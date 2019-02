Con apenas 20 años, iba a atravesar lo que ella considera la peor etapa de su vida.

A días de comenzar sus prácticas, empezó a sentir dolores muy fuertes en la espalda. Tuvo que echar mano de medicación para conseguir ir a trabajar. Pero no funcionaron.

Se sentía débil y acabó por dejar la pasantía.

Los dolores fueron a peor, hasta que acabó por ser incapaz de mover las piernas. Y, eventualmente, el resto del cuerpo.

"No conseguía sentir nada de los senos para abajo", le contó a BBC Brasil.

De acuerdo a su relato, el neurocirujano que la atendió le explicó que una bacteria llamada Staphylococcus aureus, que consigue transmitir enfermedades a través de la sangre, había entrado en su organismo a través de una infección.

"El médico me preguntó si había tenido alguna herida en la nariz o algo similar porque, tal como me explicó, esa bacteria suele generarse en las fosas nasales. Fue entonces cuando le conté que me había hecho un piercing en la nariz el mes anterior".

A la hora de hacernos una incisión cutánea hay que asegurarnos de que se siguen las medidas de higiene adecuadas. GETTY IMAGES

El médico no dudó, recuerda la joven.

"'El piercing fue la puerta de entrada de la bacteria a tu cuerpo', me dijo. Escuchar eso me dejó perpleja".

El piercing

A Layane siempre le habían gustado los piercings. "Hasta en tres ocasiones me había puesto uno en el lado derecho de la nariz".

Pero el pasado mes de junio, decidió cambiar y hacerse uno en el lado izquierdo. Por primera vez le había salido sangre durante la perforación.

Tambiénse le hinchó y puso roja la punta de la nariz, pero no le dio mayor importancia.

"Pensaba que solo se trataba de un grano, pero me dio fiebre. Me lo traté yo misma, me puse unas pomadas y a la semana desapareció".

Uno de los primeros síntomas de la infección fue que se le hinchó y puso roja la punta de la nariz. LAYANE DIAS

La dermatóloga Alessandra Romiti destaca que las complicaciones derivadas por ponerse un piercing suelen manifestarse solo en el área donde se coloca el pendiente.

Lo que le pasó a Dias fue algo raro.

Un día se despertó con mucho dolor de espalda.

"No le di importancia, creí que era algo muscular. Tomé un remedio, pero el dolor seguía ahí, intenso. Los dolores continuaron al día siguiente, todavía más fuertes. Mi madre me llevó a la farmacia, me inyectaron algo y el dolor desapareció. Fue un alivio", relata.

Los dolores volvieron al día siguiente por la noche, pero conseguía reducir su intensidad con medicamentos. Así durante varios días.

Hasta que ya se volvió demasiado fuerte. Fue entonces cuando decidió ir al médico.

Le realizaron rayos- X en la espalda, pero el médico no vio ninguna anomalía a pesar de que la joven continuaba con dolores intensos en esa parte de su cuerpo.

Layane Dias todavía no sabe si conseguirá volver a caminar algún día.

Parapléjica

La llevaron al hospital.

"El médico pidió exámenes de sangre y orina. Los resultados mostraron que tenía una infección de sangre", cuenta la joven.

El médico empezó a palparle la pierna pero ella no sentía nada.

Su caso fue clasificado como grave y la trasladaron a un hospital en la capital del país, Brasilia.

Es importante que las herramientas para realizar perforaciones cutáneas estén esterilizadas. GETTY IMAGES

"Los dolores se volvieron más fuertes, pero los médicos no conseguían darme un diagnóstico exacto", recuerda con angustia.

Tuvo que tomar morfina para soportar el dolor, pero también le causaba alucinaciones y uno de los doctores suspendió el tratamiento.

Una resonancia magnética mostró que tenía 500 mililitros de pus entre tres vértebras que presionaban su médula espinal.

La operaron de urgencia para retirarle el líquido.

El cirujano encargado de la operación, el doctor Oswaldo Ribeiro Marquez, cuenta que, aunque es raro, es posible que un piercing cause paraplejia.

"Puede darse en casos en los que hay alguna complicación en el proceso", asegura, a la vez que confiesa no haber visto algo así en sus 15 años de experiencia clínica.

Layane Dias empezó a sentir dolores después de ponerse un piercing en la nariz el año pasado. CORTESÍA DE LAYANE DIAS

La paciente se realizó un procedimiento cutáneo que generó una infección que dio entrada a la bacteria en el torrente sanguíneo. Y no se había aquejado antes de un dolor en la espalda, así que lo más probable es que el problema lo haya causado la bacteria hallada en su sangre", explica el neurólogo.

Ribeiro Marquez cree que "es bien probable y posible" que el piercing haya dejado parapléjica a Layane, aunque solo un estudio genético puede determinar las verdaderas causas.

Evitar la muerte

La cirugía a la que fue sometida la joven tenía como objetivo retirar la pus que le comprimía la médula espinal, pero en realidad buscaba evitar consecuencias más graves.

"Este procedimiento detuvo la progresión de la paraplejia, que podría haberse extendido más. La pus podría haber una generado una infección que la podría haber matado. Al extraer el líquido, la médula se descomprimió y el cuadro de la paciente mejoró", explica el cirujano.

Tras la operación, Layane no volvió a sentir ese dolor insoportable que le había acompañado en las últimas semanas.

Una charla con el médico le dejó claro qué la había llevado a su situación actual. El piercing, la sangre, la infección y no haber acudido por ayuda a tiempo.

La estudiante no planea tomar ninguna acción legal contra el establecimiento o el profesional que le colocó el pendiente, pero espera que se preocupe más por la salud de sus clientes.

La vida en silla de ruedas

Tuvo que estar dos meses ingresada en el hospital antes de que le dieran el alta. Ya durante su recuperación hospitalaria sabía que no era seguro que volviese a caminar de nuevo.

Saber que podrá quedarse toda su vida prendida a una silla de ruedas fue uno de los momentos más difíciles.

"Quedé devastada", confiesa.

Hoy en día tiene sesiones de fisioterapia, pero también con una psicóloga.

Ribeiro Marquez tiene fe de que la joven recuperará movilidad en las piernas, pero añade que es pronto para especular.

Mientras tanto, Dias ha aprendido a vivir con su nueva condición.

"Conocí a otra gente joven en silla de ruedas y vi que también una puede ser feliz así. Hoy incluso juego al baloncesto y al handball", cuenta.

Su vida es ahora muy diferente a lo que acostumbraba ser, pero está aprendiendo a sobrellevarla.

En enero la joven hizo su caso público publicando su experiencia con varias fotografías en Instagram. La historia se volvió viral rápidamente y Dias empezó a ganar seguidores. Hasta 20 mil más en apenas unos días.

Pero ella dice que no cuenta su historia para evitar que la gente se haga un piercing si quiere.

"Lo que quiero es que tengan más cuidado. Que escojan bien el sitio en el que se lo van a hacer. Y que quienes hacen las perforaciones sean extremadamente cuidadosos con las medidas de higiene", asegura.