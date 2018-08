Getty Images Muchos jardineros usan el herbicida que contiene glifosato.

La gigante farmacéutica Bayer desestimó, el sábado, las acusaciones de que un ingrediente que se encuentra en sus herbicidas sea cancerígeno.

La compañía alemana, propietaria de la trasnacional Monsanto, señaló que los herbicidas que contienen glifosato son seguros.

El viernes, la jueza Suzanne Ramos Bolanos le ordenó a Monsanto que le pague US$289 millones en daños y en compensación a Dewayne Johnson, un jardinero estadounidense que afirmó que los productos de esa empresa le provocaron cáncer.

Un jurado en California dijo que Monsanto le debió haber advertido a los consumidores sobre los peligros de sus herbicidas Roundup y RangerPro.

Bayer completó la adquisición de Monsanto por US$66.000 millones en junio.

"Sobre la base de las conclusiones científicas, las opiniones de las autoridades reguladoras en todo el mundo y la experiencia práctica de décadas usando glifosato, Bayer está convencido de que el glifosato es seguro y no causa cáncer", le dijo un portavoz de Bayer a la agencia de noticias AFP.

Bayer no respondió a una solicitud de la BBC para conocer su posición.

Apelación

La histórica demanda fue la primera en ir a juicio con el argumento de que había una relación entre el glifosato y el cáncer.

Getty Images "Nunca hubiera rociado ese producto en la escuela o alrededor de personas si supiera que les haría daño", dijo el jardinero Dewayne Johnson.

En 2014, Johnson fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que surge en los linfocitos.

Sus abogados dijeron que había usado regularmente una forma de RangerPro cuando trabajaba en una escuela en Benicia, California.

Como el jardinero, hay más de 5.000 demandantes con casos similares en Estados Unidos.

El glifosato es el herbicida más común del mundo.

El fallo de la justicia californiana podría generar cientos de demandas contra Monsanto.

La compañía dijo que tiene la intención de apelar el veredicto.

¿Qué es el glifosato? ¿Es peligroso?

El glifosato fue introducido por Monsanto en 1974, pero su patente expiró en 2000 y en la actualidad la sustancia química es vendida por varios fabricantes.

En Estados Unidos, más de 750 productos lo contienen.

En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (ARC, por sus siglas en inglés: Agency for Research on Cancer), el órgano de la Organización Mundial de la Salud dedicado al estudio del cáncer, concluyó que el glifosato era "probablemente cancerígeno para los humanos".

Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés: Enviromental Protection Agency) insistió en que es seguro cuando se usa con cuidado.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés: European Food Safety Authority) también dijo que es poco probable que el glifosato cause cáncer en las personas.

En noviembre, los países de la Unión Europea votaron para renovar la licencia de glifosato, pese a las campañas de activistas que se oponían a la medida.

James Cook, corresponsal de la BBC en América del Norte, informó que en California -donde un juez dictaminó recientemente que el café debe ser vendido con una advertencia cancerígena- la industria agrícola introdujo una demanda para evitar dicha etiqueta en el glifosato, aunque el estado lo considera como un químico conocido por causar cáncer.

¿Qué pasó en el caso?

Los miembros del jurado concluyeron el viernes que Monsanto había actuado con "malicia" y que sus herbicidas contribuyeron "sustancialmente" a la enfermedad terminal de Johnson.

Getty Images La juez Suzanne Ramos Bolanos dictó el histórico fallo.

Después de un juicio de ocho semanas, el jurado ordenó a la compañía pagar US$250 millones en daños más otros costos que llevaron la cifra total a casi US$290 millones.

El abogado de Johnson, Brent Wisner, dijo que el veredicto del jurado mostró que la evidencia contra el producto era "abrumadora".

"Cuando tienes razón, es realmente fácil ganar", dijo.

¿Cómo reaccionó Monsanto?

"El jurado se equivocó", dijo el vicepresidente de la empresa, Scott Partridge, frente al tribunal en San Francisco.

En una declaración escrita, la compañía dijo que se solidarizaba con Johnson y su familia, pero que "continuaría defendiendo vigorosamente este producto, que tiene una historia de 40 años de uso seguro".

"La decisión de hoy no cambia el hecho de que más de 800 estudios y reseñas científicas y las conclusiones (a las que llegaron) la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y las autoridades reguladoras en todo el mundo, respaldan el hecho de que el glifosato no causa cáncer y no causó el cáncer del señor Johnson", agregó.

