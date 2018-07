Uruguay entrenó este miércoles de cara al duelo del viernes ante Francia a puertas cerradas, pero todas las señales muestran a Edinson Cavani lejos del campo, apuntando a que puede quedar fuera del choque de cuartos de final del Mundial.



Las cuentas en las redes sociales de la Asociación Uruguaya de Fútbol mostraron fotos del entrenamiento, pero sin señales de Cavani. Este miércoles no hubo información específica del jugador desde filas de la AUF.



"La Celeste inició la jornada en el gimnasio del complejo deportivo. Posteriormente, se trasladaron al campo de juego para realizar ejercicios con (el preparador físico) José Herrera, movimientos tácticos y remates de media distancia", señala la información de la oficina de prensa de la Celeste.

También puedes leer:





El lunes se realizó un estudio "constatándose lesión edematosa en el músculo gemelo interno de su pierna izquierda, sin rotura de fibras musculares", informó el cuerpo médico de la selección sudamericana.



En su parte del martes, la oficina de prensa de la selección celeste incluyó la copia del informe médico de la resonancia magnética, donde se confirma el edema y se recomienda una consulta con traumatólogo.



Con Cavani con un pie y medio fuera, Tabárez trabaja para confirmar el equipo, con Cristhian Stuani como primera opción. El delantero del Girona de España entró cuando Cavani dejó el campo por lesión ante Portugal, tras hacer los dos goles del triunfo de la Celeste (2-1).

Te puede interesar:





El defensa francés Adil Rami consideró que sería un milagro que Cavani estuviera ante su selección. "La desgracia de unos es la felicidad de otros. No está mal que se haya lesionado. Incluso yo he tenido una lesión en el gemelo. Si juega, habrá desmontado la ciencia (superado la capacidad de los médicos). Tienen que dejar de hacernos creer que va a jugar", dijo el jugador del Marsella.



Para Blaise Matuidi, excompañero del uruguayo en el París Saint-Germain, aún no está claro. Edinson "no se rinde nunca, es un ganador. Hará lo máximo posible, hasta el último momento, para jugar", sentenció.



El viernes será la hora de la verdad para uruguayos y franceses que chocarán en el estadio de Nizhni Nóvgorod por un lugar en semifinales de Rusia.