migraciones masivas desde los países más afectados hacia Europa y Estados Unidos, la intensificación de sequías y huracanes y la pérdida de cosechas tendrán un impacto a nivel mundial.

En su informe crucial de octubre de 2018, el IPCC señaló que las emisiones globales de CO2 deberían caer un 45% para 2030 para que el calentamiento no exceda 1,5grados a nivel global en relación a niveles preindustriales.

