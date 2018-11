Diabetes: las respuestas a las 5 dudas más frecuentes

Getty Images La diabetes tipo 1 tiende a aparecer temprano en la niñez o la adolescencia. Puede estar vinculado a la genética o desencadenado por una infección viral.

La diabetes es una enfermedad seria de por vida que cualquiera puede sufrir.

Se estima que 422 millones de personas viven con diabetes en todo el mundo, cuatro veces más que hace 40 años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La diabetes se produce cuando el cuerpo no puede procesar todo el azúcar o glucosa en el torrente sanguíneo.

La glucosa no es mala, sino que es el combustible de todas las células del cuerpo.

Algunos tejidos, para poder utilizar esta glucosa, necesitan de la acción de la insulina, que es una hormona producida por el páncreas que facilita que la glucosa ingrese a la célula, y así ésta pueda transformar glucosa en energía.

Las complicaciones de la diabetes pueden llevar a un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, ceguera, insuficiencia renal y amputación de las extremidades inferiores.

A pesar de los riesgos, muchas personas que tienen diabetes no lo saben. Pero los cambios en el estilo de vida pueden prevenirlo en muchos casos.

En el día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este 14 de noviembre, en BBC Mundo investigamos cuáles son las dudas más frecuentes que las personas preguntan a Google sobre la diabetes y se las preguntamos a tres especialistas.

Getty Images Los azúcares refinados aumentan los niveles de glucosa en nuestro torrente sanguíneo.

1) ¿Cuáles son los primeros síntomas de la diabetes? ¿Y en los niños?

"Por lo general, el medico advierte al paciente que tiene diabetes tipo 2 en base a los resultados de pruebas de laboratorio que miden el nivel de azúcar en la sangre. La mayor parte de pacientes con diabetes tipo 2 no tienen síntomas. Los síntomas son más comunes en pacientes con diabetes tipo 1, cuando los niveles se mantienen muy elevados por mucho tiempo.

Es posible que se desarrolle fatiga, sed, hambre, exceso de orina, visión borrosa y pérdida de peso". - Victor Montori, doctor endocrinólogo especialista en diabetes de la Clínica Mayo de Estados Unidos.

"En los niños, frecuentemente la forma de presentación de la diabetes es la del tipo 1. Los síntomas por lo general son más intensos y se presentan en un menor tiempo: sed intensa, pérdida de peso, orinas frecuentes, cansancio, no juegan como lo hacían de forma habitual, somnolencia". - José Agustín Mesa Pérez, médico endocrinólogo y presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes.

"En las últimas décadas hemos tenido un aumento alarmante de casos de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, vinculado a la mayor obesidad y hábitos de vida sedentarios". - Dra. Fabiana Vazquez, vocal de la Sociedad Argentina de Diabetes.

Getty Images La insulina es la hormona que produce el páncreas y que permite a nuestro cuerpo absorber la glucosa.

2) ¿Cuándo el nivel de azúcar en sangre es peligroso?

"En ayunas, el nivel normal de azúcar en sangre es de 70 a 110 miligramos por decilitros (mg/dl). Después de las comidas, estos valores suben, pero la insulina se encarga de que vuelvan al rango normal rápidamente (habitualmente 2 horas). Los valores mayores a 180 mg/dl sostenidos por más de 2 horas son tóxicos para las células, y si se repiten muchas veces pueden originar daño permanente en ellos, especialmente en riñones, ojos, corazón y nervios de las piernas".

"A la larga, todo el organismo resulta afectado si los valores son altos. Por eso, las personas con diabetes deben tener las glucemias en un rango entre 70 y 180 mg/dl la mayor parte del día". - Dra. Fabiana Vazquez, vocal de la Sociedad Argentina de Diabetes.

"El paciente con diabetes tipo 2 puede comenzar a deshidratarse cuando el nivel de azúcar excede 200 mg/dL pero personas sin ningún otro problema pueden mantener niveles altos de azúcar sin mayor peligro. Cuando el nivel es muy alto, por ejemplo encima de 300 mg/dL, el riesgo es mayor y requiere atención". - Victor Montori, doctor endocrinólogo especialista en diabetes de la Clínica Mayo de Estados Unidos.

"También hay que hablar de valores hacia abajo. Las personas que tienen diabetes incluso las que tienen algunas complicaciones deberían evitar tener valores de glucosa por debajo de 70 mg/dl tanto en ayuno como luego de ingerir alimentos". - José Agustín Mesa Pérez, médico endocrinólogo y presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes.

Getty Images Sentirse muy cansado, tener sed constantemente y orinar más de lo normal son algunos de los síntomas de la diabetes

3) ¿Cuáles son las diferencias de la diabetes tipo 1 y 2?

"En la clasificación de diabetes hay 4 tipos, pero en la práctica se expresa como tipo 1 o 2. La tipo 1 se presenta generalmente en jóvenes menores de 30 años, delgados y que no tienen un antecedente hereditario de diabetes".

"Generalmente lo hace con síntomas agudos. La diabetes tipo 2 suele presentarse en adultos con más de 40 años, muy relacionada al sobrepeso o a la obesidad, con un perímetro de la cintura abdominal medido en casa por encima de 80 cm en mujeres y 90 cm en hombres. También está asociada con otros factores de riesgo, como los triglicéridos altos e hipertensión arterial e hígado graso". - José Agustín Mesa Pérez, médico endocrinólogo y presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes.

"En la diabetes tipo 1, el uso adecuado de la insulina (un trabajo laborioso y caro) les ofrece a estos pacientes la posibilidad de una vida sin limitaciones. Los pacientes con diabetes tipo 2, al ser más leve, las anormalidades se pueden controlar bien con dieta, ejercicio, manejo de estrés, y medicamentos (pastillas, inyecciones, insulina)". - Victor Montori, doctor endocrinólogo especialista en diabetes de la Clínica Mayo de Estados Unidos.

Getty Images Se estima que 422 millones de personas viven con diabetes en todo el mundo.

4) ¿La diabetes tiene cura? ¿Se puede evitar?

"La diabetes no se cura, pero bien controlada, la persona puede hacer una vida normal. No hay forma de saber quién tendrá diabetes 1, ni forma de evitarla. En cambio la diabetes tipo 2 tiene factores desencadenantes muy claros, y mantener un peso adecuado, alimentación saludable y balanceada y hacer ejercicio físico regularmente puede evitar o retrasar la aparición en quienes tienen predisposición genética". - Dra. Fabiana Vazquez, vocal de la Sociedad Argentina de Diabetes.

"El trasplante de páncreas es una alternativa agresiva que resuelve en muchos casos la falta de insulina en la diabetes tipo 1". - Victor Montori, doctor endocrinólogo especialista en diabetes de la Clínica Mayo de Estados Unidos.

"No hay cura y hay que tener mucho cuidado con los mentirosos y charlatanes que la prometen. Pero es una enfermedad crónica perfectamente controlable, que entre más temprano se diagnostique y se trabaje de manera intensa en la reducción de factores de riesgo se evitan otras complicaciones". -José Agustín Mesa Pérez, médico endocrinólogo y presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes.

Getty Images Intercambiar azúcar refinadapor frutas y granos integrales es una manera de ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre.

5) ¿Qué comidas causan diabetes?

"Ninguna. No hay alimentos que puedan desarrollar por sí mismos la diabetes. La confusión viene porque el hombre prehistórico necesitaba ahorrar energía para poder vivir y lo lograba a través de mecanismos de ahorro de insulina".

"Pero con el paso del tiempo y la alta disponibilidad de alimentos comenzamos a tener problemas: el consumo de exceso de energía que comenzó a llegar con el desarrollo industrial. Y ya no eran alimentos naturales, sino alimentos en conservas para lo cual la digestión no está preparada. Comenzó a subir un exceso en el depósito de calorías en el tejido graso, en el hígado, y en otras estructuras. La conclusión fue el desarrollo de las enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, el cáncer, etc". -José Agustín Mesa Pérez, médico endocrinólogo y presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes.

"El adecuado consumo de vegetales (tanto crudos como cocidos y de varios colores) y frutas puede ayudar a equilibrar la alimentación y a incorporar antioxidantes naturales que ayuden a prevenir la diabetes".

"Las dietas ricas en grasas, especialmente si son de origen animal, así como los hidratos de carbono simples (azúcares) y comidas manufacturadas está demostrado que se asocian a mayor posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2. El exceso de comidas rápidas y snacks es una de las causas de la mayor frecuencia con que detectamos diabetes tipo 2 en los niños". Dra. Fabiana Vazquez, vocal de la Sociedad Argentina de Diabetes.

Getty Images La diabetes es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y amputaciones de miembros inferiores, según la ONU.

