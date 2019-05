Reuters Raniere enfrenta su juicio en una corte de Brooklyn, en Nueva York.

El juicio a Keith Raniere, líder de la secta Nxivm, ha dejado ver las supuestas prácticas aberrantes a las que eran sometidas las integrantes de este grupo.

Raniere, dicen los fiscales, se autoproclamó como la "persona más inteligente y ética del mundo", comparándose con Albert Einstein y Mahatma Gandhi mientras lavaba el cerebro y chantajeaba a mujeres en su sociedad secreta.

Ahora está acusado de dirigir un esquema piramidal que incluía reclutar a mujeres como esclavas y obligarlas a tener relaciones sexuales con él.

La actriz Allison Mack, famosa por la serie Smaville, se declaró culpable de ser cómplice de Raniere y Emiliano Salinas, hijo del expresidente de México Carlos Salinas, ha sido señalado de pertenecer a la red.

El grupo Nxivm (pronunciado nexium), con sede en Albany, en el estado de Nueva York, se describe a sí mismo como una "comunidad guiada por principios humanitarios que buscan empoderar a las personas".

Dice que ha trabajado con más de 16.000 personas y opera centros en Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica.

Según su lema, Raniere y su organización estaban "trabajando para construir un mundo mejor".

Estos son algunos de los detalles más impactantes que han surgido de los testimonios en el juicio contra Raniere.

1. Tarifa de US$2.000 para celebrar la "semana de cumpleaños" del líder

Cada agosto, los miembros de Nxivm, llamados "nixians", entregaban US$2.000 o más para reunirse en Silver Bay, Nueva York, para celebrar la semana de cumpleaños del Raniere, según documentos judiciales.

Getty Images A Emiliano Salinas se le relaciona con Nxivm.

Un exmiembro declaró que la semana incluía "ceremonias de tributo" a Raniere, conocido como "La vanguardia" por sus seguidores.

La celebración, conocida como "Semana de la vanguardia", supuestamente atraía a miembros de varias ciudades de Estados Unidos y Canadá.

"Siempre había una especie de entretenimiento o diferentes tipos de ceremonias de tributo a Keith desde los diferentes centros, o había presentaciones de cantantes. Pero todo se centraba en la idea de un tributo a Keith y la celebración del trabajo de Keith", declaró el testigo en la corte, según reporta el Times Union.

Según el testigo, la celebración era "algo así como un campamento de verano para adultos".

El evento, centrado en el cumpleaños de Raniere el 26 de agosto, reflejaba una organización dedicada por completo a su líder y a la satisfacción de sus diversas demandas.

Youtube Keith Raniere, de 58 años, fundador de Nxivm, fue arrestado por autoridades migratorias en México en marzo de 2018.

El agente especial del FBI Michael Lever dijo en una declaración jurada que el señor Raniere tenía una rotación de 15 a 20 mujeres con las que mantenía relaciones sexuales.

Según las autoridades, a estas mujeres no se les permitía tener relaciones sexuales con nadie más, ni revelar información de su relación a otra persona.

Algunos de los planes de estudio de Nxivm, estrictamente respetados por sus miembros, incluían enseñanzas sobre la necesidad de que los hombres tengan múltiples parejas sexuales y que las mujeres sean monógamas.

2. "Preparando" a una joven para tomar su virginidad

Una exmiembro Nxivm identificada por los fiscales como Daniela declaró que la habían "preparado" durante semanas, antes de que cumplir 18 años, para que Raniere tomara su virginidad.

Cuando tenía 16 años, Daniela y su familia se mudaron de México a EE.UU. luego de enterarse de la existencia Raniere y Nxivm. La familia de seis miembros compartió un alojamiento de dos habitaciones en Albany y comenzó el plan de estudios de autoayuda que ofrecía el grupo.

"Nunca me habían besado y no había tenido ningún contacto sexual", dijo Daniela en el tribunal, según The Daily Beast.

"No veía a Keith de esa manera, pero podía ver de manera sutil que estaba coqueteando conmigo. Ahora, creo que me estaba preparando".

Después de presentarse a Raniere durante las celebraciones de la Semana de la vanguardia, dijo, su relación "se intensificó de una manera sexual".

Raniere comenzó a hablar abiertamente sobre cómo iban a consumar su relación después de que ella cumpliera 18 años, pero dijo que primero ella tendría que perder peso para adaptarse a las preferencias de Raniere.

"Dijo que no podía compartir su energía sexual con alguien con sobrepeso", dijo Daniela en la corte.

Daniela dijo que poco después de cumplir 18 años Raniere la llamó para decirle que era "hora". Más tarde, Raniere acompañó a la joven al sótano de un edificio de oficinas para tener relaciones sexuales con ella, informó el The Daily Beast.

EPA La actriz Allison Mack aceptó ser cómplice de Raniere.

Más adelante, dijo Daniela, se le pidió que le practicara sexo oral a Raniere de forma regular, a menudo más de una vez al día.

Una de las hermanas de Daniela tuvo un hijo con Raniere y otra es la víctima de las denuncias de pornografía infantil contra el líder del culto. Las dos fueron presuntamente obligadas a tener sexo grupal con Raniere en varias ocasiones.

"Lloramos todo el tiempo", dijo Daniela en la corte.

3. Confinamiento por sobrepeso

Lauren Salzman, de 42 años, testificó que la misma joven, identificada como Daniela, estuvo confinada en una habitación durante dos años, todo porque ganó peso y pidió ver a un hombre que no fuera Raniere.

Salzman dijo que el líder del grupo hizo que pareciera una solución para resolver el "problema de comportamiento" de Daniela.

"Keith me dijo que estaba robando y que (Daniela) había dicho que iba a perder peso pero en cambio había ganado 20 kg", declaró Salzman.

Salzman dijo que sentía que tenía que "asumir el proyecto [de Daniela]" para demostrar que podía ser "una buena madre".

A Daniela le dijeron que la enviarían de regreso a México si no satisfacía a Raniere y a Salzman. A pesar de estar en la misma casa que su familia, no pudo verlos durante su encierro.

"Fuimos muy abusivos con Daniela. Todo lo que ella hacía nosotros lo destruíamos. Nada de lo que ella pudiera hacer era lo correcto", dijo Salzman.

"De todas las cosas que hice en este caso y todos los delitos que admití, esto fue lo peor".

Finalmente, Daniela optó por regresar a México, incluso si eso significaba no volver a ver a su familia, con tal de escapar del aislamiento.

4. Un sistema de "amo y esclava"

Según documentos judiciales, una sociedad secreta llamada "DOS" o el "Voto" existía dentro de Nxivm.

Construido como un esquema piramidal, los niveles de "esclavos" eran manejados por "maestros". Sin el conocimiento de la mayoría de los miembros del Voto, Raniere, el único miembro masculino del grupo, fue el ocupante del nivel más alto, actuando como el "maestro superior".

Se esperaba que las esclavos reclutaran esclavas por su cuenta, quienes finalmente trabajaban para servir Raniere.

Las maestras le ofrecían el DOS a posibles esclavas como una rama especial de Nxivm, según la declaración jurada del agente Lever.

Para unirse, las mujeres se veían obligadas a dar "garantías" a sus amos: material o información que sería "ruinosa" para la mujer que la proporcionó si se llegase a exponer.

La garantía incluía fotografías y videos sexualmente explícitos que contenían información dañina para la esclava, su familia o amigos.

YouTube Keith Raniere fue entrevistado en abril de 2017 por la actriz Allison Mack, también imputada en el caso contra los dirigentes de Nxivm.

"Las esclavas entendían que si abandonaban el DOS, hablaban públicamente sobre el DOS o repetidamente incumplían las obligaciones o asignaciones del DOS, sus garantías podían ser publicadas", dijo Lever.

Las "asignaciones" iban desde simples mandados para sus amos, como llevarles café y limpiar sus casas, hasta preparar a las mujeres para una relación sexual con Raniere.

Esta preparación a menudo incluía una dieta extrema, dijo Lever, para satisfacer la preferencia de Raniere por las mujeres "excepcionalmente delgadas". E

5. Marcar a las mujeres con las iniciales del líder

Las integrantes del grupo presuntamente eran marcadas con las iniciales de Raniere usando un cauterizador, a menudo en sus áreas pélvicas, en ceremonias que fueron filmadas por los miembros.

Según los documentos judiciales, las esclavas Nxivm se veían obligadas a someterse a "ceremonias" de marcación, un proceso que tomaba hasta treinta minutos. Las mujeres se veían obligadas a permanecer completamente desnudas mientras un maestro ordenaba a otro miembro que filmara.

A algunas de las víctimas se les dijo que la marca representaba los cuatro elementos, aire, tierra y agua, el cauterizador representaba el fuego.

Los fiscales sostienen que la forma está compuesta por las iniciales de Keith Raniere.

En el juicio, uno de los abogados de Raniere, Mark Agnifilo, advirtió a los jurados que se les podría mostrar un video de este proceso y afirmó que la participación de las mujeres en el grupo era voluntaria.

"Vean si las mujeres parecían forzadas o si lo están haciendo porque quieren hacerlo", dijo Agnifilo, según The New York Times.

Reuters Los abogados de Raniere sostienen que las mujeres participaban voluntariamente en las actividades del culto.

6. Sexo grupal

Salzman declaró en el tribunal federal de Brooklyn que Raniere estaba con un grupo de esclavas de alto nivel en su casa de Puerto Vallarta, México, preparándose para una "ceremonia de nuevo compromiso" cuando las autoridades irrumpieron para arrestarlo.

La exlugarteniente de Raniere dijo que se atrincheró en una habitación cuando llegaron los agentes, informó The Daily Beast.

"Mi principal preocupación era proteger a Keith. Era casi automático", dijo Salzman, "Elegí el amor por encima de todo, como nos enseñó Keith".

Salzman dijo que ella y la actriz de Smallville Allison Mack se encontraban entre las siete "esclavas de primera línea" que habían aceptado participar en una ceremonia de compromiso con el fin de dedicarse a Nxivm y a Raniere.

La ceremonia incluía "sexo oral grupal" como una forma de hacer "algo especial" para Raniere, según el The Daily Beast.

Poco antes de que comenzara la ceremonia, los agentes mexicanos rodearon la propiedad para arrestar Raniere.

Salzman, hija de la cofundadora de Nxivm Nancy Salzman, dijo a la corte que fue entonces cuando se dio cuenta de que Keith era "un cobarde" y no el protector que decía ser.

"Nunca se me ocurrió que yo elegiría a Keith y que Keith elegiría a Keith", dijo Salzman.

