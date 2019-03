Cómo afronté la muerte de un amigo de internet a quien nunca llegué a conocer en persona

"Fue absolutamente devastador cuando recibí las noticias", recuerda Jasen Kasten sobre el día en que le dijeron que su amigo Dave había fallecido.

Aunque nunca se habían conocido en persona.

Se hicieron amigos después de tres años jugando juntos al popular videojuego World of Warcraft.

Jasen cuenta que el proceso de duelo fue tan difícil como lo hubiera sido para un amigo en la vida real.

Dave murió de unas complicaciones generadas por una cirugía en la espalda a principios de este año.

"Muchas de mis amistades fueron cultivadas a través de internet, así que para mí no hay ninguna diferencia en absoluto", dice Jasen.

"Podría haber sido alguien que conocía de la escuela, con quien hacía deporte cada semana o cualquier otra cosa", agrega.

"Todavía me siento destrozado".

"Lo primero es la vida real"

Jasen y su "gremio" de Warcraft (el grupo con el que juega siempre online) se conocieron en internet. Pero él dice que su lema es que lo que ocurre fuera de internet siempre es más importante.

"Dave dijo un par de veces: ´Chicos, no me siento muy bien, voy a tener que retirarme´", le cuenta Jasen a la BBC.

"Siempre decimos: ´Lo primero es la vida real´. Cuida de tu familia y de tu salud primero".

Dave vivía en Florida, en la misma parte de Estados Unidos que Jasen. Sin embargo, a pesar de varios intentos nunca llegaron a verse en persona.

Tras la muerte de Dave, Jasen se refugió en sus amigos de World of Warcraft.

"Pudimos intercambiar ideas y sentimientos y compartir nuestro duelo y los momentos que pasamos con él", explica.

Pero además de compartir historias, su grupo celebra eventos en internet para conmemorar la muerte de Dave.

"Recreamos parte del contenido del que habíamos disfrutado y nuestros mejores recuerdos con nuestro amigo", cuenta Jasen.

"A medida que navegábamos por diferentes partes del contenido, todos teníamos diferentes anécdotas del él y de las bromas que solíamos hacer".

"Él era realmente una parte muy importante de nuestra familia y de nuestras reuniones semanales".

Y mientras Jasen tomaba parte en el memorial online, su esposa Marti compartía la historia en Twitter:

"Mi esposo juega a videojuegos con un grupo de gente que nunca conoció. La semana pasada, uno de ellos murió. Hoy les escucho jugar en su honor; reírse, hablar, recordando a su amigo. No me digan que los ´amigos de internet´ no son amigos de verdad. Les envío abrazos virtuales a todos".

https://twitter.com/RnbwSprinkles/status/1102308228136869888

"Estoy aquí sentada escuchándoles hablar sobre su amigo y es muy emotivo. Fue reconfortante y yo lo lancé a ese espacio (Twitter)", le cuenta a la BBC.

Ella se describe como una gamer ocasional y una "esposa gamer". Su tuit fue compartido por miles de personas, y pronto otros comenzaron a compartir sus propias experiencias de duelo con amigos de internet.

"Le digo que le quiero y que desearía que estuviera aquí"

Rob Farmer respondió al tuit diciendo que todavía le envía mensajes a su amigo de videojuegos Marty, quien murió en 2017:

"El año pasado perdí a un amigo con quien jugué durante 12 años. Nunca le conocí, pero todavía pienso en él y en el impacto que tuvo en mi vida diaria. Todavía le envío mensajes de vez en cuando, aunque sé que nunca me responderá".

https://twitter.com/rFerrosi/status/1102747134858792960

"Cuando pierdes a una persona con la que hablas a diario, te afecta de manera diferente", dice Rob.

"Puedo decir sin ninguna duda que la distancia entre nosotros no hizo que perderlo fuera menos terrible".

Marty era padre y ahora Rob le escribe sobre sus propias experiencias como padre.

"Me gusta escribir a Marty y contarle sobre mi hijo", explica.

"Le digo lo mucho que le echo de menos. Todavía hablo con él sobre las cosas difíciles de la vida en las que solía ayudarme".

"Le digo que le quiero y que desearía que estuviera aquí".

"La gente me comprende en internet"

Cuando Connor Strange, de Gales, perdió a un amigo con el que jugaba a Star Trek Online, se apoyó en una comunidad virtual para sobrellevar su pérdida.

"No tengo muchos amigos en la vida real y fue difícil encontrar una plataforma en la que pudiera interactuar con gente para hacer un duelo como el que yo necesitaba".

Usó la red online de Microsoft Xbox Ambassadors para buscar apoyo tras la muerte de su amigo James a principios de este año.

Los usuarios de Xbox Ambassadors reciben recompensas por crear un impacto positivo en la comunidad de Xbox al hacer que el sistema sea "un lugar seguro y agradable para jugar" gracias a las interacciones y el apoyo entre unos y otros.

"Hay muchas personas con las que hablo que están pasando por procesos similares", dice.

"Comprenden por lo que estoy pasando aunque nunca les haya visto ni sepa cómo son".

Experiencias compartidas

Marti dice que las respuestas que obtuvo de su tuit fueron "impresionantes" y que se sintió inspirada por las historias de gamers que compartieron sus propias experiencias y duelos.

"Uno de mis amigos de internet murió hace algunos años. Nunca olvidaré el día que me enteré. Sigue siendo desgarrador hoy día. Mis condolencias a tu marido".

https://twitter.com/SayWhatTrishaaa/status/1102905743764791296

"Hace dos años perdí a una amiga por cáncer. Solía aguantar mis streams mientras recibía quimioterapia. Algunas de las personas más buenas las conoces en internet".

https://twitter.com/Mumboelite_/status/1102970693812137986

"Cuando los hijastros de mis amigos gamers supieron que se había matado en un accidente de auto, celebraron un evento online para él el día que lo enterraron y nos enviaron mensajes con capturas de pantalla".

https://twitter.com/Marianne_Mandoe/status/1102817018821206016

"Perdí a un compañero de mi equipo con el que hacía incursiones en los buenos viejos tiempos de Destiny. Nunca lo conocí. Pero siempre nos reíamos y nos enfadábamos en esas redadas. Yo le consideraba un amigo. Su nombre era Mathew pero lo conocí como ´Gogira´".

https://twitter.com/FallenZer0_/status/1102972397915959296

Ahora, Marti y Jasen esperan animar a más jugadores online a tomarse el tiempo de conocer a sus amigos de internet en la vida real a través de un proyecto al que han llamado Gamers IRL.

"Es muy triste que no tuviéramos la oportunidad de conocer a alguien que estaba tan cerca a nosotros, pero estas cosas están pasando a una escala global", dice Marti.

"Eso es inaceptable para mí. Si hay algo que puedo hacer para honrar la memoria de nuestro amigo es construir puentes para otras amistades y hacer que otros amigos estén más cerca".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=rUrDvYJtKPU

https://www.youtube.com/watch?v=gFkihTytGRU