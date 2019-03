El emotivo mensaje secreto que dejó una mujer enferma de cáncer terminal en los zapatos de boda de su hija

@LaceandLoveShoes Emma había pedido sus zapatos a medida, y su madre le añadió en secreto un emotivo mensaje.

Una mujer dice haberse quedado "destrozada" al encontrar un mensaje secreto de parte de su madre en sus zapatos de boda.

Emma, de Leicestershire, Reino Unido, se comprometió con su novio en 2016.

Pero un mes después, a su madre le diagnosticaron cáncer terminal. Emma esperaba que su madre pudiera asistir a la boda, pero falleció en 2017.

Cuando Emma recibió la semana pasada los zapatos que vestirá en la boda, descubrió que su madre los había pagado sin decírselo.

Y, escrito en las suelas de los zapatos, había un mensaje sorpresa que decía: "Quería que tuvieras un regalo de mi parte en el día de tu boda. Tus zapatos de boda son mi regalo para ti".

"Espero que tengas un día mágico. Mucho mucho amor y abrazos. Mamá xxxx".

"Sorpresa total"

Emma, de 38 años, que se casará con su prometido Richard el próximo agosto, dijo: "Ha sido tan difícil planificar una boda sin tenerla conmigo, he llorado mucho".

Contó que recibió los zapatos por correo el pasado sábado: "No tenía ni idea, mi prometido sí lo sabía, Fue una sorpresa total".

"Saqué un zapato, vi parte del mensaje y no se me ocurría de quién podía ser".

Cuando se dio cuenta de que era de su madre, recuerda, empezó a llorar: "Estaba totalmente destrozada. No podía respirar. No podía hablar".

Emma Emma no pudo adelantar la boda, pero su madre visitó el lugar donde se va a celebrar.

Emma explicó que su madre, a quien le dieron entre uno y dos años de vida tras el diagnóstico de cáncer de pulmón, escribió diversas cartas a miembros de la familia.

"Yo no recibí una carta, le faltó tiempo", señaló Emma. "Así que esto es especial para mí".

Después de compartir su historia en Facebook, Emma recibió numerosos mensajes de apoyo.

Emotivo par de zapatos

Amanda Weise, que dirige la tienda online Lace and Love que hace zapatos a medida, dijo que fue bonito ser parte de este regalo especial.

"Probablemente es el par de zapatos más emotivo que haré jamás", expuso Weise. "Espero que le dé cierto consuelo ese día. Será como caminar hacia el altar con su mamá".

Weise indicó que la madre de Emma se puso en contacto con ella unas semanas después de que se hiciera el pedido inicial.

"Fue su madre quien me contó que tenía cáncer y que no estaría presente en la boda de Emma. Me lo dijo en el primer mensaje que me envió".

"Su madre me escribió por correo para decir que quería pagar los zapatos. Respondí que Emma había pagado ya la mitad. Contestó: ´¿puedo hacer el pago total y después le devuelves el dinero cuando reciba los zapatos?´.

"Yo era consciente de que la mujer estaba enferma terminal en ese momento. Creo que Emma esperaba que pudiera llegar a la boda. Pero por el mensaje que escribió, creo que la madre sabía que la boda sería después de su muerte".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=UtuieuqZq7M

https://www.youtube.com/watch?v=chAeHyV7aSA

https://www.youtube.com/watch?v=cyKX3E21fLA