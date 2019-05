Crisis en Venezuela: 4 figuras clave de las Fuerzas Armadas

SOPA Images Nicolás Maduro y Juan Guaidó aseguran contar con apoyo militar. La gran pregunta es qué militar apoya a quién.

La crisis de Venezuela regresó el martes a los enfrentamientos callejeros entre fuerzas leales al presidente Nicolás Maduro y seguidores de los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López.

Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional que en enero se proclamó presidente encargado, se puso al frente de un levantamiento contra el gobierno de Maduro que inició cuando acudió junto a un grupo de uniformados a liberar de su arresto domiciliario a López, que cumplía una condena de 14 años y ahora se encuentra "como huésped" en la embajada de España en Caracas.

Ambos bandos pugnan por el apoyo popular y han pedido a los venezolanos que salgan a la calle a manifestarse a su favor.

Pero hay un respaldo que necesitan aún más y que resultará decisivo para hacerse con el control del país: el de los militares.

Getty Images El apoyo de los militares resultará decisivo en la pugna entre Guaidó y Maduro.

Ya desde su primera aparición en video desafiando al gobierno de Maduro este martes, Guaidó se veía rodeado de soldados y tanto él como López aseguraron contar con el apoyo de militares.

Maduro también echó mano de las Fuerzas Armadas a la hora de responder a los opositores.

En su primera declaración, hecha en un tuit, afirmó contar con la "total lealtad" de los comandantes militares y más tarde, en una declaración televisiva, contó con la compañía del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y altos mandos del Ejército.

El consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, nombró el martes a tres figuras clave que estarían presuntamente a favor de un cambio de gobierno.

Uno de ellos es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Maikel Moreno, y los otros dos son militares: el ministro Padrino e Iván Hernández, comandante de la guardia de honor de Maduro.

https://twitter.com/AmbJohnBolton/status/1123391271274536961

Hay otros dos además de ellos. Te los presentamos.

1. Iván Hernández Dala, director de la DGCIM

Iván Rafael Hernández Dala es el director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y comandante de la guardia de honor de Maduro.

Su institución se encarga de evitar que el presidente y las Fuerzas Armadas sean víctimas de espionaje y ha sido señalada como responsable de torturas a presos políticos.

https://twitter.com/marcorubio/status/1096772072263598080?lang=es

El mismo Hernández, de 52 años, ha recibido acusaciones parecidas.

El senador estadounidense Marco Rubio lo tachó de "abusador de derechos humanos en serie". En un tuit, le preguntó: "¿Cuánto tiempo más vas a poner la salud de la Familia Criminal Maduro por encima de la salud y bienestar de tu propia familia?"

El director de la DGCIM fue sancionado primero por la Unión Europea en junio de 2018, luego por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en febrero de 2019 y, más recientemente, por el gobierno canadiense el pasado 15 de abril.

"Estamos sancionando a los funcionarios a cargo del aparato de seguridad e inteligencia de Maduro, que han violado sistemáticamente los derechos humanos y han suprimido la democracia, incluso mediante la tortura y otros usos brutales de la fuerza", afirmó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, cuando presentó la lista de sancionados que incluía a Hernández.

Junto a Vladimir Padrino y Mikael Moreno, presidente del Supremo; Iván Hernández fue señalado por el consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, como uno de los altos cargos venezolanos que se habían "comprometido" a retirar a Maduro del poder.

"Ustedes saben muy bien el rol que jugaron en la planificación del paso hacia la democracia dado hoy en Venezuela. Ahora deben resistir y hacer lo mejor para Venezuela. Nosotros, y el mundo, los haremos responsables por aquellos venezolanos que hoy resulten heridos", escribió en Twitter.

Sin embargo, la aparición de Padrino junto a Maduro durante su mensaje televisivo sembró dudas sobre la veracidad de las declaraciones de Bolton.

2. Vladimir Padrino, ministro de Defensa

Vladimir Padrino, de 55 años, es el titular del Ministerio del Poder Popular para la Defensa desde 2014.

Al igual que Hernández, también se encuentra sancionado por la OFAC, en su caso, desde el 25 de septiembre del año pasado.

La trayectoria de Padrino en el chavismo viene de lejos, ya que fue uno de los militares que participó junto a Hugo Chávez en el golpe de Estado con el que este intentó derrocar a Carlos Andrés Pérez en 1992.

Getty Images Vladimir Padrino es el ministro de Defensa.

En abril de 2002, cuando fue Chávez quien sufrió un golpe de Estado que logró sacarlo del poder durante 48 horas, Padrino lideró uno de los comandos que se rebelaron para defenderlo.

Desde entonces, fue escalando posiciones y se convirtió en uno de sus hombres de confianza.

En 2012, cuando Chávez lo nombró segundo comandante del Ejército (el cargo más alto en esa institución después del mismo Chávez) y jefe del Estado Mayor, el actual ministro de Defensa pronunció unas palabras polémicas.

"Se hacen presentes en la avenida Monumental de Los Próceres 10.890 patriotas, bolivarianos, socialistas, antiimperialistas, revolucionarios, adiestrados y equipados para asumir el sagrado deber de la defensa de la Nación".

El militar fue criticado por "violar la Constitución", al declarar a las Fuerzas Armadas seguidoras de una determinada tendencia política: el chavismo.

Getty Images John Bolton dijo que Padrino y a Hernández se habían "comprometido" a colaborar con el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Tras la muerte de Chávez, trasladó esa lealtad a Maduro, que lo nombró ministro al año siguiente.

En febrero de este año, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió al ejército venezolano que retirara su apoyo a Maduro, Padrino, rodeado de comandantes militares, le respondió con una advertencia: "Van a tener que pasar por estos cadáveres".

"[Las Fuerzas Armadas] Nunca aceptarán órdenes de ningún gobierno extranjero", dijo.

"No somos mercenarios que se venden al mejor postor".

Este martes, después de que Bolton lo señalara como uno de los altos cargos que supuestamente se habían comprometido a derrocar a Maduro esta semana, contestó acompañando al presidente venezolano en su presentación televisiva como muestra de lealtad al gobierno.

https://twitter.com/vladimirpadrino/status/1123178104778833921

En su cuenta de Twitter, Padrino rechazó el "movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país".

Familiares del ministro, sin embargo, no comparten su postura.

En un video difundido a través de redes sociales, primos y hasta su madre le pidieron que dejara de apoyar a Maduro.

"Hoy es el pueblo que está en las calles exigiendo una calidad de vida digna. Debes escuchar esas exigencias y responder a ellas", le dice uno de sus primos.

"Hoy primo, decide si te pones del lado del pueblo o lo masacras. Será tu decisión pasar a la historia como un libertario o un tirano. Será lo último que te lleves el día y al momento de tu partida. ¿Cuál será tu legado, primo?"

"Primo, no permitas el genocidio de nuestro pueblo".

https://twitter.com/SergioNovelli/status/1123391352782426113

Su madre acaba el video recordándole lo mucho que lo quiere: "Yo apelo a ese hermoso ser humano al que vi crecer".

"Tú, al igual que otros venezolanos, soñaban con un mejor país y creciste en un proyecto que, hoy, es evidente que fracasó".

"Sabemos lo difícil que debe ser estar en tu lugar y lo extremadamente complejo que será dar el valiente paso de ponerte del lado del pueblo. Pero tú, mi amor, puedes hacerlo".

"Tienes con qué y, sobre todo, tienes un por qué. Nosotros te hablamos porque nunca perdemos la esperanza de verte dar el paso correcto".

Los hijos de Padrino estudian en España.

3. José Ornelas Ferreira, jefe de Estado Mayor

José Adelino Ornelas Ferreira es el segundo comandante y jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas desde 2017.

También fue uno de los militares que apoyó a Chávez en el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez en 1992, por el que acabó en la cárcel.

"Fui preso orgulloso", dijo respecto a esto en una entrevista dada al Correo del Orinoco en 2016.

AFP Ornelas dice haber estado con Hugo Chávez en el momento de su muerte.

Ornelas conoció a Chávez en la academia militar, donde este fue su instructor de historia. Ocupaba el puesto de jefe de la guardia presidencial cuando el exmandatario falleció en 2013 y, según le dijo entonces a la agencia de noticias AP, estuvo presente en el momento de su muerte.

"No podía hablar, pero lo dijo con los labios... ´yo no quiero morir, por favor no me dejen morir´, porque él quería a su país, se inmoló por su país", afirmó, según AP.

"Sufrió bastante. Nosotros que estábamos al lado... Sufrió mucho esa enfermedad. Y bueno, la historia la escribiremos y algún día alguien escribirá y algún día el médico escribirá".

Este martes, Ornelas fue señalado por el diputado de la Asamblea Nacional José Antonio Mendoza como el responsable del levantamiento protagonizado por Guaidó, algo que el militar desmintió en Twitter.

https://twitter.com/OrnelasFJoseA/status/1123226323554570242

4. Cristopher Figuera, exdirector del Sebin

Cuando Guaidó inició el levantamiento militar, Manuel Ricardo Cristopher Figuera era director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), un organismo acusado de ser una herramienta de persecución y torturas contra quienes se oponen al gobierno.

Una investigación de BBC Mundo recreó las denuncias de abusos de presos políticos que habían estado recluidos en su sede principal, el Helicoide.

Efectivos del Sebin eran los encargados de custodiar el domicilio de Leopoldo López y, según este mismo afirmó, fueron estos quienes dieron como válido el indulto que le otorgó Juan Guaidó cuando fue a buscarlo este martes y lo liberaron.

Así que no es de extrañar que cayeran sobre Figuera las sospechas de haber colaborado con Guaidó.

Sobre todo, después de que Gerardo Márquez, miembro de la Asamblea Constituyente, controlada por el chavismo, afirmara en una entrevista dada a Unión Radio que Figuera "prácticamente" dirigía la operación y que se había dado a la fuga.

Getty Images Nicolás Maduro cuenta con el apoyo de las milicias.

Sin embargo, más tarde comenzó a circular por las redes sociales un supuesto comunicado de Figuera en el que aseguraba que nunca había desconocido a Maduro como presidente, pero renunciaba su cargo tras haber descubierto negociaciones a espaldas del presidente.

"Para nadie es secreto el estado de deterioro en todos los órdenes en el que está sumergida la Patria y sería irresponsable de mi parte culpar de ello solo al imperio norteamericano", se puede leer en el comunicado, cuya autoría no pudo ser confirmada por BBC Mundo.

Figuera fue edecán de Chávez durante 12 años y ejerció de subdirector de la DGCIM hasta octubre de 2018, cuando fue elegido para reemplazar a Gustavo González López a la cabeza del Sebin.

González estaba siendo muy criticado por la muerte de Fernando Albán, un político venezolano preso en el Helicoide que cayó desde el décimo piso. Las autoridades aseguran que se trató de un suicidio, una versión que la familia no cree.

A raíz del levantamiento y las sospechas sobre Figuera, Maduro decidió este martes destituirlo y reponer a Gustavo González como director del Sebin.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=GCO92Wbx4Wg

https://www.youtube.com/watch?v=pa__B6ETqpo