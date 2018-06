Joe Jackson, quien impulsó la carrera de su hijo Michael Jackson y creó la agrupación musical "The Jackson 5", falleció este miércoles a los 89 años.

Una fuente cercana a la familia confirmó a la BBC el fallecimiento de Jackson, pero pidió no ser identificada ni proporcionó más detalles.

Jackson sufría de cáncer de páncreas en estado terminal y había sido hospitalizado en semanas recientes, según reportes de medios estadounidenses.

Su hija, la artista Janet Jackson, dio un especial agradecimiento a su padre durante su discurso el pasado 23 de junio en los premios de música Disney, tras recibir un premio honorífico por su carrera.

"Mi padre, mi increíble padre, me llevó a ser lo mejor que puedo ser", dijo entonces la cantante de 52 años en la gala celebrada en Los Ángeles.

Arquitecto musical

Joe Jackson, quien tuvo 11 hijos junto a su esposa Katherine, se dio a conocer como agente musical del grupo "The Jackson 5", originalmente conocido como "The Jackson Brothers".

La agrupación nació a principios de la década de 1960 en la ciudad de Gary, Indiana (centro oeste de Estados Unidos) y los vocalistas eran Michael, Jackie, Tito, Jermaine y Marlon.

Getty Images Joe Jackson a menudo fue señalado de manejar la carrera de algunos de sus hijos "con mano dura".

En 1969, los hermanos firmaron un contrato con la reconocida disquera Motown Records y fue el despegue de su fama.

Canciones como "ABC", "I Want You Back" y "I´ll Be There" ocuparon los primeros lugares de los listados musicales en Estados Unidos y se consideran clásicos de la música.

Tres de sus hijas, LaToya, Rebbie y Janet, lanzaron carreras musicales como solistas bajo la directriz de su padre, alcanzando diferentes niveles de notoriedad.

Figura polémica

El padre de los Jackson fue a menudo señalado como un hombre de carácter fuerte que ejerció un estricto control sobre las vidas de sus hijos músicos, que entonces eran niños y adolescentes.

Algunos de ellos declararon a medios años después que su padre los trataba de manera abusiva, con Michael y otros miembros de los Jackson alegando maltratos físicos y demandantes horarios de trabajo.

Getty Images Joe Jackson fue señalado por algunos de sus hijos por su carácter fuerte y a menudo "abusivo".

Joe Jackson admitió posteriormente que había azotado a Michael, pero negó que esto pudiese categorizarse como golpear.

"Lo azoté con una rama y un cinturón. Nunca le golpeé. Golpeas a alguien con un palo", le dijo al periodista de la BBC Louis Theroux en 2003.

La familia mantuvo disputas internas a lo largo de los años, a menudo ante el ojo público y con riñas sobre dinero que acabaron en tribunales.

Getty Images Joe y Katherine Jackson tuvieron 11 hijos y varios se dedicaron a la música.

En una entrevista con el Daily Mail antes de la muerte de su padre el miércoles, Jermaine Jackson reclamó que algunos miembros de su familia no tuvieron acceso a Jackson en sus últimos días.

"Nadie sabía qué estaba pasando. No deberíamos tener que rogar, implorar y discutir para ver a nuestro padre, especialmente en un momento como este", declaró al medio.

Sin embargo, la hija de Michael, Paris, expresó un sentimiento opuesto sobre su familia.

En un mensaje publicado el martes en su cuenta de Twitter, escribió: "Bendecida de tener una familia que se une como lo hacen los Jackson".

https://twitter.com/parisjackson/status/1011080933619843073?s=21

