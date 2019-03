Caso Otto Warmbier: la respuesta a Trump de los padres del joven de EEUU que regresó en coma, ciego y sordo de Corea del Norte

"Kim y su régimen malvado son responsables por la muerte de nuestro hijo, Otto".

Los padres del joven estadounidense Otto Warmbier, que murió en extrañas circunstancias después de 17 meses preso en Corea del Norte, cuestionaron este viernes en un comunicado las recientes palabras de Donald Trump sobre su hijo.

El hijo de Fred y Cindy Warmbier, de 22 años, fue liberado en 2017 y regresó a Estados Unidos en estado de coma, ciego, sordo y con convulsiones, en un estado que los médicos no sabían explicar. Murió pocos días después.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció entonces sus condolencias a la familia y condenó "la brutalidad del régimen de Corea del Norte".

Esta semana, durante sus conversaciones con Kim Jong-un en Vietnam, el tema de la muerte del joven volvió a aflorar, según contó el propio Trump.

"Él [Kim] me dijo que no sabía nada del caso y creo en su palabra. No creo que hubiera permitido que eso sucediera, simplemente no creo que era beneficioso para él dejar que eso sucediera", afirmó.

El hecho de que Corea del Norte sea regida por un gobierno que controla el mínimo movimiento de sus ciudadanos hizo a muchos sospechar que un hecho como la detención de un estadounidense en Pyongyang hubiera escapado del conocimiento del líder supremo de la nación.

Los comentarios de Trump causaron una oleada de críticas en Estados Unidos, incluso dentro de su propio partido.

¿Qué dijeron los padres?

En un comunicado, Fred y Cindy Warmbier indicaron que se habían mantenido en silencio durante los días de la cumbre en Vietnam para no interferir, pero que, tras su conclusión, sentían que debían pronunciarse.

"Hemos sido respetuosos durante este proceso de la cumbre. Ahora debemos hablar. Kim y su malvado régimen son responsables de una crueldad e inhumanidad inimaginables", escribieron.

Los padres del joven también cuestionaron ciertos elogios que vertió Trump hacia el líder norcoreano.

EPA Donald Trump y Kim Jong-un se reunieron esta semana en Vietnam en una cumbre que concluyó sin ningún acuerdo

En una entrevista con Fox News, Trump aseguró que Kim era una persona muy "inteligente, agudo" y "un verdadero líder".

"Algunas personas dicen que no debería caerme bien. ¿Por qué no debería gustarme? Es un personaje. Tiene una gran personalidad. Es muy inteligente", afirmó.

En opinión de los padres de "ninguna excusa o alabanza generosa puede cambiar" lo que calificaron como la brutalidad del régimen norcoreano.

¿Qué le pasó a Otto Warmbier?

Warmbier, un estudiante de la Universidad de Virginia, fue encarcelado en Pyongyang en enero de 2016 durante una gira organizada por su escuela.

Fue acusado de robar un cartel de propaganda de un hotel y condenado a 15 años trabajos forzados.

Un mes más tarde, apareció visiblemente consternado en una conferencia de prensa, en la cual confesó el intento de robo "a pedido de una iglesia metodista de Ohio".

"Mi objetivo era dañar la motivación y la ética de trabajo del pueblo coreano", explicó el estudiante en la confesión divulgada por la agencia estatal KCNA.

AFP Warmbier hizo su"confesión" frente a los medio norcoreanos.

Otto agradeció al gobierno de Corea del Norte por, según dijo, "la oportunidad de disculparme de mi delito, pedir perdón y rogar por cualquier asistencia para salvar mi vida".

Otros exdetenidos extranjeros en Corea del Norte se han retractado de las confesiones, diciendo que fueron hechas bajo presión.

¿Por qué fue liberado?

Tras un forcejeo político entre los dos países, finalmente las autoridades norcoreanas lo pusieron en libertad "por razones humanitarias" y Warmbier regresó a EE.UU. el 13 de junio de 2017, ya gravemente enfermo.

"Otto tenía la cabeza afeitada, tenía un tubo de alimentación que salía de su nariz, tenía la mirada fija, sacudiéndose violentamente. Estaba ciego, estaba sordo ", explicaron los padres en una entrevista.

Además tenía una gran cicatriz en su pie derecho y en cuestión de horas su fiebre llegó a los 40 grados.

Murió seis días después.

¿Qué dijeron los forenses?

La enfermedad o las causas de la muerte del joven no fueron del todo aclaradas por la comunidad médica de Estados Unidos.

Poco después de su regreso, un equipo de expertos que lo evaluó a su llegada dijo que no había encontrado "ningún signo de botulismo" en el estudiante.

"Su condición neurológica puede ser mejor descrita como un estado de vigilia sin respuesta", dijeron entonces.

Getty Images La muerte de Otto Warmbier generó una ola de reacciones en Estados Unidos.

Los médicos también confirmaron que no había ninguna señal de que hubiera sido maltratado físicamente durante su detención, según los resultados de estudios con escáneres.

Establecieron como causa de muerte falta de oxígeno al cerebro.

En diciembre de 2018, un tribunal de Estados Unidos condenó a Pyongyang a pagar US$501 millones en concepto de daños por "la tortura" del estudiante.

"Una familia estadounidense, los Warmbier, experimentaron de primera mano la brutalidad de Corea del Norte cuando el país capturó a su hijo para usarlo como peón en los juegos globales del estado totalitario y su enfrentamiento con Estados Unidos", escribió Beryl Howell, jueza principal del tribunal del Distrito de Columbia.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=ZvKlNhhfqZ8

https://www.youtube.com/watch?v=DjgWYH_3IWQ