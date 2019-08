Charles Manson: las incógnitas que rodean los crímenes de la secta

Getty Images Charles Manson pasó los últimos 46 años de su vida en una cárcel de California, Estados Unidos.

Hace 50 años, el horror llegó a dos viviendas de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Una letal combinación de drogas, armas y violencia desenfrenada dejó grabado en la memoria colectiva uno de los crímenes más escabrosos de la historia de Hollywood: el asesinato de la actriz Sharon Tate y sus acompañantes a manos de varios integrantes de la Familia Manson.

Tate era esposa del director de cine Roman Polanski y estaba embarazada de 8 meses y medio,

Era la noche del 8 al 9 de agosto de 1969.

Los fieles seguidores de Charles Manson repetirían su sangrienta misión al día siguiente en casa del matrimonio LaBianca en otro barrio de Los Ángeles, Los Feliz.

En total, el festival de muerte de los acólitos de Manson se cobró la vida de siete personas en dos días.

Getty Images La actriz Sharon Tate, esposa del cineasta Roman Polanski, tenía 26 años cuando fue asesinada a golpes, tiros y puñaladas por miembros de la Familia Manson.

Borrachera de drogas

Manson no cometió ninguno de estos crímenes con sus propias manos.

Sin embargo, fue juzgado como autor intelectual de los mismos y en 1971 fue condenado a muerte, que le sería conmutada por cadena perpetua en 1972.

Los autores materiales de las matanzas también fueron condenados a cadena perpetua.

Getty Images Las integrantes de la Familia Manson Susan Atkins (izquierda), Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten,(derecha) reaccionaron con sonrisas al veredicto de culpabilidad por los crímenes cometidos el 8 y 9 de agosto de 1969 en Los Ángeles

Casi todos ellos alegaron años después que perpetraron los asesinatos bajo los efectos de las drogas y expresaron arrepentimiento, algo que nunca hizo Manson, quien murió en noviembre de 2017 a los 83 años.

Si bien esas dos noches de violencia en un caluroso agosto inspiraron numerosos libros, documentales y películas, Manson se llevó con él el secreto del porqué de los crímenes.

Estas son algunas de las teorías.

Una supuesta guerra racial

La explicación que ha perdurado con el tiempo es que Charles Manson, quien entonces tenía 34 años, quería iniciar una guerra racial en Estados Unidos.

Obsesionado con el White Album de los Beatles, se dice que Manson quería desencadenar una situación de caos y descontrol de la que él saliera victorioso: el Helter Skelter, nombre de una de las canciones de ese disco del grupo británico.

Así, se cuenta que ordenó a sus seguidores ir a la casa de Beverly Hills en la que estaba Tate con tres amigos, matar a todos los allí presentes y dejar pruebas falsas para incriminar a miembros de los Panteras Negras, un grupo de activistas por los derechos de los afroestadounidenses.

Getty Images La teoría más extendida es que Charles Manson quería desencadenar una guerra racial en Estados Unidos.

La idea de matar 24 horas después y de forma similar al matrimonio formado por Leno y Rosemary LaBianca, dueños de una cadena de supermercados y residentes en Los Feliz, era extender el pánico en la ciudad de las estrellas.

Según esta teoría, la elección de las víctimas fue simplemente casual.

Deseos de grandeza

Otra teoría apunta a los deseos de Manson de convertirse en estrella de rock.

Tras cumplir varias penas cortas de prisión por robos y estafas, Manson se instaló en California en la segunda mitad de la década de 1960, en pleno auge del movimiento hippy y la contracultura en Estados Unidos.

Empezó entonces a formar la llamada Familia Manson, a la que llegaban hombres y mujeres jóvenes en busca de una despreocupada vida de sexo, música y drogas, con quienes se instaló en el rancho Spahn, en el desierto californiano.

Al mismo tiempo, Manson comenzó a mover sus contactos en la industria de la música en Hollywood.

El más valioso fue Dennis Wilson, integrante del grupo musical The Beach Boys, a quien Manson manipuló para que le prestara dinero para grabar un disco a cambio de permitirle tener relaciones sexuales con algunas de las chicas del grupo.

Getty Images Dennis Wilson, integrante de The Beach Boys, intentó promover la música de Charles Manson e incluso convenció a los Beach Boys para que grabaran una de sus canciones.

También le presentó a Terry Melcher, hijo de la actriz Doris Day, quien era productor musical y que en aquella época salía con la estrella de Hollywood Candice Bergen.

Bergen y Melcher vivían en la casa de Cielo Drive en la que un año después moriría asesinada Tate, y Manson los visitó más de una vez.

La relación entre Manson y Melcher se fue agriando y terminó por estropearse en junio de 1969 por la incapacidad del productor de conseguirle un contrato discográfico.

Un motivo menos morboso

Uno de los elementos más desagradables de los crímenes de la familia Manson, además del ensañamiento con el que fueron apuñaladas las víctimas, fue la aparición de las palabras PIG (cerdo), political piggy (cerdito político) y death to pigs (muerte a los cerdos) pintadas con sangre en las paredes de las casas donde se produjeron.

Esto se relacionó con otra de las canciones del White Album de The Beatles, Piggies, y dotó a los trágicos hechos de una aureola de morbo y misterio.

Pero, según otras revelaciones, es posible que las motivaciones de Manson y sus seguidores fueran menos esotéricas y más terrenales.

Getty Images Las versiones sobre el móvil de los crímenes de la familia Manson varían según la persona que lo cuente.

James Buddy Day, productor de series de crímenes para televisión y autor del libro Hippie Cult Leader: The Last Words of Charles Manson, entrevistó a Manson en la cárcel el mismo año de su muerte.

"Hay tantas personas involucradas en la historia Manson, que ninguna de ellas puede decir realmente qué ocurrió. Nadie tomaba decisiones para todo el grupo", le contó Day a la revista Time.

La teoría que él describe en su libro gira en torno a eventos que ya se sabían hace 50 años, pero que hoy día son mucho menos conocidos que el asesinato de Tate.

Un asunto de drogas

En lugar de una enrevesada historia de rencores o mensajes ocultos, tiene que ver con un problema de tráfico de drogas.

Charles "Tex" Watson, un traficante de drogas que vivía en el rancho Spahn con Manson y sus seguidores, le robó dinero a otro traficante, Bernard Crowe.

Crowe llamó al rancho y amenazó con matarlos a todos si no le devolvían el dinero.

La amenaza hizo que Manson fuera al apartamento de Crowe en Hollywood. Los dos hombres pelearon, Manson disparó a Crowe en el estómago y creyó que lo había matado, pero no era así.

Según el relato de Day, a partir de ese momento todo se aceleró.

Getty Images Bobby Beausoleil fue detenido el 6 de agosto de 1969 por el asesinato de su amigo y excompañero de piso Gary Hinman.

El miedo a las posibles represalias hizo mella en Manson, quien advirtió a los residentes del rancho que los Panteras Negras —un grupo al que creía que pertenecía Crowe— los iban a atacar.

"Tenemos que defendernos porque los Panteras Negra nos van a matar", avisó Manson.

Manson buscó la protección de los Straight Satans, una pandilla de motociclistas a la que invitó a instalarse en el rancho.

También llegó en esa época Bobby Beausoleil, un joven de 20 años que les suministraba droga a los Straight Satans.

En una ocasión les consiguió mescalina que le compró a su amigo Gary Hinman, pero cuando los Satans se quejaron de que la droga era mala, Beausoleil intentó que le devolvieran el dinero.

Intento de tapar el crimen

El 25 de julio de 1969, él y Hinman pelearon y los dos quedaron heridos. Beausoleil llamó a Manson, que llegó con refuerzos, le cortó la cara a Hinman con una espada de la Confederación y huyó del lugar.

Preocupado por si los denunciaba, Beausoleil apuñaló de muerte a Hinman.

Para intentar eliminar su rastro escribió political piggy con sangre en una pared y después le dijo a la policía que había visto a los dos hombres que mataron a Hinman y que eran negros.

Cuando Beausoleil fue detenido el 6 de agosto fuera de Los Ángeles, a Manson le preocupó que pudiera hablar sobre ese crimen o sobre lo que había pasado con Crowe.

Alguien en el rancho ideó un plan para replicar la escena del crimen en otro sitio y hacerle creer a la policía que el asesino de Hinman seguía suelto.

De acuerdo a esta teoría, se eligió la casa de Cielo Drive porque Watson había estado allí en una fiesta organizada por Melcher.

Getty Images Roman Polanski quedó profundamente afectado por la muerte de Sharon Tate y del bebé que estaban esperando.

La noche del 8 de agosto, Watson y tres integrantes femeninas de la familia Manson —Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian— se dirigeron a la casa.

Dentro de la mansión mataron a cuatro personas: Tate, su amigo el estilista Jay Sebring, la heredera de la marca de café Folger, Abigail Folger, y el aspirante a guionista amigo de Polanski, Wojciech Frykowski.

Al abandonar la vivienda, el grupo de encontró con Steven Parent, un joven que estaba visitando a un amigo en la casa, y lo mataron a tiros.

La noche siguiente, Manson llegó junto con Watson, Krenwinkel y Leslie van Houten a la casa de Leno y Rosemary LaBianca. Manson maniató a la pareja y ordenó a los demás que los mataran.

La teoría de Day para este segundo crimen es que Manson quizá quería dinero de LaBianca para pagarles a los Straight Satans la deuda por la mescalina mala.

Caída y condena

Meses después de los crímenes, Manson y varios de sus seguidores fueron arrestados por robo de autos.

Una de ellas, Susan Atkins, les contó a sus compañeras de celda que el robo no era el peor de sus crímenes y esa confesión llevó a las autoridades a conectar al grupo con los asesinatos.

Getty Images Charles Manson defendió su inocencia hasta el final.

El 25 de enero de 1971, Manson, Atkins, Krenwinkel y Van Houten fueron declarados culpables de los crímenes del 8 y el 9 de agosto.

Más tarde ese mismo año, Watson fue condenado por los crímenes de la casa de Tate y Manson fue además sentenciado por los asesinatos de Gary Hinman y Donald Shea, un doble que fue asesinado en el rancho Spahn a finales de agosto de 1969.

Con estas condenas cayó la Familia Manson, pero la fascinación y las sombras sobre los atroces crímenes que cometieron perduran 50 años después.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=K5Yw1fdnWXc&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=1n31Ogeuvvw