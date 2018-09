Cuáles son los tratamientos alternativos para el cáncer más populares pero de los que no hay evidencia científica

Getty Images Cuando las terapias tradicionales fallan, muchos recurren a tratamientos que no cuentan con evidencia científica.

Muchos pacientes con cáncer que han agotado las opciones que les ofrece la medicina tradicional recurren a otros tipos de tratamientos, por lo general costosos, con esperanzas de hallar una cura para su enfermedad.

Algunos optan por la inmunoterapia, un tratamiento de vanguardia que ha demostrado ser exitoso en algunos casos, pero no en todos.

Otros buscan alternativas que, en opinión de expertos, pueden ofrecer falsas expectativas y alentar a los pacientes a gastar más dinero en tratamientos cuya efectividad no ha sido demostrada con evidencia científica.

Según explica Martin Ledwick, enfermero y director de información de la organización Cancer Research UK, es importante establecer la diferencia entre medicina y tratamientos complementarios (como el yoga, la acupuntura y el masaje, que pueden ayudar a mejorar el bienestar y la calidad de vida del enfermo) y las terapias alternativas que buscan remplazar a los tratamientos convencionales.

"No existe evidencia científica de que muchos tratamientos alternativos funcionen. Si no, los estaríamos usando. Si la gente gasta mucho dinero en tratamientos cuyo efecto no ha sido demostrado, es muy triste, porque alguien les está sacando dinero", dice Ledwick.

BBC Mundo te presenta una lista de cuáles son los tratamientos alternativos más populares contra el cáncer pese a que no exista evidencia científica que los respalde.

1. Terapia Gerson

El tratamiento: la terapia Gerson es un tratamiento establecido por un médico alemán llamado Max Gerson en la década de los años 20 y 30.

EPA La dieta de la terapia Gerson incluye jugos de frutas y vegetales crudos.

Está basado en una dieta que consiste en la ingestión de jugos crudos y orgánicos cada hora. Incluye también enemas de café y numerosos suplementos en la dieta.

Los pacientes deben por lo general visitar clínicas en México o Alemania para supervisar el tratamiento, que puede costar por semana cerca de US$8.000.

La evidencia: no hay evidencia científica de que la terapia Gerson sirva para tratar el cáncer y, en algunos casos, puede llegar a ser perjudicial para la salud.

2. Dieta alcalina

El tratamiento: está basado en la idea de que el cáncer florece en un ambiente ácido. Por eso, si cambiamos los niveles de pH en el cuerpo para hacerlo más alcalino, crearemos un ambiente más hostil para el cáncer.

Getty Images La dieta sugiere comer más alimentos "alcalinos" para cambiar el pH del cuerpo.

La dieta sugiere comer más alimentos "alcalinos", como por ejemplo vegetales y frutas.

La evidencia: la sangre es, por lo general, levemente alcalina. No se puede cambiar el pH por un tiempo significativo con lo que comes y cualquier exceso de ácido o álcali se elimina a través de la orina.

No hay evidencia que muestre que la dieta pueda manipular todo el pH del cuerpo o de que pueda tener algún impacto contra el cáncer.

3. Antineoplastones

El tratamiento: fue inventado por el doctor Stanislaw Burzynski y publicitado por su clínica en Houston, Estados Unidos.

La terapia está basada en la idea de que los péptidos, aislados de la orina, pueden usarse para curar el cáncer.

Los pacientes pueden participar en "ensayos clínicos" si pagan ellos mismos sus costosos gastos.

La evidencia: la única clínica que reporta resultados positivos de los ensayos es la del doctor Burzynksi. Ningún otro investigador ha podido demostrar que este tipo de tratamiento ayude a tratar el cáncer.

4. Dosis elevadas de vitamina C

El tratamiento: inyección de altas dosis de vitamina C en la corriente sanguínea. Se están llevando a cabo varios ensayos clínicos, sobre todo en EE.UU., para investigar su efecto.

Getty Images En EE.UU. se están llevando a cabo ensayos clínicos donde se está probando el efecto de inyecciones de altas dosis de vitamina C.

La evidencia: hasta ahora no hay evidencia confiable de que las inyecciones intravenosas de altas dosis de vitamina C ayuden a tratar el cáncer.

Además, pueden interferir con el funcionamiento de la radioterapia.

Fuente: Cancer Research UK

Tratamientos en fases tempranas de prueba e investigación

Aceite de cannabis - CBD (cannabidiol)

Getty Images En la actualidad hay muchos ensayos clínicos sobre tratamientos con aceite de cannabis.

Si bien hay cierta evidencia de que los cannabinoides pueden ralentizar el crecimiento de los tumores en el laboratorio, no hay suficiente evidencia encontrada en pacientes para respaldar esta teoría.

En la actualidad hay muchos ensayos sobre este tratamiento. En muchos países aún está prohibido el consumo y posesión de cannabis.

Si quieres un análisis más detallado sobre la investigación de esta terapia, consulta este artículo (en inglés) de Cancer Research UK*.

Hipertermia

La hipertermia, también llamada terapia termal o termoterapia, es un tipo de tratamiento para el cáncer en el que se expone el tejido del cuerpo a temperaturas elevadas.

Investigaciones han demostrado que las altas temperaturas pueden dañar y matar células cancerosas, produciendo por lo general un daño mínimo en los tejidos normales.

Estos estudios están todavía en una fase inicial y los detalles de los tratamientos aún no están disponibles en su mayoría.

El Instituto Nacional del Cáncer, en Estados Unidos, tiene más información sobre los ensayos clínicos. Puedes obtener más información (en inglés) aquí*.

* La BBC no se hace responsable de los contenidos de vínculos externos.

