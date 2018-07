Cuán cierto es que las empresas usan el micrófono de tu teléfono para escucharte y qué hacer al respecto

Getty Images ¿Crees que tu teléfono "escucha" lo que dices para ofrecerte publicidad?

¿Puede una aplicación activar el micrófono de tu teléfono sin que te des cuenta? ¿Hasta qué punto "te escucha" tu celular?

Las sospechas han aumentado en los últimos años.

"Un día, vino a visitarme un amigo y me contó que necesitaba cirugía láser ocular", explicó Austin, de Tigard, Estados Unidos. "Al entrar en Facebook apareció un anuncio de cirugía Lasik. Yo veo perfectamente y nunca busqué tal cosa en internet".

"La semana pasada dejé mi trabajo y hablé con una amiga sobre qué voy a hacer ahora. Le dije que como me gusta el café, podría terminar en Starbucks. Facebook me mostró después el anuncio de un evento en Londres en el que la empresa buscaba empleados" para la compañía, dijo la británica Lindsey, de Lincoln.

Los testimonios y las dudas se repiten a lo largo ancho de internet. En Reddit, Quora y otros sitios web, decenas de internautas expresan sus preocupaciones ante la posibilidad de que sus teléfonos inteligentes les estén espiando.

¿Qué hay de cierto en todo eso?

"Extrañas coincidencias"

Facebook, la red social más usada en todo el mundo, está en el epicentro de muchas de las críticas por este motivo.

Pero la empresa lo niega.

"Algunos artículos recientes sugieren que escuchamos las conversaciones de la gente para mostrarles anuncios personalizados. Eso no es cierto. Facebook no usa el micrófono del teléfono para ofrecer publicidad o gestionar lo que aparece en el muro", expresó la compañía de Mark Zuckerberg en un comunicado.

Pero también agregó: "solo accedemos al micrófono si le diste permiso a nuestra app y si usas una herramienta específica que requiera audio".

Kelli Burns, profesora de comunicación de masas en la Universidad del Sur de Florida, EE.UU., opina que la red social no miente. La académica le dijo a BBC Mundo que no cree que Facebook escuche realmente a sus usuarios.

"Hay historias en ambos lados de esta cuestión. Muchas personas me han contado cosas. Y la verdad es que hay extrañas coincidencias difíciles de explicar, pero yo no tengo ninguna prueba sólida", aseguró.

Ella no es la única que habla de casualidades.

"Hay demasiadas coincidencias, ¿no creen? Muchos casos de gente que dice que habló de cualquier cosa que después apareció en la pantalla de su celular", le dijo a la BBC Ken Munro, especialista en ciberseguridad de la firma británica Pen Test Partners.

"¿Ocurre? Probablemente", afirmó.

Más allá de Facebook

Tal vez el caso de grandes organizaciones como Facebook o Google sea más complejo. Además, sea cual sea la empresa acusada, las escuchas son algo difícil de probar.

Sin embargo, ha habido historias recientes en las que los altavoces inteligentes de Google y Amazon protagonizaron escuchas de conversaciones privadas "de fondo". Las empresas lo justifican alegando errores técnicos.

Patrick Wardle, exempleado de la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU. y de la NASA que se dedica a la seguridad informática, le dijo a la BBC que no cree que las grandes empresas se dediquen a espiar por el teléfono, pero que "existe el peligro de que aplicaciones más pequeñas, de terceros, puedan estar haciéndolo".

"El problema es que no sabemos cuáles usan los datos del micrófono de manera legítima. No tenemos garantías".

Jamie Smith, analista de la firma británica especializada en informática forense IT Group, le habló a BBC Mundo de Alphonso software.

Se trata de un sistema elaborado para recabar datos a través del micrófono del teléfono sobre hábitos de consumo televisivos -incluso cuando el aparato está dentro del bolsillo- y venderlos a anunciantes, que protagonizó titulares internacionales a principios de este año.

Cerca de mil juegos móviles y aplicaciones sociales usan ese software, se lee un informe publicado en enero por el diario británico The Independent.

"Sin duda, hemos sido testigo de casos de escucha vía software de ruidos de fondo como los de la televisión, aunque el último que funcionaba así (Alphonso software, en juegos de Dumandu Games) parece haber sido eliminado", declaró Smith.

El peligro de las descargas ilegales

"Hasta el momento, no hemos encontrado nada más que espíe las conversaciones. Pero eso no significa que no existan. Aunque es improbable que cualquier aplicación descargada de una tienda oficial (Apple App Store, Google Play, etc) pueda contener software de esa naturaleza".

"Sin embargo, una app descargada ilegalmente de un sitio desprotegido puede ser peor".

En el caso de Alphonso, Smith dice que el software transformaba los sonidos recabados por el micrófono en "firmas de audio digitales".

"Esto significa, en resumen, ´mezclar los bits´ de un grupo de datos usando un algoritmo matemático para, muy probablemente, garantizar la integridad de lo que se transmite (pasar los datos de tu teléfono a la base de Alphonso)", añadió el especialista.

Esa herramienta, dice Smith, fue usada por anunciantes para dirigir mejor los anuncios en base al contenido que consumen los usuarios.

"Y si existen más aplicaciones de este tipo que escuchan conversaciones, no es raro que se usen para ofrecer publicidad personalizada. De lo contrario, no habría incentivo comercial para desarrollar esa tecnología".

Pero entonces ¿qué hacer al respecto?

El analista recomienda precaución.

"Hay que estar alerta con las aplicaciones que piden permisos en áreas específicas de tu teléfono. Por lo general, suelen hacerse facilitaciones y admisiones. Por ejemplo, te piden permiso la primera vez que abres la aplicación".

"Presta atención a estos permisos, que pueden cambiar en cualquier momento después de la instalación", advierte.

Otra opción es comprobar los ajustes del teléfono y denegar el acceso a las apps que no quieras que usen tu micrófono.

"Evita también descargar aplicaciones de fuentes no verificadas, como desarrolladores que puede que no sean claros u honestos sobre la utilidad de la aplicación".

"Por último, si estás convencido de que una aplicación está escuchando tus conversaciones, ¡desinstálala!", concluye.

